UAV Ukraine tập kích Moscow không dứt suốt đêm, thủ đô đóng cửa không phận

Ông Sobyanin bắt đầu thông tin về các vụ tấn công bằng UAV từ tối 22/9 và liên tục cập nhật trong đêm. Đến khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương, 34 UAV của Ukraine bay về phía Moscow đã bị bắn hạ, ông cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 69 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên 9 khu vực của Nga, bao gồm cả vùng Moscow, cũng như trên bán đảo Crimea trong đêm 22/9.

Các lực lượng cứu hộ đã được điều động tới các điểm có mảnh vỡ UAV rơi xuống, theo thị trưởng. Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Tuy nhiên, kênh Telegram Mash đưa tin xác UAV rơi xuống Solntsevo, một khu dân cư ở phía tây Moscow, và tại thị trấn Reutov ở phía đông thủ đô, nơi các mảnh vỡ được cho là đã làm hư hại ô tô đỗ gần đó.

Không phận ở Moscow tạm thời bị đóng, khiến sân bay Sheremetyevo tạm thời hạn chế cất hạ cánh trong thời gian xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV, nhưng các biện pháp này sau đó đã được gỡ bỏ.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo từ nửa đêm đến 7 giờ sáng nay, tổng cộng 69 UAV của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trên các vùng Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Moscow, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov và Crimea.

Ukraine thường xuyên tiến hành các vụ tập kích UAV sâu vào lãnh thổ Nga, thường nhắm vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng. Moscow gọi các vụ tấn công này là “khủng bố.”

Lực lượng Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tấn công các khu vực của Nga cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương.

Các vụ tấn công được báo cáo diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục các đợt không kích ở Ukraine, trong khi các cuộc hòa đàm chưa mang lại kết quả cụ thể.