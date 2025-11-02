Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ đồng trong tuần VN-Index 'bay' hàng chục điểm

Sắc xanh thị trường chỉ 'loé lên rồi tắt'

Khởi đầu tuần mới, kỳ vọng trở lại sắc xanh hiếm hoi đã nhen nhóm khi thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực từ diễn biến hạ nhiệt của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, lực bán mạnh nhanh chóng nhấn chìm kỳ vọng đó, kéo VN-Index quay lại vùng giá đỏ ngay trong phiên đầu tuần và kéo dài tới cuối tuần.

Xu hướng bán tháo bao trùm thị trường. Hàng trăm cổ phiếu bị dữ dội, lực cung áp đảo khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ và xanh lơ.

Đà lao dốc mạnh cũng đã khiến nhiều tỷ phú USD Việt Nam mất hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng tài sản, phản ánh mức độ khốc liệt của phiên giao dịch lịch sử này.

Diễn biến VN-Index trong vòng 1 tháng qua. Ảnh: Vietstock

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'bay' 9.000 tỷ đồng trong 1 tuần giao dịch

Tác nhân chính kéo VN-Index giảm sâu trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", đặc biệt là VIC (-6,4%) và VHM (-4,6%). Chỉ 2 mã này đã khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm.

Đáng chú ý, VIC trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh chỉ sau vài phiên lập đỉnh lịch sử hôm 28/10. So với mức cao nhất từng đạt, thị giá cổ phiếu này đã lao dốc 13%, tương đương mức vốn hóa bốc hơi khoảng 100.000 tỷ đồng, xuống còn 741.000 tỷ đồng.

Theo thống kê mới nhất từ Forbes, khối tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng chịu tác động đáng kể từ đợt sụt giảm cổ phiếu này. Đơn vị này ước tính đến ngày 31/10, ông Vượng sở hữu 18 tỷ USD, giảm hơn 2 tỷ USD so với thời điểm đỉnh cao trong tháng 10, qua đó tụt xuống vị trí thứ 138 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Với việc nắm giữ trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10% vốn điều lệ tập đoàn, khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã “bốc hơi” gần 9.000 tỷ đồng, còn khoảng 74.000 tỷ đồng theo giá thị trường.

Cổ phiếu 'họ' Vingroup giảm mạnh khiến khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bốc hơi” gần 9.000 tỷ đồng chỉ trong một tuần giao dịch.

Ngược lại với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cổ phiếu HPG của 'vua thép' Trần Đình Long lại diễn biến trái ngược khi tăng nhẹ từ 26.250 đồng/cổ phiếu ở phiên đầu tuần lên 26.700 đồng/cổ phiếu tại phiên cuối tuần.

Hiện, ông Long trực tiếp nắm giữ khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn doanh nghiệp. Khối tài sản này hiện được định giá hơn 52.800 tỷ đồng, tức khoảng 2 tỷ USD.

Tương tự, ở lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng ghi nhận cổ phiếu TCB biến động tăng nhẹ trong tuần giao dịch 'bão tố' khi tăng từ 35.050 đồng/cổ phiếu lên 35.100 đồng/cổ phiếu.



Trên sàn chứng khoán Việt Nam, ông Hùng Anh cùng các thành viên trong gia đình sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương ứng 17,8% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong đó, ông Hồ Hùng Anh và vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy đang trực tiếp nắm giữ gần 427 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 6% vốn Techcombank. Ba người con - Hồ Anh Minh, Hồ Thủy Anh và Hồ Minh Anh sở hữu tổng cộng khoảng 833,3 triệu cổ phiếu TCB, chiếm 11,8% vốn ngân hàng.

Ghi nhận giá trị tài sản ròng theo Forbes, hiện ông đang sở hữu khối tài sản khoảng 2,4 tỷ USD, tương ứng vị trí người giàu thứ 1.635 trên thế giới.