V-Green hợp tác với Thế Giới Di Động triển khai hơn 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc

Theo thỏa thuận, ngay trong năm 2025, hai bên sẽ lắp đặt 350 trạm sạc ô tô điện, 1.360 tủ đổi pin xe máy điện tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động. Trong đó, 360 tủ được đặt cùng các trạm sạc ô tô điện và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập. Trong năm 2026, hai bên sẽ tiếp tục bổ sung 1.000 trạm sạc ô tô điện và 500 tủ đổi pin xe máy điện trên cả nước. Thế Giới Di Động cũng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.

Mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin V-Green không chỉ đảm bảo sự thuận tiện cho người dùng ô tô, xe máy điện VinFast, mà còn giúp tăng tiện ích, tăng sức hút và nâng cao trải nghiệm khách hàng cho hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh.

Hiện tại, nhiều điểm bán hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động đã được tích hợp trạm sạc V-Green, sẵn sàng phục vụ các chủ sở hữu ô tô, xe máy điện VinFast. Theo kế hoạch, từ ngày 01/11/2025, hệ thống tủ đổi pin xe máy điện tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động, phù hợp với kế hoạch kinh doanh các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast.

Ông Nguyễn Thành Dương - Tổng Giám đốc Công ty V-Green cho biết: “Hợp tác với Thế Giới Di Động là bước tiến quan trọng giúp chúng tôi nhanh chóng mở rộng mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu đang tăng rất nhanh của người dùng xe điện VinFast, đồng thời đón đầu xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp lớn có chung tầm nhìn như Thế Giới Di Động, hạ tầng phục vụ xe điện sẽ ngày càng hoàn thiện, đóng góp thiết thực vào tiến trình chuyển đổi xanh của đất nước.”

Ông Đoàn Trung Hiếu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt - Sửa chữa - Bảo hành Tận Tâm, Giám đốc Khối Xây dựng và Dịch vụ sau bán hàng Thế Giới Di Động, cho biết: “Thế Giới Di Động cam kết đồng hành cùng các đối tác để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững. Với lợi thế về mạng lưới cửa hàng rộng khắp, năng lực vận hành cùng sự am hiểu người tiêu dùng, chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Thế Giới Di Động và V-Green sẽ mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển hạ tầng xe điện tại Việt Nam.”

Hiện tại V-Green đang sở hữu mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên toàn quốc và dự kiến sẽ đầu tư thêm 150.000 tủ đổi pin xe máy điện trong vòng 3 năm tới, giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mật độ trạm sạc cao nhất thế giới và dẫn đầu khu vực về hạ tầng giao thông xanh.

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green



Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green (V-Green) là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng xanh, hoạt động với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái sạc xe điện thông minh, thuận tiện và linh hoạt nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững tại Việt Nam và trên toàn cầu. V-Green hiện đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường tiềm năng trong khu vực như Lào, Indonesia và Philippines. Công ty cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm trạm sạc, bao gồm sạc tại nhà (7.4 kW và 11 kW), trạm sạc công cộng AC và DC (từ 20 kW đến 250 kW). Tất cả đều đi kèm hệ thống phần mềm quản lý thông minh và công nghệ LINK liên kết, giúp tối ưu hóa công suất và doanh thu.

Về Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (Thế Giới Di Động - MW)



Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (Thế Giới Di Động - MW) là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), hiện đang vận hành hệ sinh thái hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, mang đến giải pháp toàn diện trọn vòng đời sản phẩm từ bán lẻ đến dịch vụ hậu mãi:



· Thegioididong.com: Nhà bán lẻ số 1 Việt Nam trong lĩnh vực điện thoại di động, laptop, phụ kiện, thiết bị đeo và dịch vụ giá trị gia tăng với khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn quốc.



· Điện máy Xanh: Nhà bán lẻ số 1 Việt Nam trong ngành điện tử và gia dụng, vận hành khoảng 2.000 cửa hàng trên toàn quốc.



· Erablue: Thương hiệu quốc tế của Thế Giới Di Động, hiện là chuỗi bán lẻ điện tử tiêu dùng lớn nhất tại Indonesia với hơn 100 cửa hàng.



· Tận Tâm: Công ty cung cấp dịch vụ logistics, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành - bảo trì, đảm bảo trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.



Với cam kết đặt khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, Thế Giới Di Động không ngừng đổi mới và mở rộng hệ sinh thái để mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và nhà đầu tư.