Tỷ phú Hà Tĩnh là một anh nông dân trồng thành công "hoa quý tộc" hễ nở là cản chả kịp

Lam Hồng Chủ nhật, ngày 31/08/2025 18:49 GMT+7
Lan hồ điệp vốn là loài hoa khó tính nhưng nhờ mạnh dạn ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, anh Phạm Văn Huy, ở xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã kiên trì trồng thành công loài lan có giá trị kinh tế cao ngay trên chính vùng đất cát trắng khắc nghiệt, cho doanh thu 7-8 tỷ đồng/năm.
Clip: Mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng ứng dụng KHCN, chuyển đổi số của anh Phạm Văn Huy, ở xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Được sự quan tâm từ chính sách hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 của Chính phủ, anh Phạm Văn Huy trú xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập là xã Thạch Khê, thành phố Hà Tĩnh) đã đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng mô hình trồng hoa lan hồ điệp công nghệ cao bằng hệ thống nhà màng hiện đại trên diện tích 2.500m2, quy mô trên 8 vạn cây hoa lan.

Anh Huy xác định làm nông nghiệp công nghệ cao, nhất là đối với loài hoa khó tính như lan hồ điệp thì việc ứng dụng công nghệ và đầu tư các thiết bị phải đầy đủ, không thể tiết giảm được một khâu nào trong quá trình sản xuất.

"Mục sở thị" công nghệ trồng lan hồ điệp siêu hiện đại của anh Phạm Văn Huy, ở xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh:  PV

"Chúng tôi đã đầu tư hệ thống nhà lưới hiện đại, kết hợp các thiết bị cảm biến tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, giúp tạo ra môi trường vi khí hậu phù hợp cho cây lan hồ điệp phát triển, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi bên ngoài”, anh Phạm Văn Huy - Giám đốc Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh cho hay.

Hệ thống nhà màng để trồng lan hồ điệp cho phép kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng một cách hiệu quả cao nhất. Ảnh: PV
Công nghệ thiết bị phục vụ sản xuất hoa lan hồ điệp bao gồm: Nhà màng, hệ thống làm lạnh sâu, hệ thống quạt thông gió, hệ thống giàn mát, hệ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, hệ thống điện điều khiển trung tâm, các máy bơm nước, lọc nước, khử trùng, máy bơm dàn mát… Nhờ đó, cây lan hồ điệp sinh trưởng khỏe mạnh, tỷ lệ ra hoa đạt 100%.

Theo anh Phạm Văn Huy, thời tiết ở Hà Tĩnh khá khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng, mùa đông giá rét.

Do đó, trong quá trình trồng hoa lan, việc điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp là yếu tố mang tính quyết định. Nhiệt độ cần được duy trì dưới 31°C và độ ẩm không vượt quá 80% để đảm bảo cây lan hồ điệp phát triển tốt.

Giống lan hồ điệp được nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm đảm bảo sạch bệnh, đồng nhất về chất lượng và sinh trưởng ổn định. Ảnh: PV
"Cây giống được nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô cải tiến, ứng dụng KHCN nên chúng tôi có thể trồng loài lan hồ điệp quanh năm.

Mọi việc chủ động điều tiết ra hoa theo ý muốn, rất thuật lợi cho việc thu hoạch, đóng gói, bảo quản hoa, đồng thời giảm bớt chi phí lao động. Đó cũng là những ưu điểm nổi bật khi trồng hoa lan trong nhà màng hiện đại", anh Phạm Văn Huy cho hay.

Điều đáng chú ý, mô hình được tối ưu hóa bằng quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ số hiện đại, từ các khâu như đo các chỉ số môi trường, tưới cây, pha chế phân bón, thuốc trừ sâu bệnh cho cây đến các công đoạn chăm bón, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm.

Anh Phạm Văn Huy - Giám đốc Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh giới thiệu quy trình trồng lan công nghệ cao. Ảnh: PV
Nhờ sự đầu tư bài bản, khoa học sau 2 năm trồng và khai thác (2023, 2024), mỗi năm Công ty TNHH Trí Đức sản xuất và cung ứng hoa cho thị trường hơn 70.000 cây hoa lan các loại, doanh thu đạt 7,5- 8 tỷ đồng.

Năm nay, đã bước sang mùa hoa thứ 3, cây lan hồ điệp hoàn toàn thích nghi, phát triển tốt ở miền đất cát trắng có khí hậu khắc nghiệt. Điều này càng khẳng định việc ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố tiên quyết để mô hình thành công.

