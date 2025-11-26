Ứng phó lũ lụt, Cục Hàng không yêu cầu sân bay miền Trung - Tây Nguyên trực theo quy chế phòng chống thiên tai

Phút nghỉ hiếm hoi giữa bùn đất, bộ đội, công an trao nhau quả trứng luộc, chai nước "tiếp sức" giúp dân Gia Lai sau lũ
Giữa bùn đất ngổn ngang ở xã Tuy Phước, Gia Lai, sau nhiều ngày nước rút, một nhóm chiến sĩ bộ đội và công an ngồi quây lại. Họ tranh thủ ăn vội quả trứng gà luộc, nhấp ngụm nước giữa giờ nghỉ hiếm hoi. Khuôn mặt ai cũng lấm lem, áo đẫm mồ hôi, tay còn dính bùn. Nhưng, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự quyết tâm giúp dân, dựng lại cuộc sống cho bà con vùng lũ, bất chấp vất vả, hiểm nguy.