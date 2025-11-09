Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 09/11/2025 08:42 GMT+7

Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/11): "Tảng băng chìm" dần lộ, chênh lệch giữa các thị trường nới rộng kỷ lục

L. Anh Chủ nhật, ngày 09/11/2025 08:42 GMT+7
Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/11) tại thị trường tự do tiếp tục tăng. So với giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ở mức 26.358 VND/USD, ước tính thị trường tự do bán ra "đắt" hơn đến 1.672 đồng/USD.
Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/11) thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tuần qua suy yếu, hiện đứng mức 99,47 điểm. Xét chung cả tuần, chỉ số mất 0,16%.

Đồng USD suy giảm so với các loại tiền tệ chính bao gồm đồng euro và đồng franc Thụy Sĩ khi các nhà đầu tư tìm cách cân bằng giữa quan điểm cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) với những lo ngại kéo dài về nền kinh tế Hoa Kỳ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ trong bối cảnh chính phủ đóng cửa kéo dài tại Washington. Bộ Lao động đã không công bố báo cáo việc làm tháng 10 như dự kiến ​​do chính phủ đóng cửa.

Do việc đóng cửa chính phủ đã trì hoãn việc công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp hàng tháng, các nhà giao dịch đã chuyển hướng sang dữ liệu của khu vực tư nhân, cho thấy nền kinh tế đã cắt giảm việc làm trong lĩnh vực chính phủ và bán lẻ vào tháng 10. Việc cắt giảm chi phí và áp dụng trí tuệ nhân tạo cũng dẫn đến sự gia tăng đột biến trong số lượng nhân viên bị sa thải.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Hiện, thị trường đang đánh giá kĩ càng những hồi chuông cảnh báo dữ liệu về triển vọng kinh tế toàn cầu: Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ giảm vào tháng 10, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2, sau nhiều tháng đặt hàng trước từ Hoa Kỳ để "né" thuế quan.

Mohit Kumar, một nhà kinh tế tại Jefferies, cho biết: "Cuộc họp của Fed vào tháng 12 ít nhiều giống như tung đồng xu, phụ thuộc rất nhiều vào bức tranh thị trường lao động, thị trường đang phản ứng thái quá với bất kỳ dấu hiệu nào về thị trường lao động (Hoa Kỳ)". Đồng thời ông lưu ý về việc thiếu dữ liệu kinh tế khi tình trạng đóng cửa chính phủ vẫn tiếp diễn.

Ông nói thêm: "Quan điểm của chúng tôi là những bình luận của ông Powell từ cuộc họp FOMC gần đây nhất cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là rất cao".

Nhìn lại tuần qua, đồng USD mất mốc cao nhất gần nửa năm trở lại đây, khi các nhà giao dịch bày tỏ sự không chắc chắn về xu hướng lãi suất Mỹ trong tương lai. Nguyên nhân đến từ việc đóng cửa chính phủ liên bang đang khiến các dữ liệu chính thức không xuất hiện trên thị trường.

Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng giảm lãi suất tháng 12 với xác suất là 69%, tăng từ 62% ngày hôm trước. Tuy nhiên, điều này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cược khoảng 98% như hồi cuối tháng 10.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (9/11) trong nước: "Tảng băng chìm" dần lộ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.103 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên đầu tuần. Nhìn chung 5 phiên tuần qua, tỷ giá trung tâm đều tăng nhỏ giọt trong biên độ từ 2-3 đồng/nhịp điều chỉnh.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.848 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.898 - 26.308 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2025. Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.088 - 26.358 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.118 và bán ra ở ngưỡng 26.358 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tương tự, cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân cũng không thay đổi trong phiên cuối tuần: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.044 - 26.358 VND/USD, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.358 VND/USD.

Diễn biến thị trường tự do. Nguồn: Dân Việt t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.930 - 28.030 đồng/USD, tăng 14 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua. Còn so với phiên đầu tuần, tỷ giá "chợ đen" tăng lần lượt 224 đồng chiều mua và 204 đồng chiều bán ra.

So với giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ở mức 26.358 VND/USD, ước tính thị trường tự do bán ra "đắt" hơn đến 1.672 đồng/USD.

Theo ước tính năm nay tín dụng sẽ tăng khoảng 19 - 20%, chính sách tiền tệ được mở rộng, nhà điều hành luôn muốn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hiện nay để hỗ trợ tăng trưởng. Nhưng theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công & Quản lý Fulbright, hiện có ba yếu tố tạo áp lực tăng lãi suất thị trường là: kỳ vọng lạm phát tăng; VND mất giá; và tín dụng tăng mạnh hơn cung tiền.

Trong đó, vị chuyên gia phân tích, chính áp lực lạm phát là nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến diễn biến tỷ giá hối đoái. Cụ thể, dẫn số liệu theo tính toán dựa trên tỷ giá chính thức, ông Thành nêu, trong 10 tháng đầu năm, đồng Việt Nam (VND) đã mất giá 3,8% so với Đô la Mỹ (USD) và mức mất giá còn cao hơn, lên tới khoảng 13% so với Euro (EUR).

Khi xem xét theo rổ 14 đồng tiền của các đối tác thương mại trọng yếu, mức mất giá bình quân trọng số của VND là 5,1%. Do đó, áp lực lên tỷ giá trong 2 tháng cuối năm vẫn là một thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta vẫn phải thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng và duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng, bất chấp lạm phát đang cao.

Vị chuyên gia nhấn mạnh: "Nếu so sánh với các đối tác kinh tế lớn, chúng ta đang chịu mức lạm phát cao nhất, nhưng lãi suất lại thấp ngang bằng với Hoa Kỳ, thấp hơn Trung Quốc. Việc cố gắng duy trì lãi suất thấp trong môi trường lạm phát cao như vậy sẽ kéo theo chi phí là sự mất giá tiếp tục của Đồng Việt Nam".

Từ đó, đối với năm 2026, ông Thành khuyến nghị rằng, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể giảm lãi suất, Việt Nam không nên vội vàng chạy theo mà thậm chí cần phải chấp nhận mặt bằng lãi suất thị trường nhích lên một chút để giảm bớt áp lực.

Ông cho biết: "Chính sách tiền tệ cần được điều hành thận trọng, nhưng không thể quá mức thắt chặt vì vẫn cần ưu tiên mục tiêu tăng trưởng. Do đó, chúng ta cần có chính sách mở rộng và duy trì mặt bằng lãi suất hiện nay, nhưng phải ưu tiên cao nhất cho mục tiêu ổn định tỷ giá trong năm 2026".

