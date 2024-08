Vụ nhà máy hạt điều ở Bình Phước cháy nổ khiến 2 người tử vong, công an vào cuộc điều tra

Như báo Dân Việt đã đưa tin ngày 5/8/2024, vụ nổ gây cháy tại một phân xưởng thuộc Công ty TNHH LC Buffalo dẫn tới hậu quả 2 người tử vong và số khác bị thương. Ngày 6/8/2024, đại tá Lâm Văn Long - phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước – cho hay: "Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Cục kỹ thuật hình sự, Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo pháp luật".



Theo đó, các vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy – chữa cháy, an toàn lao động, nội quy – quy chế làm việc… tại Công ty TNHH LC Buffalo sẽ được rà soát, kiểm tra; đồng thời, cơ quan công an sẽ lấy lời khai các nhân chứng xung quanh vụ nổ gây cháy dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (áo xanh thẫm) thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình 2 người tử vong trong vụ cháy nổ. Ảnh: B.P

Qua báo cáo xác minh bước đầu của Công an tỉnh Bình Phước: Sau khi nhận được tin báo cháy, phòng cảnh sát phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã xuất 6 lượt xe, cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia cứu chữa.

Sau đó, điều động thêm 4 xe chữa cháy từ khu vực Chơn Thành và Bù Đăng tiếp ứng xử lý vụ cháy. Tuy nhiên do khu vực cháy có chứa nhiều dầu điều, hóa chất và các loại vật liệu dễ cháy khác và xung quanh có nhiều vách tôn kẽm, nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận để dập lửa. Các chiến sĩ phải phá dỡ các tấm tôn để xịt nước vào bên trong.

Chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy - chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn (Công an tỉnh Bình Phước) đang dập lửa tại Công ty TNHH LC Buffalo. Ảnh: B.P

Khoảng hơn 30 phút sau, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa và không còn khả năng cháy lan sang các bồn chứa dầu điều lân cận và khu vực xung quanh.

Bước đầu xác định, Công ty TNHH LC Buffalo chuyên sản xuất, tinh luyện dầu điều. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5/8/2024, tại khu vực sản xuất trong công ty có 2 thợ hàn Nguyễn Văn T. (42 tuổi, trú TP. Đồng Xoài) và ông Nguyễn Văn Th. (32 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang sửa chữa, hàn chỗ thủng trên nóc bồn chứa dầu điều. Khi đang làm việc thì bất ngờ bồn chứa dầu điều phát nổ khiến 2 thợ hàn bị rơi từ trên cao xuống dẫn đến tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo chữa cháy. Ảnh: B.P

Đồng thời, vụ nổ làm phát sinh đám cháy. Nhiều công nhân đang làm việc gần đó đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, quyết tâm khống chế ngọn lửa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh; đám cháy đã được dập tắt sau hơn 30 phút. Tài sản hư hại là 2 nhà kho và một số thiết bị.

Ngay trong buổi sáng xảy ra vụ việc, bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và các đơn vị chức năng của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình 2 nạn nhân bị thiệt mạng.