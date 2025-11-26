Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Kinh tế
Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:41 GMT+7

Ứng phó lũ lụt, Cục Hàng không yêu cầu sân bay miền Trung - Tây Nguyên trực theo quy chế phòng chống thiên tai

+ aA -
Gia Linh Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:41 GMT+7
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuyển sang chế độ trực 24/24 giờ, rà soát nguy cơ ngập úng hạ tầng bay và chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cơn bão số 15 và mưa lớn diện rộng đang gây áp lực lớn lên các sân bay khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, khu vực có vị trí địa hình thấp, dễ xảy ra ngập úng vào mùa mưa. Trước nguy cơ ảnh hưởng hoạt động bay, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn đã ký công điện yêu cầu toàn ngành triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Theo đó, các cảng hàng không trong khu vực phải tổ chức trực 24/24 giờ theo Quy chế Trực ban phòng chống thiên tai; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão và áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị cập nhật liên tục thông tin mưa lũ, đánh giá tác động đến kết cấu hạ tầng đang khai thác. Từng sân bay phải khẩn trương rà soát điểm trũng, vị trí dễ ngập, triển khai phương án thoát nước, khơi thông các vị trí tắc nghẽn để tránh ngập sâu tại sân đỗ tàu bay, đường lăn, đường công vụ và các vị trí có thể ảnh hưởng tới hoạt động khai thác.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tăng cường cảnh báo khí tượng, xem xét điều chỉnh kế hoạch bay. Ảnh: VNA

Đi đôi với đó là yêu cầu các cảng bố trí đủ nhân lực, thiết bị chuyên dụng túc trực 24/24, tăng cường công tác kiểm tra hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho hạ tầng và người lao động.

Riêng đối với Cảng hàng không Tuy Hòa, nơi từng bị hư hại bởi mưa lũ trước đó, Cục Hàng không yêu cầu cảng khẩn trương khắc phục hỏng hóc tại đài LOC đầu 03, bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật. Cảng phải tổ chức trực kỹ thuật liên tục, gia cố khu vực đặt thiết bị để giảm tối đa nguy cơ tái ngập; đồng thời báo cáo tiến độ thường xuyên về Cục.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không yêu cầu đơn vị chỉ đạo các cơ sở khí tượng hàng không rà soát chất lượng bản tin khí tượng, liên tục cập nhật dự báo, cảnh báo và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho các đơn vị sử dụng. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp vận tải hàng không đưa ra quyết định điều chỉnh khai thác trong thời tiết nguy hiểm.

Các hãng hàng không được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đồng thời chủ động thay đổi kế hoạch bay hoặc lịch bay khi điều kiện khai thác không đảm bảo. Cục Hàng không nhấn mạnh rằng mọi quyết định điều chỉnh phải đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, đồng thời giảm thiểu tác động đến hành khách và tài sản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục đề nghị các hãng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, hàng cứu trợ quốc tế nếu phát sinh nhu cầu hỗ trợ các địa phương chịu thiệt hại.

Đối với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cục giao nhiệm vụ kiểm tra việc triển khai phương án ứng phó tại các sân bay trong khu vực, đồng thời đảm bảo liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cục cũng như chính quyền địa phương.

Cảng vụ phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, triển khai biện pháp an toàn ngay khi có cảnh báo mới, bảo đảm hoạt động bay không bị gián đoạn trong bối cảnh mưa lũ có thể diễn biến khó lường.

Tham khảo thêm

Hàng không vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ vùng mưa lũ, công bố đầu mối tiếp nhận

Hàng không vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ vùng mưa lũ, công bố đầu mối tiếp nhận

Hàng không Việt nam 2025- 2030: Nâng trải nghiệm thay vì giảm giá - Chiến lược giữ khách trong thời kỳ phục hồi

Hàng không Việt nam 2025- 2030: Nâng trải nghiệm thay vì giảm giá - Chiến lược giữ khách trong thời kỳ phục hồi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng "ngoạn mục" thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ "góc khuất"

Giá vàng hôm nay trưa 25/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Người mua vàng ồ ạt đến xếp hàng từ sớm, khi cửa hàng còn chưa mở bán.

Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố "gấp 10 lần" lộ diện khiến thị trường chao đảo

Kinh tế
Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố 'gấp 10 lần' lộ diện khiến thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Thị trường
Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Kinh tế
Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Đọc thêm

Phút nghỉ hiếm hoi giữa bùn đất, bộ đội, công an trao nhau quả trứng luộc, chai nước 'tiếp sức' giúp dân Gia Lai sau lũ
Tin tức

Phút nghỉ hiếm hoi giữa bùn đất, bộ đội, công an trao nhau quả trứng luộc, chai nước "tiếp sức" giúp dân Gia Lai sau lũ

Tin tức

Giữa bùn đất ngổn ngang ở xã Tuy Phước, Gia Lai, sau nhiều ngày nước rút, một nhóm chiến sĩ bộ đội và công an ngồi quây lại. Họ tranh thủ ăn vội quả trứng gà luộc, nhấp ngụm nước giữa giờ nghỉ hiếm hoi. Khuôn mặt ai cũng lấm lem, áo đẫm mồ hôi, tay còn dính bùn. Nhưng, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự quyết tâm giúp dân, dựng lại cuộc sống cho bà con vùng lũ, bất chấp vất vả, hiểm nguy.

Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 5 bồi hoàn cho trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan
Chuyển động Sài Gòn

Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 5 bồi hoàn cho trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan

Chuyển động Sài Gòn

Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa thông báo đã thực hiện chi trả đợt 5 số tiền hơn 205 tỷ đồng cho các trái chủ bị thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, nâng tổng số tiền đã thanh toán lên gần 8.950 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào

Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường: Lĩnh vực Thủy lợi và những mùa vàng của đất nước
Nhà nông

80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường: Lĩnh vực Thủy lợi và những mùa vàng của đất nước

Nhà nông

Thủy lợi có một vị trí quan trọng đối với kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia. Trong suốt chặng đường vừa qua, ngành thủy lợi đã có nhiều đóng góp to lớn vào việc bảo vệ, cải tạo môi trường, góp phần quan trọng vào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TP.HCM rộng lớn chưa từng có nhưng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp: Những điều này sẽ 'cứu' nông nghiệp đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rộng lớn chưa từng có nhưng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp: Những điều này sẽ "cứu" nông nghiệp đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển nông nghiệp của TP.HCM mở rộng hơn 450.000ha, có nhiều khu vực Thành phố xác định tập trung phát triển nông nghiệp đô thị. Nông nghiệp đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao được xác định là hướng đi bền vững cho TP.HCM.

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng
Nhà đất

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

Nhà đất

Sắc xanh áp đảo nhóm bất động sản trong phiên 26/11 với 60 mã tăng giá, midcap trở thành tâm điểm bứt phá khi dẫn nhịp thị trường, trong khi các trụ lớn của Vingroup lại kém thăng hoa.

Người phụ nữ hoảng hồn vì đi tiểu ra máu, đi khám phát hiện thủ phạm không ngờ
Xã hội

Người phụ nữ hoảng hồn vì đi tiểu ra máu, đi khám phát hiện thủ phạm không ngờ

Xã hội

Một người phụ nữ đang cảm thấy sức khỏe bình thường, nhưng bất ngờ phát hiện đi tiểu ra máu tươi. Đi khám, người này bất ngờ khi bác sĩ thông báo nguyên nhân...

Ai sấy khô chân gà để làm phân bón?
Kính đa tròng

Ai sấy khô chân gà để làm phân bón?
16

Kính đa tròng

Chân gà luôn là mặt hàng thực phẩm có giá trị thương mại cao. Việc các đối tượng mất công lặn lội thu gom, lưu trữ hàng chục tấn chân gà (kể cả loại kém chất lượng) cho thấy đích đến của nó là bàn ăn hoặc nhà máy chế biến thực phẩm, chứ chưa chắc là đồng ruộng...

