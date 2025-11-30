“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút 89

“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút chót

Trước đó, vào ngày 27/11/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã gửi công văn tới CLB SLNA cho biết, Sở chưa đủ căn cứ để cử các đội tuyển trẻ SLNA tham gia tập huấn và thi đấu theo quy định. Thông tin này đã khiến đội U19 SLNA đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở Giải U19 Quốc gia 2026.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ SLNA, cùng với nguyện vọng của các cầu thủ và sự quan tâm của người hâm mộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã tổ chức rà soát lại các nội dung liên quan và chính thức thu hồi công văn cũ. Văn bản thay thế được ban hành khẳng định U19 SLNA đủ điều kiện để tham dự Giải U19 Quốc gia 2026.

U19 SLNA rèn thể lực ở núi Quyết trước Giải U19 Quốc gia 2026. Ảnh: Đức Anh.

Đáng chú ý, nguồn kinh phí để đội bóng tham dự giải năm nay sẽ được trích từ kinh phí thi đấu năm 2025 còn dư thừa. Điều này giúp đội có thể triển khai kế hoạch tập huấn và thi đấu mà không gặp trở ngại về tài chính như lo ngại ban đầu.

Lãnh đạo CLB SLNA cho biết, đội bóng đánh giá cao tinh thần lắng nghe và đồng hành của Sở. Ngay sau khi nhận quyết định mới, U19 SLNA tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện đã triển khai trước đó, hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại mùa giải năm nay.

Giải U19 Quốc gia 2026 là giải đấu mở màn cho hệ thống thi đấu trẻ trong năm do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Đây được xem là sân chơi quan trọng để các cầu thủ trẻ khẳng định năng lực và mở ra cơ hội phát triển lên bóng đá chuyên nghiệp.

U19 SLNA hiện là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, với 5 lần vô địch và 7 lần Á quân. Mùa giải 2025 vừa qua, đội giành ngôi Á quân sau trận chung kết kịch tính với U19 PVF.

Việc U19 SLNA chính thức được tham dự Giải U19 Quốc gia 2026 không chỉ giúp đội bóng trẻ giữ vững truyền thống, mà còn tạo điều kiện để lứa cầu thủ hiện tại tiếp tục được thi đấu, cọ xát và phát triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh./.

Theo: Theo Báo Nghệ An