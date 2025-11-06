Tỷ giá USD/VND hôm nay (6/11): Tăng dữ dội, giá USD chợ đen áp sát 28.000 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (6/11) thế giới điều chỉnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chỉnh nhẹ về dưới ngưỡng 100 điểm.

DXY giảm sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng là 100,25 khi tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang của Hoa Kỳ lần này sẽ trở thành đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Việc đóng cửa chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã bước sang ngày thứ 36. Con số này ngang bằng với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Nỗ lực mới nhất nhằm phá vỡ bế tắc này, bằng cách thông qua dự luật tạm thời do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn tại Quốc hội, đã thất bại tại Thượng viện lần thứ 14 vài ngày trước. Những lo ngại về tác động của việc đóng cửa đối với nền kinh tế Hoa Kỳ có thể gây ra một số áp lực bán ra đối với đồng Đô la Mỹ.

Trong khi đó, nhân viên liên bang trên khắp đất nước đang không được trả lương, làm gia tăng thêm sự bất ổn xung quanh bức tranh kinh tế.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dữ liệu công bố ngày 5/11 cho thấy, khu vực tư nhân của Mỹ đã tạo thêm 42.000 việc làm trong tháng 10/2025, vượt xa dự báo tăng 28.000 việc làm theo khảo sát của Reuters.

Dù mức tăng này chưa cho thấy sự thay đổi đáng kể trong thị trường lao động, khi một số ngành như dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân sự tháng thứ 3 liên tiếp.

Song kết quả vẫn giúp xoa dịu lo ngại về sự suy yếu của thị trường việc làm. Ngoài ra, dữ liệu khác cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã cải thiện trong tháng 10 nhờ sự gia tăng vững chắc của các đơn đặt hàng mới.

Nhìn lại những phiên vừa qua, đồng bạc xanh nhận được hỗ trợ từ tâm lý thận trọng xung quanh lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) trong tháng 12.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ Fed hiện đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 65%, giảm so với mức 94% của tuần trước. Khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm sau những phát biểu thận trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần trước trong cuộc họp báo sau cuộc họp.

Ông Powell lưu ý rằng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 vẫn còn xa vời và cũng cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách có thể cần áp dụng chiến lược chờ đợi cho đến khi dữ liệu chính thức được công bố trở lại.

Theo giới phân tích, điều này khiến chỉ số DXY đang ở ngưỡng quyết định. Các chiến lược gia ngoại hối của Scotiabank viết trong báo cáo: "Một cú bứt phá lên trên vùng thấp 100 sẽ cho thấy đà phục hồi của đồng USD có thể tiếp tục mạnh mẽ trong vài tuần tới.

Ngược lại, nếu đà tăng chững lại và đảo chiều từ vùng này, DXY có thể tiếp tục dao động trong biên độ tích lũy rộng kể từ giữa năm đến nay".

Tỷ giá USD/VND hôm nay (6/11) trong nước tiếp đà tăng nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.845 - 26.354 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.893 - 26.301 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên vừa qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 6/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.105 - 26.355 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.135 và bán ra ở ngưỡng 26.355 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.351 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với sáng qua. Còn ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.355 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 4 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.802 - 27.902 đồng/USD, tăng 72 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.