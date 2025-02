Nữ doanh nhân nông nghiệp Bình Phước, từ người bóc hạt điều thuê đến cơ ngơi bạc tỷ, "ngôi sao" OCOP

Con nhà nông, làm công nhân bóc vỏ hạt điều

Đến Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại Nhân Sang tại xã Thanh An, huyện Hớn Quản, chúng tôi thấy bà chủ Nguyễn Thị Thanh Loan lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Dường như lúc nào, người phụ nữ này cũng bận rộn, tất bật. Chị Loan kiểm tra các sản phẩm từ hạt điều, rồi chốt các đơn hàng qua trang facbook "Hạt điều Nhân Sang Bình Phước"; quay sang chỗ khác, chị lại nhắc nhở nhân viên lấy hàng…

Tạo được các sản phẩm từ hạt điều có tiếng trên thị trường và có cơ ngơi như hôm nay, là sự cố gắng không ngừng mệt mỏi của chị Loan. Trong đó, có không ít lần thất bại, những thử nghiệm táo bạo…

Sinh năm 1982, chị Loan là con nhà nông dân cố cựu ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Vừa học hết lớp 7, do gia đình khó khăn, lại là chị cả, nên chị Loan quyết định nghỉ học để mưu sinh, kiếm tiền nuôi gia đình và lo cho các em ăn học.

Lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản trực tiếp đến tham quan cơ sở chế biến hạt điều của Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại Nhân Sang. Ảnh: H.Đ

Năm 1996, chị Loan làm thuê cho một xưởng chế biến điều ở tỉnh Bình Dương. Chẳng bao lâu, nhờ chịu khó học hỏi, siêng năng làm việc, chị Loan đã rành rọt mọi khâu bóc vỏ lụa, chẻ hạt điều…

Năng suất lao động của chị Loan luôn trội hơn bạn bè. Vì thế, ông bà chủ xưởng điều yêu thương, tăng lương từng tháng cho chị Loan. Từ đó chị có nguồn thu nhập ổn định gửi về cho ba mẹ để trang trải cuộc sống của gia đình tại quê nhà.

Mặc dù vậy, bên trong chị Loan, lúc nào cũng trăn trở với câu hỏi: "Tại sao người ta làm ông chủ được nhỉ ? Tại sao người ta kiếm được nhiều tiền ? Liệu mình có làm được như người ta ?"

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan (trái) cùng phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn My, trong dịp lễ tôn vinh doanh nghiệp. Ảnh: H.Đ

Từ suy nghĩ trên, chị đã mạnh dạn trao đổi ý tưởng với ông chủ, "cháu sẽ đi thu mua điều thô về bán lại cho doanh nghiệp được không ?". Không ngờ, ông chủ nhiệt liệt ủng hộ. Hơn thế, ông còn cho chị Loan mượn 30 triệu đồng để khởi nghiệp.

Nói là làm, người phụ nữ ấy đã rong ruổi khắp huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để mua điều thô từ các hộ nông dân trồng điều. Mua xong, chị Loan tập trung về kho, phân loại, rồi chở về kho doanh nghiệp chế biến điều bán lại cho ông chủ của mình.

Ban đầu, chưa có kinh nghiệm trong việc bảo quản hạt điều thô, nên hạt điều bị mốc rất nhiều. Không ít lần, chị Loan phải bỏ đi hàng tấn điều thô, vì không bán được.

Trở thành bà chủ

Năm 2000, trong một lần về thăm bố bị bệnh nặng, tại quê nhà - xã Thanh An, huyện Hớn Quản; chị Loan đã quyết định ở lại quê nhà. Chị thấy quê nhà có nguồn điều thô rất phong phú và số lượng rất nhiều. Từ vốn khởi nghiệp 15 triệu đồng của mẹ cho mượn; chị Loan đi thu mua điều ở xã Thanh An và các xã lận cận. Điều mua được, chị mang về để bán cho các xưởng chẻ điều.

