Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ảnh minh hoạ cờ Ụkraine.

"Ukraine đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp theo Điều 34 và 35 của Hiến chương Liên hợp quốc", ông nói.

Nguồn tin không tiết lộ thời gian họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Kiev đề nghị. Đồng thời, Ukraine giải thích lý do tổ chức cuộc họp này là do các cuộc không kích nhằm vào Kiev, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã nhiều lần lưu ý rằng các cuộc không kích chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, nơi tập trung quân nhân và đại diện của giới lãnh đạo quân sự.

Vào thứ năm, thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng Kiev tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cả những cơ sở dân sự.

Quân đội Nga bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10/10/2022, hai ngày sau vụ tấn công khủng bố trên Cầu Crimea, mà theo chính quyền Nga, là do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine thực hiện.

Các cuộc tấn công được thực hiện, đặc biệt là vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp đất nước. Đồng thời, ông Peskov tuyên bố rằng quân đội Nga không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội trong các trận giao tranh với Quân đội Ukraine.