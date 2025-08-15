Vai trò của dữ liệu du lịch

Ngày 15/8, tại Quảng Ninh, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức Hội thảo “Vai trò của dữ liệu du lịch trong phát triển kinh tế số"; giới thiệu nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam.

Thiếu tá Đào Đức Triệu – Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nói về vai trò của dữ liệu du lịch. Ảnh: Bùi My

Nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong phát triển du lịch số tại Việt Nam, Thiếu tá Đào Đức Triệu – Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cho biết, dữ liệu du lịch cung cấp thông tin lượng khách, điểm đến, dịch vụ. Đồng thời, dữ liệu du lịch còn là cơ sở để: Dự báo xu hướng, tối ưu sản phẩm, nâng cao trải nghiệm du khách; hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách, chiến lược phát triển; tạo điều kiện để các doanh nghiệp đổi mới, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa; kết nối hệ sinh thái du lịch Việt Nam với thị trường toàn cầu.

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia - Visit Vietnam là bước đi quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu cho hệ sinh thái dữ liệu du lịch công – tư, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, phục vụ đồng thời ba mục tiêu: Quản lý – kinh doanh – trải nghiệm du khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng cục Du lịch Quốc gia phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bùi My

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho hay, năm 2025, ngành Du lịch được Chính phủ giao trọng trách lớn: Đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3% đến 8,5% và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo..

Trong bối cảnh đó, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để giúp ngành du lịch bứt phá, duy trì tăng trưởng cao, quản lý hiệu quả và năng cao chất lượng dịch vụ.

“Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ luôn đồng hành, hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên liên quan cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số du lịch, xây dựng một nền tảng dữ liệu du lịch liên thông, đồng bộ. Qua đó, góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển bứt phá và đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế số ở Việt Nam” – ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.

Ông Sharad Jain - đại diện Mastercard, một trong những đối tác quan trọng của dự án Visit Vietnam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bùi My

Tại hội thảo, đại diện Cục du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, các đối tác chiến lược như Sun Group, Visa, Mastercard, Trip.com… đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam.

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam

Điểm nổi bật của Visit Vietnam nằm ở khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến. Hệ thống trợ lý du lịch ảo AI Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách. Nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin.

Các dịch vụ được tích hợp sâu, từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực cho đến các chương trình khách hàng thân thiết toàn quốc. Bên cạnh đó, cùng với công nghệ Blockchain và quy trình bảo mật Tokenization, mọi dữ liệu trên nền tảng sẽ được xác minh và bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Tọa đàm “Hệ sinh thái dữ liệu - Góc nhìn từ các nền tảng toàn cầu; cơ hội và thách thức trong xây dựng nền tảng dữ liệu công - tư”. Ảnh: Bùi My

Giới thiệu lộ trình triển khai Visit Vietnam, ông Nguyễn Đức Long - đại diện Ban Du lịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Giám đốc Chuyển đổi số Tập đoàn Sun Group cho biết, tháng 10/2025, dự án sẽ khởi tạo Nền tảng Dữ liệu Quốc gia, ra mắt Dashboard Du lịch Quốc gia phiên bản 1.0 dành cho Chính phủ, đồng thời vận hành Cổng thông tin công bố chương trình.

Dự kiến đến quý II/2026, nền tảng sẽ ra mắt công chúng, tập trung vào việc tạo dựng niềm tin và cung cấp công cụ hoạch định hành trình, bao gồm hệ thống đánh giá xác thực qua nền tảng blockchain quốc gia và tính năng lập kế hoạch chuyến đi.

APEC 2027 sẽ là dấu mốc thể hiện tầm vóc quốc tế của Visit Vietnam, với hệ thống đặt dịch vụ trực tiếp, gợi ý lịch trình bằng AI và ra mắt nền tảng dữ liệu như một dịch vụ (DaaS) dành cho doanh nghiệp.

Sau năm 2027, Visit Vietnam sẽ trở thành “siêu ứng dụng” du lịch toàn diện, cho phép đặt vé một chạm, tích hợp đa phương tiện và góp phần dẫn dắt thị trường du lịch Việt Nam vươn ra thế giới.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam. Ảnh: Bùi My



