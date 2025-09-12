Chủ đề nóng

Bị VFV cấm thi đấu, VĐV Đặng Thị Hồng sẽ làm gì?

Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:10 GMT+7
Đặng Thị Hồng nhiều khả năng sẽ được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) và CLB chủ quản (Thái Nguyên) tạo điều kiện cho đi học tại Trường ĐH TDTT Bắc Ninh để tương lai có một công việc ổn định.
Bị VFV cấm thi đấu, VĐV Đặng Thị Hồng sẽ làm gì?

Chuẩn bị cho giai đoạn hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, chiều 11/9, VFV có cuộc họp nhằm thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng bộ phận chuyên môn.

Vấn đề đáng chú ý nhất của cuộc họp này là việc VFV đưa ra quyết định không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu tại giai đoạn hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, sẽ khởi tranh vào tháng 10 tới. Trước đó, VĐV thi đấu cho CLB Vietinbank (cho mượn) tại giai đoạn một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, Cúp Hoa Lư và Cúp Hùng Vương.

Không chỉ có giải vô địch quốc gia, Đặng Thị Hồng cũng không được tham dự các giải đấu trong nước do Liên đoàn quản lý. Điều này cũng có nghĩa VĐV 19 tuổi sẽ bị cấm thi đấu vô thời hạn.

Đặng Thị Hồng (số 12) thi đấu trong trận ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng ĐT bóng chuyền nữ U21 Indonesia 3-0 ở bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, tại Surabaya, Indonesia ngày 7/8/2025. Ảnh: World Volleyball.

Theo tìm hiểu của Báo Dân Việt, động thái của VFV bắt nguồn từ án cấm của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 diễn ra ở Indonesia. Khi đó, Đặng Hồng bị xác định không đủ tư cách thi đấu, dẫn đến việc ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua cùng tỷ số 0-3 trước ĐT bóng chuyền nữ U21 Serbia, ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada, ĐT bóng chuyền nữ U21 Indonesia, mất suất vào vòng 1/8 và cuối cùng xếp thứ 19.

Án phạt của FIVB được áp dụng cho mọi giải đấu của liên đoàn thành viên. Vì vậy, cơ hội thi đấu sau này của Đặng Hồng chưa có hướng giải quyết.

VFV cũng cho biết, từ năm 2026, sẽ kiểm tra giới tính các VĐV nếu có dấu hiệu nghi vấn. Đối với đội tuyển quốc gia nữ, trong trường hợp tuyển thủ được tập trung gặp nghi vấn thì các nhà quản lý có thể yêu cầu thực hiện kiểm tra giới tính bằng phương pháp phân tích gen SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô. Khi có kết quả đảm bảo, cầu thủ đó mới được tham dự giải quốc tế để tránh các sự cố.

Đặng Thị Hồng sinh năm 2006, dân tộc Dao, ở miền núi hoang sơ thôn SLam Vè, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gia đình không có truyền thống thể thao nhưng cô sớm bộc lộ năng khiếu với môn bóng chuyền. Sau khi học hết lớp 9, Hồng thi tuyển vào Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên.

Đặng Thị Hồng không được tham dự các giải trong nước. Ảnh: World Volleyball.

Không có chiều cao vượt trội, Đặng Thị Hồng bù đắp bằng khả năng bật nhảy cao, đập bóng mạnh, di chuyển linh hoạt. "Viên ngọc thô" vì thế lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Năm 2022, Đặng Thị Hồng thi đấu cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh theo dạng cho mượn. Đến 2024, cô chuyển sang Ninh Bình rồi lên ĐT bóng chuyền nữ U20 Việt Nam. Tại giải U20 châu Á năm đó, Hồng góp công lớn giúp ĐT bóng chuyền nữ U20 Việt Nam cán đích thứ 5 để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự giải U21 thế giới 2025...

Với lệnh cấm kể trên từ VFV, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Đặng Thị Hồng coi như khép lại. Cô nhiều khả năng sẽ giải nghệ ở tuổi 19. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ bóng chuyền, cô đã được định hướng cho tương lai. Theo tiết lộ, VFV sẽ tạo điều kiện để Đặng Thị Hồng theo học Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, sau này có thể trở thành HLV nếu cô thực sự mong muốn và phấn đấu hết sức mình.

Sẽ là một tương lai tốt cho Đặng Thị Hồng nếu cô trở về đội bóng chủ quản Thái Nguyên trong vai trò trợ lý HLV. Đây được xem là bước chuyển hợp lý, cho phép cô tiếp tục gắn bó và cống hiến cho môn thể thao đã đồng hành suốt nhiều năm.

Việc một VĐV chuyển sang công tác huấn luyện sau khi giải nghệ là điều không hiếm trong thể thao chuyên nghiệp.