Loại vật quý hiếm là loài gì mà quốc gia Nam Á này, phải điều tàu chiến ra bảo vệ?
Nhà nông

Loại vật quý hiếm là loài gì mà quốc gia Nam Á này, phải điều tàu chiến ra bảo vệ?

Nhà nông

Lực lượng Quốc phòng Bangladesh ngày 4/10 vừa qua thông báo đã triển khai tàu chiến, máy bay tuần tra trong một hoạt động giám sát đặc biệt nhằm bảo vệ cá hilsa-loài cá quý hiếm, loài cá quốc gia của Bangladesh-quốc gia Nam Á, khỏi nạn đánh bắt bất hợp pháp trong mùa sinh sản.

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công
Thể thao

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công

Thể thao

Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam, Mai Tiến Thành làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND.

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ'
Kinh tế

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ"

Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng ban Kinh tế tư nhân AI (HANOISME) kiêm CEO Trevi Education cho rằng sự xuất hiện của nhóm chat AI trên ChatGPT đang mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, có thể khiến nhóm chat trên Zalo, Messenger hay Viber để trao đổi công việc có thể sớm trở thành… chuyện của quá khứ.

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh
Tin tức

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh

Tin tức

Theo Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ, 100% vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đều được đưa ra xét xử, trong đó các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét nghiêm minh.

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt
Gia đình

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt

Gia đình

Loại rau tưởng chừng như bình thường này lại là cứu cánh cho những người mất ngủ. Chỉ cần xào rau cải cúc với tôm khô, vừa thơm vừa ngon.

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản
Xã hội

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản

Xã hội

Năm 2025, HĐGS ngành Văn học chỉ có 1 tân Phó giáo sư là cô Lê Thị Thanh Tâm, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Cô Lê Thị Thanh Tâm từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine
Thế giới

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đang "nhượng bộ" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine - và Kiev "hài lòng" với tiến độ đàm phán - Sky News cho biết.

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Xã hội

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Xã hội

Tiểu thương gần đó kể lại nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia nhiều lần đi tuk-tuk đến thăm dò. Cảnh sát cầm AK bắn nhiều phát về phía nhóm tù nhân khi xảy ra vụ việc, tường xung quanh lưu lại hàng loạt vết đạn.

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Media

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Media

Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam năm 2025 đã tổ chức họp chấm chung khảo tại Hà Nội. Đây là bước quan trọng cuối cùng để tìm ra những tác phẩm báo chí xứng tầm, phản ánh sinh động bức tranh "tam nông" trong thời kỳ đổi mới.

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng
Kinh tế

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng

Kinh tế

Với số dự án đang được chuẩn bị, ước tính, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) có thể đưa ra thị trường hơn 16.000 sản phẩm từ năm 2026. Đây là lượng sản phẩm lớn, có tính sẵn sàng cao, trong bối cảnh cả cơ hội và thách thức trên thị trường bất động sản Việt Nam đều đang chuyển sang mức độ mới.

Hướng tới 'xanh hóa' ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về 'dấu chân carbon' của Mỹ, EU, Nhật Bản
Nhà nông

Hướng tới "xanh hóa" ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về "dấu chân carbon" của Mỹ, EU, Nhật Bản

Nhà nông

Chuyển đổi xanh ngành thủy sản không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để duy trì xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế. Để thúc đẩy mạnh mẽ, cần ban hành chính sách về tín dụng "thủy sản xanh", xây dựng dữ liệu truy xuất nguồn gốc...

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?
Nhà nông

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025).

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào trong Tam quốc diễn nghĩa có năng lực toàn diện, đủ sức trấn áp cả Trương Phi lẫn Quan Vũ?

Chuyên gia quốc tế tại VinFuture: Việt Nam đứng trước cơ hội định hình kỷ nguyên robot và tự động hóa thông minh
Tin tức

Chuyên gia quốc tế tại VinFuture: Việt Nam đứng trước cơ hội định hình kỷ nguyên robot và tự động hóa thông minh

Tin tức

Viễn cảnh robot tham gia mọi công đoạn sản xuất, còn máy móc vận hành hoàn toàn tự động, đang dần trở thành hiện thực. Tại tọa đàm “Robot và Tự động hóa Thông minh” do Quỹ VinFuture tổ chức ngày 4/12 tới tại Hà Nội, các nhà khoa học hàng đầu sẽ cùng phân tích những xu hướng và thách thức của lĩnh vực sẽ tái định hình tương lai của thế giới.

Tiến Nông đồng hành thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong nông nghiệp công nghệ cao
Doanh nghiệp

Tiến Nông đồng hành thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp

Sáng ngày 25/11, tại Quảng Ninh, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật lần thứ nhất đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố Việt Nam và 18 địa phương của Nhật Bản.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão số 15 KOTO vẫn đang trong quá trình tăng cấp, cường độ cực đại có thể đạt cấp 11, giật cấp 14.

Prudential chi trả nhanh 3 trường hợp khách hàng bão lũ tại miền Trung
Doanh nghiệp

Prudential chi trả nhanh 3 trường hợp khách hàng bão lũ tại miền Trung

Doanh nghiệp

 Prudential Việt Nam cho biết đã nhanh chóng chi trả chỉ trong vài giờ sau khi nhận được thông tin khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung, với quy trình xử lý khẩn cấp để hỗ trợ gia đình giảm bớt áp lực tài chính ngay trong giai đoạn khó khăn.

Văn hóa cải tiến “dẫn đường” cho năng suất
Doanh nghiệp

Văn hóa cải tiến “dẫn đường” cho năng suất

Doanh nghiệp

Trong hành trình từ khởi nghiệp đến phát triển bền vững của doanh nghiệp, có nhiều yếu tố quyết định sự thành bại như nguồn vốn, con người, công nghệ,… và một trong những yếu tố nền tảng được ví như bánh xe giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru, nâng cao năng suất chất lượng chính là văn hóa cải tiến.

400 người dân vùng lũ Khánh Hòa được thăm khám, cấp thuốc miễn phí
Nhân ái

400 người dân vùng lũ Khánh Hòa được thăm khám, cấp thuốc miễn phí

Nhân ái

Tại Khánh Hòa, 400 người dân vùng lũ đã được Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa thăm khám, cấp thuốc miễn phí và nhận các phần quà thiết thực.

Cảnh báo: Kiểm tra ngay thông tin cư trú trên VNeID trước 15/12 kẻo bị phạt tiền triệu
Bạn đọc

Cảnh báo: Kiểm tra ngay thông tin cư trú trên VNeID trước 15/12 kẻo bị phạt tiền triệu

Bạn đọc

Đến ngày 15/12/2025, người dân phải đảm bảo thông tin cư trú trên VNeID chính xác và có thể xuất trình khi kiểm tra; nếu không, có thể bị phạt tới 1 triệu đồng. Kiểm tra ngay để tránh sai sót và thuận lợi cho thủ tục hành chính, di chuyển hằng ngày.

Chuyên gia quốc tế gợi ý giải pháp để TP.HCM trở thành siêu đô thị số, phát triển đột phá nhờ AI
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia quốc tế gợi ý giải pháp để TP.HCM trở thành siêu đô thị số, phát triển đột phá nhờ AI

Chuyển động Sài Gòn

Các chuyên gia quốc tế đánh giá TP.HCM có cơ hội tuyệt vời để trở thành siêu đô thị số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đột phá trong phát triển.

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Thị trường

Giá vàng hôm nay trưa 26/11, vàng SJC và nhẫn tiếp đà "leo thang". Nhà vàng bán ra số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu tăng cao khiến chợ đen bớt "hét giá".

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

5

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng