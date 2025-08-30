U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, tập thể U23 Việt Nam bước vào nhiệm vụ thứ hai trong năm nay với quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, toàn đội sẽ có quỹ thời gian ngắn nhưng quan trọng để hoàn thiện khâu lắp ghép đội hình, điều chỉnh chiến thuật và làm quen với điều kiện thi đấu tại địa điểm đăng cai.

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì. Ảnh: VFF.

Danh sách tập trung lần này vẫn giữ bộ khung chính từng thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời bổ sung một nhân tố mới giàu tiềm năng là tiền vệ Trần Thành Trung – cầu thủ vừa lọt top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024/25 và hiện đang khoác áo CLB Ninh Bình.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung lần đầu hội quân cùng U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9). Các trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Việt Trì – Phú Thọ.

Để phục vụ người hâm mộ, vé xem các trận đấu được bán trực tuyến độc quyền qua ứng dụng OneU với ba mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Việc mở bán chia thành ba đợt, kéo dài từ ngày 25/8 đến ngày 5/9, tùy theo từng trận đấu.

Với lực lượng trẻ trung, giàu khát vọng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn cống hiến, đồng thời rất cần sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả để tiếp thêm sức mạnh trên hành trình chinh phục tấm vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.