Kết quả U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Đại thắng "4 sao"

U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 gặp U17 Malaysia với phong độ xuất sắc và sự tự tin rất cao. Sau 4 lượt trận đầu tiên của bảng đấu này, U17 Việt Nam toàn thắng, ghi được 26 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Thành tích ấn tượng này giúp U17 Việt Nam dẫn đầu bảng trước khi chạm trán U17 Malaysia, đội cũng thắng cả 4 trận đã đấu nhưng có hiệu số bàn thắng - thua kém hơn.

Tại VCK U17 châu Á 2026, có 9 đội đã sớm giành vé gồm chủ nhà U17 Qatar và 8 đội đã lọt vào tứ kết U17 châu Á 2025. Do đó, 38 đội còn lại được chia thành 7 bảng và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới có suất dự VCK. Chính vì vậy, U17 Việt Nam chiếm giữ lợi thế lớn và chỉ cần không thua là sẽ vượt qua vòng loại.

Mạnh Cường mở tỷ số cho U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Ảnh: Hoài Thương (VOV)

Ngay khi trận đấu bắt đầu, U17 Malaysia thể hiện khát khao giành thắng lợi khi có một pha tấn công trung lộ khá nhuyễn. May mắn cho U17 Việt Nam vì ở tình huống thuận lợi vào phút thứ 2, cầu thủ của U17 Malaysia lại dứt điểm vọt xà ngang trong tư thế đối mặt thủ môn Lý Xuân Hòa.

Chỉ 2 phút sau, U17 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và sự sắc sảo bằng bàn thắng mở tỷ số. Trong pha bóng này, Chu Ngọc Nguyễn Lực treo bóng từ giữa sân chếch bên cánh trái để Mạnh Cường băng xuống đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Khaufly bên phía U17 Malaysia.

Lên tinh thần sau khi dẫn trước, U17 Việt Nam thể hiện lối chơi mạch lạc và suýt có bàn nhân đôi cách biệt vào phút 17. Khi có cơ hội ở tư thế trống trải, Văn Dương tung cú sút căng khiến thủ môn Khaufly vất vả cản phá. Ngay sau đó, Sỹ Bách băng xuống nhận bóng rồi đi bóng lắt léo và dứt điểm tinh tế nhưng bóng lại đập cột dọc của U17 Malaysia bật ra.

Tình huống Sỹ Bách hạ gục thủ môn Khaufly của U17 Malaysia trong thế đối mặt nhưng lại dứt điểm trúng cột dọc bật ra. Ảnh: Hoài Thương (VOV)

Trong khoảng thời gian sau đó của hiệp một, U17 Việt Nam duy trì thế chủ động, tấn công rất biến hóa và có bàn thắng thứ hai vào phút 43. Với pha phát triển bóng rất nhuần nhuyễn, Nguyễn Lực bấm bóng tinh tế để Văn Dương đột phá ở cánh trái rồi căng ngang hợp lý để Anh Hào xuất hiện rất đúng lúc trong vòng cấm chích bóng chân phải chính xác vào khung thành bỏ trống.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội và tiếp tục nới rộng khoảng cách với U17 Malaysia. Phút 50, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm U17 Malaysia, sau 3 nhịp đi bóng và dứt điểm chân trái, Văn Dương đã dứt điểm tinh tế vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0.

U17 Việt Nam đã thắng rất thuyết phục. Ảnh: Như Đạt (VOV)

Càng chơi càng thăng hoa và linh hoạt, đến phút 77, U17 Việt Nam có bàn thắng thứ 4. Sỹ Bách đột phá dũng mãnh trước khi hạ gục thủ môn Khaufly với cú sút đầy uy lực, thể hiện sự tự tin và hiệu quả rất cao của U17 Việt Nam.

Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 4-0 nghiêng về U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Các học trò của HLV Cristiano Roland khép lại vòng loại với 5 chiến thắng tuyệt đối, ghi 30 bàn, không để thủng lưới bàn nào và đoạt vé dự VCK U17 châu Á 2026 đầy thuyết phục.

