V-Green và FPT Retail hợp tác triển khai hàng nghìn điểm sạc ô tô điện và đổi pin xe máy điện

Theo thoả thuận, V-Green và FPT Retail sẽ triển khai hệ thống trụ sạc ô tô điện, tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại hệ thống cửa hàng của FPT Shop trên toàn quốc. Hai bên sẽ hợp tác theo hình thức nhượng quyền hoặc cho thuê mặt bằng để lắp đặt.

Tuỳ theo điều kiện thực tế của từng mặt bằng, hai bên sẽ tính toán để lắp đặt trụ sạc ô tô điện hoặc tủ đổi pin xe máy điện một cách tối ưu để đưa vào vận hành dự kiến từ tháng 11/2025. Với lợi thế về hệ thống cửa hàng phủ khắp các tỉnh, thành của FPT Retail và khả năng vận hành chuyên nghiệp từ V-Green, việc hợp tác sẽ giúp người dùng xe điện VinFast thuận tiện tối đa, nhất là tại khu vực trung tâm các thành phố lớn.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Tổng Giám đốc V-Green, chia sẻ: “Việc hợp tác cùng FPT Retail là một bước tiến mới, giúp V-Green mở rộng mạng lưới sạc một cách nhanh chóng, nâng cao trải nghiệm cho các chủ xe VinFast. Chúng tôi tin rằng, với thế mạnh của hai bên, V-Green sẽ sớm đạt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị phát triển hạ tầng sạc quy mô lớn nhất thế giới, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh vì một tương lai xanh cho mọi người”.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, khẳng định: “FPT Retail luôn tiên phong trong việc đổi mới và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Việc đồng hành cùng V-Green là một cơ hội kinh doanh nhưng cũng là cách chúng tôi thể hiện trách nhiệm xã hội, giúp chúng tôi đóng góp trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi xanh, chung tay cùng Chính phủ hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.”

Với những quyết tâm lớn chính quyền và người dân trong công cuộc chuyển đổi xanh giao thông, V-Green đã liên tiếp có hoạt động mạnh mẽ phát triển hạ tầng phục vụ chủ xe điện VinFast. Ngoài việc phủ sóng 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện tại 34 tỉnh thành, V-Green sẽ tiếp tục triển khai hệ thống tủ đổi pin cho xe máy điện VinFast, với mục tiêu đạt 150.000 điểm đổi pin trong vòng 3 năm tới. Bên cạnh đó, V-Green cũng sẽ triển khai hình thức nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện tương tự cách làm nhượng quyền trạm sạc ô tô điện để nhanh chóng tăng mật độ điểm đổi pin trên toàn quốc, qua đó thúc đẩy chuyển đổi xanh giao thông và mang đến sự tiện lợi cho người dùng

Hợp tác giữa V-Green và FPT Retail là một minh chứng mạnh mẽ cho thấy sự đồng lòng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển điện hóa. Thoả thuận này vừa tạo ra giá trị kinh tế vừa mang lại lợi ích to lớn cho môi trường và cộng đồng, hướng tới một tương lai xanh và bền vững.