Chị Loan đang livestrem bán hạt điều trên mạng xã hội. Ảnh: H.Đ

Tiếp theo, thấy điều thô thu mua nhiều, chất đống trong kho, do bán quá chậm. Thế là, chị nghĩ ngay việc, phải chẻ số điều thô ùn ứ ra nhân điều, mới mang lại giá trị cao hơn bán nguyên liệu; đồng thời, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Chị Loan bắt đầu mua máy chẻ, rồi mướn cả chục công nhân chẻ hạt điều. Cứ thế, điều thô mua về, chẻ và được đem bán đi. Nhờ đó, vốn liếng dần sinh sôi…Năm 2004, chị Loan quyết đánh mẻ cá lớn - đó là cùng một số người bạn ở tỉnh Bình Dương mua điều thô để xuất đi nước ngoài.

Không ngờ, xuất được vài chuyến; chị Loan không may mua phải lô hàng điều thô kém chất lượng, giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Lô hàng chuyển xuống cảng tại Vũng Tàu để xuất ra nước ngoài. Nhưng qua các khâu kiểm tra của đối tác, lô hàng ấy không đạt, bị trả về…. Vốn bị ngâm lại, không có tiền để xoay vòng, chị Loan tất tả ngược xuôi để gánh khoản nợ và vùng vẫy để tìm lối thoát cho giai đoạn gian khó.

Công nhân Công ty Nhân Sang đang vô bao sản phẩm hạt điều nhân trắng. Ảnh: B.B.P

Trong cái khó, ló ra cái khôn, để gỡ vốn, chị Loan mang lô hàng bị trả về, rồi chịu khó sàng lọc, phân loại: Hạt tốt mang đi chế biến thành sản phẩm hạt điều sấy, kẹo điều… Một phần thì chia lại cho các lò chẻ. Và, hạt kém chất lượng thì loại bỏ.

Năm 2009, chị Loan cho ra thành phẩm "Điều rang muối". Chị bắt đầu lặn lội đi quảng bá, bỏ mối, bán sản phẩm "Điều rang muối" tại các cửa hàng, quán tạp hóa ... ở các huyện, thị xã trong tỉnh Bình Phước.

Sau đó, đến các điểm mà khách du lịch hay dừng chân tại Bình Phước. Thấy hạt điều rang muối bán chạy; chị Loan mạnh dạn tự nghiên cứu, làm thêm loạt sản phẩm khác biệt như: "Điều rang muối ớt", "Bánh hạt điều nhân đồng tiền"…

Cơ sở chế biến hạt điều của chị Loan tạo việc làm cho 23 người lao động ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.L

4 sản phẩm chế biến từ hạt điều đạt sao OCOP

Chuyện cho ra đời thành phẩm hạt điều tím cũng hết sức ly kỳ. Theo chị Loan: Hạt điều tím than có màu tím đậm và kích thước nhỏ hơn so với hạt điều thông thường. Giống điều này được trồng ở các vùng nhiệt đới như: châu Phi, Ấn Độ và ít được ưa chuộng, bởi năng suất không cao.

Năm đó, chị Loan mua giống điều về trồng; ai dè, mua nhầm giống hạt điều tím mà không hay biết. Đến khi vườn cây trưởng thành, bắt đầu ra bông; chị Loan thăm vườn điều thì thấy vườn điều rất nhiều bông.

Nhưng mỗi chùm chỉ đậu 1 trái nhỏ xíu; rồi trái điều càng già lại đen thui. Khi điều chín, hạt chuyển màu nâu đen. Và, đem sấy trên lửa thì hạt điều đen sậm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan tại vườn điều tím do Hợp tác xã điều Thanh An canh tác ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ảnh: B.B.P

"Tuy nhiên, khi ăn thử hạt điều đen thui như bị cháy ấy, người ăn sẽ cảm nhận được cái bị béo ngậy, ngọt hơn các giống điều thông thường. Tôi đem hạt điều đen ấy đi kiểm định, kết quả kiểm định cho biết loại hạt điều ấy có hàm lượng dinh dưỡng trên cả tuyệt vời. Vậy là tôi nảy ra ý tưởng xây dựng cho mình sản phẩm "Hạt điều tím" độc quyền" – chị Loan chia sẻ.

