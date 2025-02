Ở Bình Phước, nông dân gây dựng mô hình làm giàu, giảm nghèo từ 2 "kênh" vốn ưu đãi này

Cải thiện kinh tế gia đình, phát triển kinh tế địa phương

Điển hình là vào năm 2023, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Phước đã giải ngân cho 10 hộ nông dân ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, vay vốn thực hiện mô hình trồng dâu nuôi tằm. Số tiền 500 triệu đồng được giải ngân cho 10 hộ vay (50 triệu đồng/hộ) trong thời hạn 36 tháng.

Theo ông Huỳnh Phi Long – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành: "Trong năm thứ nhất, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, mỗi hộ vay vốn sẽ thu lợi nhuận 80 triệu đồng/hộ. Năm thứ 2, sẽ là 220 triệu đồng/hộ. Và, năm thứ 3 là 280 triệu đồng/hộ. Tổng thu nhập, sau 3 năm thực hiện dự án nuôi tằm đã trừ chi phí, bình quân mỗi hộ thu được lợi nhuận khoảng 590 triệu đồng.

Giải ngân từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 10 hộ nông dân vay vốn trồng dâu, nuôi tằm ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ảnh: H.N.D

Xã Tân Thành là xã biên giới của huyện Bù Đốp, có diện tích tự nhiên 3.878,17 ha. Trong đó, có 2.745 ha diện tích đất nông nghiệp. Đây là xã có thế mạnh về trồng trọt và chăn nuôi. Hiện tại, mô hình trồng dâu nuôi tằm lấy kén được hội viên nông dân xã Tân Thành triển khai thực hiện rất tốt.

"Giá kén được các thương lái thu mua ổn định, nhu cầu người tiêu dùng có xu hướng tăng lên. Mô hình trồng dâu nuôi tằm được thực hiện có tính khả thi cao.

Việc Quỹ Hỗ trợ nông dân cho nông dân vay vốn, không chỉ giúp người nông dân thoát nghèo, còn góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói - giảm nghèo tại địa phương" – ông Long nói.

Hội viên nông dân Nguyễn Thị Tám (xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) bên vườn dâu; với nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, chị Tám đã mở rộng diện tích trồng trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: H.N.D

Với ông Ngô Văn Ảnh (ngụ khu phố Trung Lợi, thị xã Chơn Thành), việc vay được vốn từ Ngân hàng CSXH cho dự án nuôi bò tại nhà cũng khả thi không kém. Năm 2020, ông Ảnh vay Ngân hàng CSXH thị xã Chơn Thành 15 triệu đồng để mua 4 con bò về nuôi.

Ông cần mẫn, hàng ngày chịu khó chăn nuôi, chăm sóc 4 con bò; nhờ đó, 4 con bò phát triển tốt, công việc chăn nuôi thuận lợi, kinh tế ổn định. Trong vòng một năm, ông Ảnh đã hoàn trả vốn và lãi cho ngân hàng. Năm 2021, gia đình ông tiếp tục vay 45 triệu đồng từ vốn chương trình ưu đãi của Ngân hàng CSXH thị xã.

Ông Ngô Văn Ảnh - Hội viên nông dân Chi hội khu phố Trung Lợi, thị xã Chơn Thành, bên mô hình chăn nuôi của gia đình. Ảnh: H.N.D

Có thêm nguồn lực, ông mạnh dạn xây thêm chuồng trại, đầu tư vào 6.000m2 đất để nuôi bò. Đến nay, đàn bò sinh sản, nhân lên thành 15 con và phát triển tốt. Thu nhập hàng tháng của gia đình ông Ảnh ổn định, bình quân đạt 150 triệu đồng/năm.

Không chỉ riêng hộ ông Ngô Văn Ảnh, mà hàng chục hộ dân - đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo ở thị xã Chơn Thành đã được Ngân hàng CSXH "tiếp sức", trao cơ hội để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng…

Đồng vốn là cứu cánh, Ngân hàng, Hội Nông dân cùng chung tay

Theo đánh giá của nhiều nông dân ở thị xã Chơn Thành, vốn vay của Ngân hàng CSXH có lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, giải quyết nhanh chóng. Người dân cũng thực hiện trả lãi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần giảm thiểu về thời gian, chi phí đi lại.

Bên cạnh ưu tiên nguồn vốn cho vay, Ngân hàng CSXH luôn phối hợp với chính quyền, đoàn thể thị xã Chơn Thành (trong đó có Hội Nông dân thị xã Chơn Thành) thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn ưu đãi hiệu quả, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Thời gian qua, đồng vốn vay đã giúp người nông dân huyện Lộc Ninh đầu tư mở rộng chuồng trại, mua con giống nuôi dê. Nhiều hộ đã thoát nghèo. Ảnh: T.L

Gia đình bà Thị Vãi (ngụ ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh), do tác động của dịch Covid-19, mất mấy tháng gia đình bà Vãi không làm ăn, kinh doanh được. Chồng và các con bà Vãi không có việc làm ổn định.

