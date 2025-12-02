UNDP: Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm

Tại xã Nông Sơn, Thành phố Đà Nẵng, các Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên xuống tận thôn để hỗ trợ người dân. Ảnh: Thu Phương.

Việt Nam xếp thứ hai ở Đông Á sau Singapore về số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI năm 2024.

Trong số 250 startup GenAI tại ASEAN, 44% đặt trụ sở tại Singapore, 27% tại Việt Nam, 13% tại Indonesia, 7% tại Thái Lan, 6% tại Malaysia và 3% tại Philippines; số còn lại đặt tại các nước ASEAN khác.

Tỷ lệ startup GenAI ở Việt Nam được sự báo sẽ tăng từ 27% lên 35% vào năm 2025.

Đây là những con số mà Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đưa ra trong Báo cáo “Sự phân cực lớn tiếp theo: Tại sao trí tuệ nhân tạo có thể làm gia tăng bất bình đẳng giữa các quốc gia” công bố ngày 2/12.

Báo cáo nhấn mạnh rằng mặc dù AI mở ra những cơ hội phát triển quan trọng, có tiềm năng biến đổi nền kinh tế, quản trị và dịch vụ công, song các quốc gia có điểm xuất phát rất khác nhau trong quá trình chuyển đổi để nắm bắt lợi ích và quản lý rủi ro. Nếu không có các chính sách mạnh mẽ, những khoảng cách này có thể gia tăng, làm đảo ngược nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc thu hẹp bất bình đẳng phát triển.

Châu Á – Thái Bình Dương, nơi sinh sống của hơn 55% dân số thế giới, đang đứng ở trung tâm chuyển đổi AI. Khu vực này hiện có hơn một nửa số người dùng AI toàn cầu, với dấu ấn đổi mới sáng tạo ngày càng mở rộng nhanh chóng, từ sự tăng trưởng của Trung Quốc chiếm gần 70% bằng sáng chế AI toàn cầu đến hơn 3.100 công ty AI mới được tài trợ tại 6 nền kinh tế.

AI có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP hàng năm của khu vực thêm khoảng 2 điểm phần trăm và nâng năng suất lên tới 5% trong các lĩnh vực như y tế và tài chính. Chỉ riêng các nền kinh tế ASEAN cũng có thể đạt gần 1 nghìn tỷ USD GDP bổ sung trong thập kỷ tới.



Báo cáo cho biết, Việt Nam nổi bật trong khu vực nhờ chiến lược quốc gia đầy tham vọng nhằm trở thành quốc gia dẫn đầu về AI vào năm 2030, với mục tiêu nằm trong top 3 Đông Nam Á và top 50 toàn cầu về nghiên cứu và phát triển AI.

UNDP cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, triển khai các chính sách và khoản đầu tư để thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong các lĩnh vực then chốt. Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng số, bao gồm phủ sóng 4G gần như toàn quốc, triển khai 5G đang diễn ra và sự cải thiện đáng kể trong xếp hạng chính phủ điện tử toàn cầu của Việt Nam, đang hỗ trợ tiến trình này.



Báo cáo cũng lưu ý các rủi ro tiềm ẩn do AI gây ra với khu vực. Hàng triệu công việc – đặc biệt là của phụ nữ và thanh niên – có nguy cơ bị tự động hóa, và những khoảng cách về kỹ năng, dữ liệu, và quản trị AI có thể hạn chế lợi ích từ AI.

Trên toàn châu Á – Thái Bình Dương, những quốc gia đầu tư vào kỹ năng, năng lực tính toán và hệ thống quản trị hiệu quả sẽ có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ AI, trong khi những nước khác có nguy cơ tụt lại phía sau.

UNDP đã đưa ra các đề xuất để Việt Nam tận dụng tốt cơ hội từ AI. “Các chính sách bao trùm, các khoản đầu tư có trọng điểm và quản trị AI có trách nhiệm là điều thiết yếu để đảm bảo AI trở thành nguốn lực thúc đẩy phát triển công bằng" - bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết.

“Việt Nam đang có vị thế tốt để tận dụng AI cho tăng trưởng bền vững và bao trùm, nếu tiếp tục giải quyết các thách thức như sự khác biệt về kỹ năng số, chất lượng dữ liệu, và bao trùm số cho phụ nữ, các cộng đồng nông thôn và các nhóm dễ bị tổn thương” - bà nói.



