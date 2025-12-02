Chủ đề nóng

UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm

Theo báo cáo mới của UNDP, AI có thể làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu, nhưng Việt Nam Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Tại xã Nông Sơn, Thành phố Đà Nẵng, các Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên xuống tận thôn để hỗ trợ người dân. Ảnh: Thu Phương.

Việt Nam xếp thứ hai ở Đông Á sau Singapore về số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI năm 2024.

Trong số 250 startup GenAI tại ASEAN, 44% đặt trụ sở tại Singapore, 27% tại Việt Nam, 13% tại Indonesia, 7% tại Thái Lan, 6% tại Malaysia và 3% tại Philippines; số còn lại đặt tại các nước ASEAN khác.

Tỷ lệ startup GenAI ở Việt Nam được sự báo sẽ tăng từ 27% lên 35% vào năm 2025.

Đây là những con số mà Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đưa ra trong Báo cáo “Sự phân cực lớn tiếp theo: Tại sao trí tuệ nhân tạo có thể làm gia tăng bất bình đẳng giữa các quốc gia” công bố ngày 2/12.

Báo cáo nhấn mạnh rằng mặc dù AI mở ra những cơ hội phát triển quan trọng, có tiềm năng biến đổi nền kinh tế, quản trị và dịch vụ công, song các quốc gia có điểm xuất phát rất khác nhau trong quá trình chuyển đổi để nắm bắt lợi ích và quản lý rủi ro. Nếu không có các chính sách mạnh mẽ, những khoảng cách này có thể gia tăng, làm đảo ngược nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc thu hẹp bất bình đẳng phát triển.

Châu Á – Thái Bình Dương, nơi sinh sống của hơn 55% dân số thế giới, đang đứng ở trung tâm chuyển đổi AI. Khu vực này hiện có hơn một nửa số người dùng AI toàn cầu, với dấu ấn đổi mới sáng tạo ngày càng mở rộng nhanh chóng, từ sự tăng trưởng của Trung Quốc chiếm gần 70% bằng sáng chế AI toàn cầu đến hơn 3.100 công ty AI mới được tài trợ tại 6 nền kinh tế.

AI có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP hàng năm của khu vực thêm khoảng 2 điểm phần trăm và nâng năng suất lên tới 5% trong các lĩnh vực như y tế và tài chính. Chỉ riêng các nền kinh tế ASEAN cũng có thể đạt gần 1 nghìn tỷ USD GDP bổ sung trong thập kỷ tới.

Báo cáo cho biết, Việt Nam nổi bật trong khu vực nhờ chiến lược quốc gia đầy tham vọng nhằm trở thành quốc gia dẫn đầu về AI vào năm 2030, với mục tiêu nằm trong top 3 Đông Nam Á và top 50 toàn cầu về nghiên cứu và phát triển AI.

UNDP cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, triển khai các chính sách và khoản đầu tư để thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong các lĩnh vực then chốt. Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng số, bao gồm phủ sóng 4G gần như toàn quốc, triển khai 5G đang diễn ra và sự cải thiện đáng kể trong xếp hạng chính phủ điện tử toàn cầu của Việt Nam, đang hỗ trợ tiến trình này.

Báo cáo cũng lưu ý các rủi ro tiềm ẩn do AI gây ra với khu vực. Hàng triệu công việc – đặc biệt là của phụ nữ và thanh niên – có nguy cơ bị tự động hóa, và những khoảng cách về kỹ năng, dữ liệu, và quản trị AI có thể hạn chế lợi ích từ AI.

Trên toàn châu Á – Thái Bình Dương, những quốc gia đầu tư vào kỹ năng, năng lực tính toán và hệ thống quản trị hiệu quả sẽ có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ AI, trong khi những nước khác có nguy cơ tụt lại phía sau.