May mắn, Nghị quyết 11 của Chính phủ ra đời. Nghị quyết 11 chủ trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cho người dân vay vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế sau đại dịch. Năm 2023, gia đình bà Thị Vãi được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 80 triệu đồng. Số tiền này được bà Vãi mua 6 con bò về để phát triển kinh tế gia đình.

Nhờ nguồn vốn này mà gia đình bà đã vơi bớt được khó khăn, kinh tế gia đình dần phục hồi… Đến nay, đàn bò đã có 8 con và cuộc sống dần được ổn định. Hay như gia đình bà Phạm Thị Thanh ở cùng ấp với bà Thị Vãi, cũng đươc hỗ trợ vay vốn từ NHCSXH số tiền 50 triệu đồng.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Phước trực tiếp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư vào nuôi bò của nông dân vay vốn. Ảnh: T.L

Sau khi vay vốn, bà Thanh đã mua phân bón để chăm sóc vườn cao su trước mùa mưa năm 2022. Nhờ đó, vườn cao su đã phát triển nhanh và sản lượng thu hoạch cũng ổn định; gia đình bà Thanh vượt qua khó khăn sau dịch Covid-19.

Bà Phan Thị Tầm - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Lộc Ninh – cho biết: "Chúng tôi tâm niệm, đồng vốn cho người dân vay là cứu cách giúp họ qua khó khăn; còn ngân hàng, quỹ hỗ trợ hay là bệ đỡ cho người nông dân. Vì thế, chúng tôi tích cực rà soát các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn, cân đối, bố trí đủ nguồn lực để đáp ứng.

Tuyên truyền, hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong năm 2022 và 2023, đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm tại ngân hàng. Đồng thời, làm tốt việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để nguồn lực của nhà nước đến đúng với các đối tượng được thụ hưởng".

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tham quan một vườn cây của nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, trồng trọt. Ảnh: H.N.D

Ở huyện Đồng Phú, có không ít nông dân, dù vay số tiền không nhiều. Nhưng số tiền vay đúng thời điểm, đúng đối tượng đã trở thành cứu cánh giúp họ đi qua khó khăn, giông bão… Đơn cử bà Tà Mông Điểu Thị Hạnh (ngụ ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) - cho biết:

"Tôi được Ngân hàng CSXH huyện Đồng Phú cho vay số tiền 40 triệu đồng, từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, để về đầu tư chăm sóc cây cao su. Có vốn, tôi đã mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật về chăm sóc 1ha cao su của gia đình. Nhờ nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19". Chưa kể, nhờ nguồn vốn vay trên đã giúp bà Hạnh không phải đi vay nặng lãi bên ngoài.

Bà Tà Mông Điểu Thị Hạnh (phải) bên vườn cao su của gia đình. Ảnh: N.H.C.S

Chị Nguyễn Thị Thúy An ở xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh là một trong những hộ mới thoát nghèo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Không giấu được niềm vui, chị An tâm sự: Chị được vay 20 triệu đồng hộ cận nghèo năm 2015 để đầu tư chăn nuôi dê và trồng tiêu, năm 2019, gia đình chị thoát nghèo, trả nợ đến hạn theo quy định.

Tuy nhiên, trong thâm tâm chị An luôn lo sợ; vì trả nợ xong, nguồn vốn tái sản xuất chẳng còn là bao. Nếu không may gặp rủi ro trong chăn nuôi, rất dễ bị tái nghèo. Đúng lúc đó, gia đình chị An được bình xét vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo, với số tiền 40 triệu đồng. Có vốn, chị cải tạo, xây dựng mở rộng chuồng dê. Với mô hình kinh tế tổng hợp, chăn nuôi, kết hợp trồng tiêu đem lại cho gia đình thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm.

Bà Trần Thị Hồng (bìa trái) – Giám đốc Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Phước - trao nguồn vốn cho 10 hộ trong dự án “Chăn nôi dê sinh sản” ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh. Ảnh: H.N.D

Bà Nguyễn Thị Hoa – Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú - nói; "Trong tổ, hiện nay có 47 tổ viên đang còn dư nợ, với số tiền 2.727 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm có dư nợ cao nhất với gần 1.500 triệu đồng. Chính nhờ nguồn vốn này đã giúp rất nhiều nông dân chưa có việc làm trong ấp, được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho gia đình".

Nguồn vốn vay được Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, có sự giám sát của Hội Cựu chiến binh thị trấn và ấp trưởng. Vì vậy, người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và mang lại hiệu quả. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn giúp ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Bà Trần Thị Hồng – Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nông dân, thuộc Hội Nông dân tỉnh Bình Phước – cho biết: "Là một trong 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên) nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng CSXH. Hội Nông dân đã phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các công việc ủy thác cho vay.

Hội Nông dân làm cầu nối, chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương".