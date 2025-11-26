Ứng phó lũ lụt, Cục Hàng không yêu cầu sân bay miền Trung - Tây Nguyên trực theo quy chế phòng chống thiên tai

Cơn bão số 15 và mưa lớn diện rộng đang gây áp lực lớn lên các sân bay khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, khu vực có vị trí địa hình thấp, dễ xảy ra ngập úng vào mùa mưa. Trước nguy cơ ảnh hưởng hoạt động bay, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn đã ký công điện yêu cầu toàn ngành triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Theo đó, các cảng hàng không trong khu vực phải tổ chức trực 24/24 giờ theo Quy chế Trực ban phòng chống thiên tai; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão và áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị cập nhật liên tục thông tin mưa lũ, đánh giá tác động đến kết cấu hạ tầng đang khai thác. Từng sân bay phải khẩn trương rà soát điểm trũng, vị trí dễ ngập, triển khai phương án thoát nước, khơi thông các vị trí tắc nghẽn để tránh ngập sâu tại sân đỗ tàu bay, đường lăn, đường công vụ và các vị trí có thể ảnh hưởng tới hoạt động khai thác.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tăng cường cảnh báo khí tượng, xem xét điều chỉnh kế hoạch bay. Ảnh: VNA

Đi đôi với đó là yêu cầu các cảng bố trí đủ nhân lực, thiết bị chuyên dụng túc trực 24/24, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho hạ tầng và người lao động.

Riêng đối với Cảng hàng không Tuy Hòa, nơi từng bị hư hại bởi mưa lũ trước đó, Cục Hàng không yêu cầu cảng khẩn trương khắc phục hỏng hóc tại đài LOC đầu 03, bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật. Cảng phải tổ chức trực kỹ thuật liên tục, gia cố khu vực đặt thiết bị để giảm tối đa nguy cơ tái ngập; đồng thời báo cáo tiến độ thường xuyên về Cục.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không yêu cầu đơn vị chỉ đạo các cơ sở khí tượng hàng không rà soát chất lượng bản tin khí tượng, liên tục cập nhật dự báo, cảnh báo và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho các đơn vị sử dụng. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp vận tải hàng không đưa ra quyết định điều chỉnh khai thác trong thời tiết nguy hiểm.

Các hãng hàng không được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đồng thời chủ động thay đổi kế hoạch bay hoặc lịch bay khi điều kiện khai thác không đảm bảo. Cục Hàng không nhấn mạnh rằng mọi quyết định điều chỉnh phải đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, đồng thời giảm thiểu tác động đến hành khách và tài sản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục đề nghị các hãng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, hàng cứu trợ quốc tế nếu phát sinh nhu cầu hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại.

Đối với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cục giao nhiệm vụ kiểm tra việc triển khai phương án ứng phó tại các sân bay trong khu vực, đồng thời đảm bảo liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cục cũng như chính quyền địa phương.

Cảng vụ phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai biện pháp an toàn ngay khi có cảnh báo mới, bảo đảm hoạt động bay không bị gián đoạn trong bối cảnh mưa lũ có thể diễn biến khó lường.