Hạt điều tím than có vỏ cứng, nhân tím được bao lớp vỏ mỏng. Theo kết quả kiểm nghiệm, hạt điều tím than không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn chứa một số chất chống ôxy hóa và axít béo Omega-3, có tác dụng hỗ trợ chống lại một số bệnh. Thật không ngờ, giống điều độc đáo này đã giúp nhiều nông dân xã Thanh An đổi đời. Và, sản phẩm "Điều tím than sấy thăng hoa" do chị Loan sáng tạo đã lan tỏa mọi miền.

Một lần, có vị khách từ TP. Hải Phòng gọi điện đặt hàng vài chục hộp "Điều rang muối" và "Điều tím than sấy thăng hoa". Chị tức tốc đóng gói gửi ngay. Sau đó là rất nhiều cuộc điện thoại từ các tỉnh phía bắc: Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương… gọi điện đặt hàng. Chị Loan thật ngạc nhiên và đặt các câu hỏi với các khách hàng ở các tỉnh này.

Bí thư huyện Hớn Quản Quách Thị Ánh (áo tím) trong một dịp tham quan Công ty Nhân Sang. Ảnh: Q.S

Họ cho biết: Ở miền Bắc, nhiều người ăn chay vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Ăn chay, dặm thêm sản phẩm hạt điều do cơ sở của chị Loan sản xuất, rất "ngon, giòn, thơm lừng, béo ngậy". Vì vậy, họ đặt hàng nhiều dùng. Như tiếp thêm động lực, chị Loan đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại Nhân Sang để thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Chị cho biết thêm: "Từ năm 2016, tôi lập facebook "Hạt Điều Nhân Sang Bình Phước" để truyền thông về các sản phẩm của công ty và bán online".

Thị trường chủ yếu vẫn là các tỉnh phía bắc và miền Trung. Chị Loan xác định một số sản phẩm chủ đạo phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng miền ngoài gồm: "Hạt điều rang muối", "Bánh điều đồng tiền nhân hạt điều", "Hạt điều tím than sấy thăng hoa" (điều sấy ở nhiệt độ cao) và "Điều rang muối ớt".

Lãnh đạo huyện Hớn Quản tham quan phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm hạt điều do Công ty Nhân Sang sản xuất. Ảnh: Q.S

Từ hướng đi táo bạo trên, mỗi ngày Công ty Nhân Sang bán ra thị trường từ 500 – 800 đơn hàng, mang về tổng doanh thu khoảng 90 triệu đồng/ngày. Trừ các chi phí, chị Loan thu lợi nhận từ 7 - 30 triệu đồng/ngày. Hiện công ty Nhân Sang tạo việc làm cho khoảng trên 20 lao động. Tính riêng số nhân viên trả lời và nhận đặt các đơn hàng qua facebook , là 5 người; còn lại là các nhân viên đóng gói; nhân viên hấp điều… Mỗi nhân viên được doanh nghiệp trả công từ 6 - 12 triệu đồng/tháng.

Chị Loan cho biết thêm: "Tôi quyết tâm xây dựng các sản phẩm chủ đạo của công ty đạt chuẩn OCOP. Đồng thời, tăng cường bán hàng online, kết hợp với việc liên kết mở các đại lý bán lẻ ở tỉnh Bình Phước và giới thiệu sản phẩm tại các siêu thị ở các thành phố lớn trên cả nước".

Ông Nguyễn Văn Hậu – Bí thư Đảng ủy xã Thanh An - nói: "Các sản phẩm hạt điều do Công ty Nhân Sang làm ra có chất lượng rất cao. Sản phẩm đang định hình tốt trên thị trường miền Bắc, miền Trung… Công ty tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Về phía xã, Đảng ủy, UBND xã rất quan tâm, cùng với các phòng ban chuyên môn của huyện, chúng tôi đã hỗ trợ pháp lý xây dựng 4 sản phẩm chủ đạo của Công ty Nhân Sang thành sản phẩm OCCOP, được tỉnh công nhận đạt 3 sao".

Cuối năm 2022, các sản phẩm "Hạt điều rang muối", "Hạt điều tím than sấy thăng hoa","Hạt điều vị tỏi ớt" và "Bánh hạt điều" của Công ty Nhân Sang được UBND tỉnh Bình Phước công nhận đạt OCOP 4 sao.