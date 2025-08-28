Lính bắn tỉa Ukraine đấu súng dữ dội với nhóm tấn công Nga trong trận cận chiến ác liệt, kết quả bất ngờ

Một binh sĩ Ukraine thuộc Trung tâm SOF 144. Ảnh: SOF của Lực lượng vũ trang Ukraine

Theo thông tin từ cơ quan báo chí của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, đoạn video về trận đánh đã được công bố.

Trận chiến diễn ra tại hướng Zaporizhzhia. Đơn vị đặc nhiệm Ukraine khi đó đang hoạt động từ các vị trí của một đơn vị lân cận thì quân Nga bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn, huy động pháo binh, UAV và bộ binh.

Trong khi các xạ thủ của đơn vị đặc nhiệm Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu, quân Nga đã áp sát và lọt vào chiến hào của Ukraine.

Khi đó, các xạ thủ buộc phải tạm gác súng bắn tỉa, sử dụng lựu đạn, súng trường tấn công và súng máy để đẩy lùi đợt xung phong của quân Nga, quét sạch binh sĩ đối phương lọt vào các chiến hào.

Nhờ tinh thần chiến đấu chuyên nghiệp và sự phối hợp nhịp nhàng, đơn vị đặc nhiệm Ukraine được cho là đã giữ vững trận địa, bảo đảm vị trí vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.

Hoạt động gần đây của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine

Trước đó, ngày 21/8, binh sĩ Đặc nhiệm Ukraine đã tấn công một đoàn xe chở nhiên liệu và dầu bôi trơn của Nga gần ga đường sắt Dzhankoi ở Crimea. Đòn đánh là một phần trong chiến dịch phá vỡ tuyến hậu cần của đối phương trên bán đảo này.

Ngày 14/8: Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tập kích cảng biển Olya của Nga tại vùng Astrakhan. Theo thông tin ban đầu, cuộc không kích đã đánh trúng tàu Port Olya-4, vốn đang vận chuyển linh kiện chế tạo UAV cảm tử Shahed và đạn dược từ Iran.