UNDP đã đưa ra các đề xuất để Việt Nam tận dụng tốt cơ hội từ AI. “Các chính sách bao trùm, các khoản đầu tư có trọng điểm và quản trị AI có trách nhiệm là điều thiết yếu để đảm bảo AI trở thành nguốn lực thúc đẩy phát triển công bằng" - bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết.

“Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm, nếu tiếp tục giải quyết các thách thức như sự khác biệt về kỹ năng số, chất lượng dữ liệu, và bao trùm số cho phụ nữ, các cộng đồng nông thôn và các nhóm dễ bị tổn thương” - bà nói.


Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine

Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine

Estonia cảnh báo Ukraine 'thiếu khôn ngoan' khi tấn công tàu Nga

Estonia cảnh báo Ukraine "thiếu khôn ngoan" khi tấn công tàu Nga

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ra quyết định sốc liên quan đến tài sản Nga

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ đang xem xét khả năng sử dụng tài sản của Nga để cho Ukraine vay, với ba điều kiện, theo tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung, trích dẫn một lá thư từ Thủ tướng Bỉ Bart de Wever.

Cựu Cố vấn của Tổng thống Trump đến Moscow không tin nổi thứ tận mắt nhìn thấy

Thế giới
Cựu Cố vấn của Tổng thống Trump đến Moscow không tin nổi thứ tận mắt nhìn thấy

Pháp bất ngờ ra tối hậu thư sắc lạnh cho Nga về Ukraine

Thế giới
Pháp bất ngờ ra tối hậu thư sắc lạnh cho Nga về Ukraine

Để cứu EU và NATO, Nga phải để Ukraine chiến thắng

Thế giới
Để cứu EU và NATO, Nga phải để Ukraine chiến thắng

Một số nước EU phản đối việc cho Ukraine vay nợ

Thế giới
Một số nước EU phản đối việc cho Ukraine vay nợ

Đề xuất miễn viện phí sớm với bệnh nhân chạy thận: Nỗi lo không thể chờ đến 2030
Xã hội

Đề xuất miễn viện phí sớm với bệnh nhân chạy thận: Nỗi lo không thể chờ đến 2030

Xã hội

Trước ý kiến Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, nhiều người lên tiếng ủng hộ.

Nông thôn Tây Bắc: Những mùa nương đổi thay ở Sáng Nhè
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Những mùa nương đổi thay ở Sáng Nhè

Điện Biên Hôm Nay

Từ ngày ba xã Xá Nhè, Mường Đun và Phình Sáng hợp nhất thành xã Sáng Nhè (tỉnh Điện Biên), vùng đất nơi lưng chừng núi này bỗng sôi động hẳn lên. Bà con vẫn đi nương, vẫn quen leo dốc từ sáng sớm, nhưng câu chuyện trên nương không còn xoay quanh cây ngô, cây sắn như trước nữa. Những mô hình trồng mắc ca, cà phê, sa nhân… bắt đầu phủ thêm màu xanh mới lên các triền đồi.

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Hạnh phúc bình dị sau ánh hào quang
Thể thao

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền: Hạnh phúc bình dị sau ánh hào quang
6

Thể thao

Cựu VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, tỉnh Ninh Bình), người từng giành đến 13 HCV SEA Games đã có những chia sẻ độc quyền với PV Dân Việt về cuộc sống hiện tại và những ký ức đẹp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ngay trước thềm khai mạc SEA Games 33.

Lộ diện 3 giống lúa 'thần thánh' của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống bản địa
Nhà nông

Lộ diện 3 giống lúa "thần thánh" của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống bản địa

Nhà nông

Từ năm 2019, Việt Nam đã chuyển giao 25 giống lúa sang Cuba để trồng khảo nghiệm tại nhiều vùng sinh thái khác nhau. Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, 4 giống lúa của Việt Nam (trong đó có 3 giống lúa của Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long) đã được đưa vào sản xuất đại trà từ tháng 6/2025.

Nữ phó giáo sư Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chọn tham gia biên soạn hướng dẫn là ai?
Xã hội

Nữ phó giáo sư Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chọn tham gia biên soạn hướng dẫn là ai?

