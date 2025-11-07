Chủ đề nóng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11): Thị trường tự do tăng không ngừng, sẽ vượt 28.000 đồng trong hôm nay?

Linh Anh Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:33 GMT+7
Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11) tại thị trường tự do tăng không ngừng, hiện ở mức 27.856 - 27.976 đồng/USD, tăng 54 đồng và 72 đồng chiều mua - bán so với sáng qua.
Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11) thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về mức 99,5 điểm.

Đồng USD rút lui khỏi mức cao nhất trong nhiều tháng sau khi một số dữ liệu lao động Mỹ được công bố cho thấy sự khả quan, gây bất lợi cho đồng tiền trú ẩn an toàn này.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Cụ thể, các nhà tuyển dụng Mỹ đã cắt giảm hơn 150.000 việc làm trong tháng 10, đánh dấu mức giảm lớn nhất theo tháng trong hơn 20 năm, theo một báo cáo của Challenger, Gray & Christmas cho biết khi các ngành công nghiệp ứng dụng AI và tăng cường cắt giảm chi phí.

Dữ liệu kinh tế từ các nguồn tư nhân đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư trong bối cảnh không có dữ liệu chính thức trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa.

Sự suy yếu của đồng bạc xanh cũng là kết quả của rất nhiều lo ngại bắt đầu vào tuần trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang hạ nhiệt kỳ vọng cắt giảm bổ sung trong năm nay trong bối cảnh dữ liệu kinh tế hạn chế, lạm phát dai dẳng và sự bất đồng nội bộ giữa các nhà hoạch định chính sách.

"Mặc dù chúng tôi nhận thấy dấu hiệu cho thấy đà tăng của đồng USD dần mờ nhạt, nhưng đồng thời, thị trường đang thiếu động lực để lấy lại vị thế đồng USD" các nhà phân tích tại ING cho biết trong một báo cáo.

Theo đó, các nhà phân tích dự báo giao dịch sẽ dao động trong biên độ hẹp hôm nay, với nguy cơ tiếp tục điều chỉnh.

Ông Antonio Ruggiero, chiến lược gia FX tại Convera, cho biết sự giảm giá của đồng USD phần lớn đã được dự đoán. Việc thiếu dữ liệu do chính phủ đóng cửa khiến các nhà đầu tư "thổi phồng" sự lạc quan trên khắp nước Mỹ. Khi các số liệu như báo cáo việc làm Challenger xuất hiện, chúng dễ dàng gây ra nỗi sợ hãi trong số các nhà đầu tư, đẩy đồng USD xuống thấp hơn.

Theo CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang kỳ vọng giảm lãi suất tháng 12 với xác suất là 69%, tăng từ 62% ngày hôm trước. Tuy nhiên, điều này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ cược khoảng 98% như hồi cuối tháng 10.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/11) trong nước: Ngân hàng giảm giá mua vào

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.103 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.848 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.895 - 26.305 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với phiên vừa qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 7/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.088 - 26.355 VND/USD, giảm 17 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.135 và bán ra ở ngưỡng 26.355 VND/USD, chưa biến động so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.047 - 26.351 VND/USD, giảm 9 đồng chiều mua vào và tăng 7 đồng chiều bán ra so với sáng qua. Còn ACB đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.358 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.856 - 27.976 đồng/USD, tăng 54 đồng chiều mua và 72 đồng chiều bán so với sáng qua.

Lãi suất qua đêm VND giảm 1%

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước.

Đối với các giao dịch bằng VND: Lãi suất bình quân có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chốt như kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 1,00%/năm; 0,34%/năm và 0,13%/năm, xuống các mức 4,60%/năm; 5,22%/năm và 5,39%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD: Lãi suất bình quân có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,09%/năm; 0,11%/năm và 0,19%/năm, xuống các mức 4,01%/năm; 4,03%/năm và 3,99%/năm.

Xu hướng giảm nhẹ của lãi suất liên ngân hàng cho thấy sự điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước trong việc cân đối cung – cầu vốn, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động trơn tru, đồng thời hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ và tỷ giá trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

