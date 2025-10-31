Ukraine, Moldova vạch trần hàng trăm lính đánh thuê Wagner

Một nhóm lính đánh thuê Wagner khi chiến đấu ở Ukraine. Ảnh RT

Đồng thời, cảnh sát Ukraine và Moldova đã thực hiện hơn 70 cuộc khám xét nhà của các nghi phạm và người thân của họ. Các nhà điều tra cho biết họ đã phát hiện bằng chứng chỉ ra các trung tâm tuyển dụng, căn cứ huấn luyện, khu vực triển khai, chỉ huy đơn vị và chi tiết về cách các chiến binh tham gia vào các hoạt động chiến đấu.

Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã thu thập tài liệu, video, hồ sơ điện thoại và lời khai của nhân chứng, mô tả các vụ hành quyết dân thường và tù nhân, sử dụng vũ khí bị cấm... Chính quyền đã đệ đơn kiện 11 công dân Ukraine từng chiến đấu cùng lực lượng Nga dưới trướng Wagner Group và Redut.

Theo các thỏa thuận hợp tác quốc tế, Cảnh sát Quốc gia đã chia sẻ dữ liệu về hơn 280 lính đánh thuê nước ngoài với các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác thông qua nền tảng SIENA của Europol và Interpol. Các nhà điều tra cho biết Azerbaijan, Armenia, Bosnia và Herzegovina, Moldova, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đã nhận được thông tin.

Ngoài ra, chính quyền cho biết họ đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội một công dân nước ngoài về tội hoạt động lính đánh thuê. Nghi phạm, một công dân Moldova từng chiến đấu cho Tập đoàn Wagner trong trận chiến Bakhmut, đã được trao tặng cả danh hiệu của Tập đoàn Wagner và huy chương nhà nước Nga, các quan chức cho biết.