Xã hội

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, là đại diện duy nhất của châu Á tham gia biên soạn hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân: Giải đáp trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, 400 câu hỏi đã được gửi đến
Nhà nông

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đối thoại với nông dân: Giải đáp trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn, 400 câu hỏi đã được gửi đến

Nhà nông

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành đối thoại với nông dân. Tại Hội nghị, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến thời điểm trước khi diễn ra hội nghị, ban tổ chức đã nhận được khoảng 400 câu hỏi người dân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã...

Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine
Thế giới

Cựu ngoại trưởng Kuleba gây sốc với đề xuất nhằm cứu Ukraine

Thế giới

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Kiev phải chấp nhận một "thỏa thuận mà không ai thích" nếu muốn tránh thêm nhiều năm xung đột với Nga và nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long
Nhà nông

Chính phủ phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long (thời kỳ năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050), với phạm vi quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính các tỉnh vùng ĐBSCL gồm: TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp và một phần của tỉnh Tây Ninh, với diện tích khoảng 4 triệu ha (không bao gồm các đảo).

Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết để bán ra ngoài thị trường ở Khánh Hòa
Nhà nông

Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết để bán ra ngoài thị trường ở Khánh Hòa

Nhà nông

Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện cơ sở giết mổ trên địa bàn có dấu hiệu thu gom, xử lý heo chết, heo bệnh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Anh nông dân sáng chế máy máy gieo hạt đa năng chạy khỏe re, tra mượt luống, cả làng ở Đắk Lắk phục lăn
Nhà nông

Anh nông dân sáng chế máy máy gieo hạt đa năng chạy khỏe re, tra mượt luống, cả làng ở Đắk Lắk phục lăn

Nhà nông

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất thuần nông, anh Trần Văn Hảo (sinh năm 1990, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) hiểu được sự nhọc nhằn, vất vả của người dân và vai trò của máy móc, thiết bị đối với sản xuất nông nghiệp. Từ sự đam mê, anh Hảo đã tìm tòi, sáng chế nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

1.000 người dân tại rốn lũ Hòa Thịnh được khám và cấp thuốc miễn phí
Xã hội

1.000 người dân tại rốn lũ Hòa Thịnh được khám và cấp thuốc miễn phí

Xã hội

Hơn 1.000 người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh đã được đội ngũ bác sĩ về tận nơi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí sau những ngày dài ngâm mình trong dòng nước dữ. Chương trình đến đúng lúc khi nhiều người đang đối mặt hàng loạt bệnh lý do lạnh, ô nhiễm và kiệt sức sau lũ.

Hé lộ tuyệt kỹ săn bắn cổ xưa của người Inuit
Đông Tây - Kim Cổ

Hé lộ tuyệt kỹ săn bắn cổ xưa của người Inuit

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa vùng băng giá khắc nghiệt nhất hành tinh, khảo cổ học Bắc Cực vừa hé lộ những mũi lao gạc tuần lộc được bảo tồn hoàn hảo suốt hàng thế kỷ. Những hiện vật tưởng chừng thô sơ ấy lại chính là minh chứng cho tuyệt kỹ săn bắn bậc thầy của người Inuit – tộc người không có sắt thép nhưng vẫn sinh tồn mạnh mẽ trước thiên nhiên lạnh giá.

HoREA chỉ ra nguyên nhân giá căn hộ có thể bị đẩy lên hơn 100 triệu đồng/m2
Nhà đất

HoREA chỉ ra nguyên nhân giá căn hộ có thể bị đẩy lên hơn 100 triệu đồng/m2

Nhà đất

HoREA cảnh báo cách tính giá đất theo bảng giá nhân hệ số đang tạo ra độ vênh lớn so với phương pháp thặng dư, khiến chi phí dự án đội lên và có nguy cơ đẩy giá nhà vượt xa khả năng chi trả của thị trường.

Hình ảnh ấn tượng trong lễ diễu binh mừng 50 năm Quốc khánh Lào
Thế giới

Hình ảnh ấn tượng trong lễ diễu binh mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Thế giới

Tại quảng trường That Luang, thủ đô Vientiane sáng 2/12 vừa diễn ra lễ diễu binh, diễu hành trọng thể nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Buổi lễ thể hiện niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết của đất nước triệu Voi.

Tài năng bóng chuyền 16 tuổi Ánh Thảo lên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33: Xuất sắc ra sao thay Bích Tuyền?
Thể thao

Tài năng bóng chuyền 16 tuổi Ánh Thảo lên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 33: Xuất sắc ra sao thay Bích Tuyền?

Thể thao

Việc chủ công trẻ mới 16 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo có suất đi SEA Games 33, trong khi một số gương mặt đáng chú ý khác bị loại, đang tạo ra những tranh luận. Tuy nhiên nhìn vào năng lực và phong độ, "luồng gió mới" Ánh Thảo rất hứa hẹn ở ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đức cam kết dành 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển ở Việt Nam trong 2 năm
Thế giới

Đức cam kết dành 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển ở Việt Nam trong 2 năm

Thế giới

Đàm phán liên Chính phủ song phương giữa Đức và Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, trong đó, thay mặt Chính phủ Liên bang Đức, bà Gisela Hammerschmidt, Vụ phó thuộc Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ), cam kết tổng cộng 185,5 triệu euro cho các dự án phát triển trong 2 năm tới.

Hải quan khởi tố 2 vụ án hình sự về tội buôn lậu máy móc đã qua sử dụng
Bạn đọc

Hải quan khởi tố 2 vụ án hình sự về tội buôn lậu máy móc đã qua sử dụng

Bạn đọc

Doanh nghiệp mở 19 tờ khai, nhập khẩu 325 máy móc cũ trị giá khai báo hơn 18 tỷ đồng. Sau đó, bán 235 máy cho 140 đơn vị trong nước, thu về trên 23 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng. Vụ việc đã được Hải quan làm rõ.

Nữ trưởng phòng thanh tra thuế ở Bắc Ninh bị bắt sau khi nhận 4,3 tỷ để bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp
Pháp luật

Nữ trưởng phòng thanh tra thuế ở Bắc Ninh bị bắt sau khi nhận 4,3 tỷ để bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp

Pháp luật

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, do bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của một doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm trong quá trình kiểm tra thuế.

Đà Nẵng: Loạt dự án trọng điểm tăng tốc thi công bất chấp mưa lũ
Kinh tế

Đà Nẵng: Loạt dự án trọng điểm tăng tốc thi công bất chấp mưa lũ

Kinh tế

Trong bối cảnh thời tiết bất lợi cuối năm, Đà Nẵng vẫn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và duy trì giải ngân đầu tư công ở mức tích cực, tạo lực đẩy quan trọng cho phục hồi kinh tế và ổn định phát triển thời gian tới.

Khẩn trương cấp điện cho khách hàng sau sự cố cáp ngầm ở Phú Quốc
Tin tức

Khẩn trương cấp điện cho khách hàng sau sự cố cáp ngầm ở Phú Quốc

Tin tức

Chiều 2/12, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, trong đó có khoảng 12.500 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc được cấp điện luân phiên.

Kẻ cướp vàng ở TP.HCM dùng dao dọa tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi
Chuyển động Sài Gòn

Kẻ cướp vàng ở TP.HCM dùng dao dọa tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

Chuyển động Sài Gòn

Thanh niên 23 tuổi vờ mua vàng cưới tại tiệm vàng ở TP.HCM, sau đó giật 3 chỉ vàng 24K rồi tháo chạy. Khi bị cảnh sát và người dân truy đuổi, người này đưa dao lên cổ dọa tự tử để tìm đường thoát thân.

Công an An Giang triệt phá băng nhóm côn đồ “Tẻo Bô” gây náo loạn vùng Chợ Mới
Pháp luật

Công an An Giang triệt phá băng nhóm côn đồ “Tẻo Bô” gây náo loạn vùng Chợ Mới

Pháp luật

Chiều 2/12, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa đấu tranh triệt xóa, bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng hình sự do Trần Thanh Toàn (tức “Tẻo Bô”) cầm đầu, chuyên hoạt động theo tính chất côn đồ, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn huyện Chợ Mới (cũ).

Lướt ván diều - Môn thể thao 'độc lạ' ở SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan 'vơ' huy chương
Thể thao

Lướt ván diều - Môn thể thao "độc lạ" ở SEA Games 33: Chủ nhà Thái Lan "vơ" huy chương

Thể thao

Chủ nhà Thái Lan sẽ mang đến SEA Games 33 nhiều môn thể thao mới mẻ, trong đó có môn Kiteboarding (Lướt ván diều). Đây là môn thi mà người Thái nhiều khả năng sẽ vơ vét huy chương.

Đội tuyển Bóng ném nam Việt Nam 'phục thù' Thái Lan ở SEA Games 33?
Thể thao

Đội tuyển Bóng ném nam Việt Nam "phục thù" Thái Lan ở SEA Games 33?

Thể thao

Hướng tới SEA Games 33 tại Thái Lan, cũng như nhiều đội tuyển của thể thao Việt Nam, các thành viên đội tuyển Bóng ném Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thiện lối chơi và nâng cao thể lực nhằm hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất.

Tổng thống Pháp cảnh báo Nga, thách thức kế hoạch hòa bình của Mỹ
Thế giới

Tổng thống Pháp cảnh báo Nga, thách thức kế hoạch hòa bình của Mỹ

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã mở màn một loạt hoạt động ngoại giao dồn dập trong cuộc gặp kéo dài nhiều giờ tại Điện Élysée ở Paris đầu tuần này.

Đứt cáp ngầm, hàng ngàn hộ dân ở đặc khu lớn nhất Việt Nam lao đao
Xã hội

Đứt cáp ngầm, hàng ngàn hộ dân ở đặc khu lớn nhất Việt Nam lao đao

Xã hội

Hơn 3 ngày qua, sự cố đứt đường cáp ngầm 110kV vượt biển Hà Tiên – Phú Quốc đã đẩy đặc khu Phú Quốc - đặc khu lớn nhất Việt Nam rơi vào tình trạng cúp điện luân phiên diện rộng. Tình hình này không chỉ đảo lộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân mà còn ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch và sản xuất, vốn đang trong mùa cao điểm đón khách quốc tế.

Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam
Thể thao

Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam

Thể thao

Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).

Vietbank chung tay “hướng về miền Trung yêu thương” trao 3.600 suất quà cho đồng bào vùng lũ
Kinh tế

Vietbank chung tay “hướng về miền Trung yêu thương” trao 3.600 suất quà cho đồng bào vùng lũ

Kinh tế

Phát huy truyền thống“tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, từ ngày 28/11 – 01/12/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã triển khai chương trình thiện nguyện tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão số 14 vừa qua. Đoàn thiện nguyện của Vietbank đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng hàng nghìn suất quà nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Thông tin mới về vụ vỡ hồ nước trên núi khiến 1 bé tử vong trong đêm ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Thông tin mới về vụ vỡ hồ nước trên núi khiến 1 bé tử vong trong đêm ở xã Tuy Phong tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 2/12, nguồn tin từ UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng(huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, sau 1 tháng xảy ra sự cố, đến nay hiện trường vẫn còn phong toả và xã đã có báo cáo đề xuất mới để người dân sớm được tái sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống…

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn qua điện thoại
Pháp luật

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn qua điện thoại

Pháp luật

Ngày 2/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng; đồng thời bắt tạm giam 12 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 29/6/2025 tại thôn 5, xã Tiên Phước.