Quá trình triển khai, mô hình không chỉ đạt được các mục tiêu về mặt kỹ thuật như chuyển giao quy trình ươm, trồng, chăm sóc hoa lan hồ điệp thương phẩm, mà còn mở ra triển vọng nhân rộng ra các khu vực có điều kiện tương tự trong tỉnh.

Nhờ chủ động điều chỉnh được tiểu khí hậu trong nhà màng, mô hình trồng lan hồ điệp của anh Phạm Văn Huy có thể trồng quanh năm. Ảnh: PV
Không chỉ đơn thuần là hoạt động sản xuất, mô hình còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất đai.

Sự kiên trì, đầu tư bài bản, khoa học là yếu tố then chốt để trồng lan hồ điệp thành công

"Qua hơn 3 năm triển khai, từ hàng chục loại hoa lan với kiểu dáng, màu sắc khác nhau chúng tôi đã chọn lọc được 12 loại giống thích nghi tốt ở Hà Tĩnh cũng như đáp ứng thị hiếu của khách hàng ngoài tỉnh.

Chúng tôi luôn sẵn sàng chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu, nhằm cùng nhau phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường”, ông Phạm Văn Huy – Giám đốc Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh cho hay.

Hiện tại, ngoài sản phẩm hoa lan hồ điệp được tiêu thụ mạnh trong tỉnh, vươn ra các thị trường khác như Nghệ An, Quảng Bình và các tỉnh phía Bắc.

Nhờ đầu tư bài bản, khoa học. Những năm qua, mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao của anh Phạm Văn Huy sản xuất hàng trăm nghìn cây hoa các loại, doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: PV

Hiện nay, doanh nghiệp đang tiến hành mở rộng quy mô sản xuất cây giống để vừa chủ động được cây giống giúp tiết giảm chi phí, vừa cung cấp cho những ai có nhu cầu để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Riêng sản phẩm hoa lan, với mức giá từ 150.000 – 220.000 đồng/gốc, không chỉ đem lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mà còn góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm và sinh kế ổn định cho nhiều người dân địa phương.

Nhà màng trồng lan hồ điệp công nghệ cao được anh Phạm Văn Huy thiết kế với cấu tạo 5 lớp cắt nắng và điều hòa nhiệt độ trong nhà lưới. Ảnh: PV
Ông Bùi Quốc Việt, công nhân của công ty cho biết: "Chúng tôi thật sự không ngờ được miền đất cát trắng này lại sản xuất được hoa lan hồ điệp.

Nhờ vậy, chúng tôi có việc làm ổn định, được tiếp cận với khoa học công nghệ và càng hiểu được tầm quan trọng của ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất được hoa lan khó tính này”.

Trao đổi với ông Trương Quốc Hải - Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Thạch Khê cho biết: “Thời gian qua, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại những giá trị kinh tế cũng như sức sống mới trên địa bàn, góp phần quan trọng trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Mô hình trồng hoa lan hồ điệp là điển hình, minh chứng cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, đưa lại kết quả ngoài mong đợi.

Nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kính được kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống cảm biến, phần mềm điều khiển từ xa trên điện thoại thông minh. Ảnh: PV
Từ đây, cấp ủy chính quyền địa phương càng xác định rõ hơn về vai trò của nhà nước trong việc vừa định hướng chủ trương dẫn dắt vừa tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cũng như người dân ứng dụng KHCN sản xuất kinh doanh và đời sống”.

“Mô hình trồng lan hồ điệp của anh Phạm Văn Huy tại Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh là minh chứng rõ ràng cho việc nông nghiệp không chỉ là sản xuất lương thực mà còn là lĩnh vực quan trọng trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, mở ra nhiều triển vọng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh”, ông Trương Quốc Hải - Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã Thạch Khê cho biết thêm.

Đây là mô hình đầu tư lớn và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm khắc phục điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt đã mang đến những thành công. Chúng tôi tiếp tục tham mưu các giải pháp về chính sách nhằm nhân rộng mô hình trồng lan công nghệ cao tại Hà Tĩnh, chuyển giao kỹ thuật trồng - chăm sóc – thu hoạch, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, mở rộng thị trường trong thời gian tới”, ông Nguyễn Phong An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đánh giá.

