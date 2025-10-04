Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:32 GMT+7

“Vì dân phục vụ”, lời tiễn biệt Chủ tịch xã ở Đắk Lắk ngã xuống giữa mưa lũ

Công Nam Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:32 GMT+7
Giữa mưa lũ, Chủ tịch xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) Lê Phước Toàn hy sinh khi điều tiết giao thông, để lại niềm tiếc thương về người cán bộ “vì dân phục vụ”.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk gửi lời chia buồn, hỗ trợ gia đình vượt qua mất mát

Trưa 4/10, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) - người gặp nạn tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông trên quốc lộ sau cơn mưa lớn.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Văn gửi lời chia buồn sâu sắc và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông Toàn. Ông cũng cho biết, ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, ông đã trực tiếp chỉ đạo ngành y tế huy động toàn bộ ê-kíp y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khẩn trương cứu chữa cho ông Toàn.

“Tôi đã dặn nếu cần thiết thì mời thêm các bác sĩ giỏi từ bệnh viện khác đến hỗ trợ, tuyệt đối không được chần chừ” - ông Văn nói.

Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện, ông Toàn đã ngừng tim. Dù được hồi sức và có lúc tim đập trở lại, nhưng do đa chấn thương quá nặng, ông Toàn đã không qua khỏi.

Chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình, trước mắt, UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đề nghị các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự chu đáo.

Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chia sẻ với gia đình Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ông Nguyễn Thiên Văn trao 50 triệu đồng UBND tỉnh hỗ trợ và 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã có thư chia buồn cùng gia đình ông Lê Phước Toàn - người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trong thư, ông Tuấn nhấn mạnh: “Đồng chí Lê Phước Toàn đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân. Sự hy sinh của đồng chí không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân”.

Ông Tuấn khẳng định, tinh thần “vì dân phục vụ” của ông Toàn là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm, xứng đáng được ghi nhận và noi theo.

Bức thư chia buồn của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn.

Nỗi đau người thân, bạn bè và hình ảnh cán bộ vì dân phục vụ của tỉnh Đắk Lắk

Tại căn nhà nhỏ ở số 129/10 Ama Khuê (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), không khí tang thương bao trùm. Trong đám tang con trai, bà Lê Thị Đào (69 tuổi, mẹ ông Toàn, trú tại xã Ea Drăng, huyện Ea H’leo cũ) ngồi lặng đi, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run kể lại giây phút đau lòng “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Bà nghẹn ngào: “Khoảng 22 giờ đêm 3/10, cả gia đình đang ngủ thì nhận được cuộc điện thoại báo tin Toàn gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ. Cả nhà vội vàng chạy gần 100km đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Trên đường đi, ai cũng trấn an tôi rằng Toàn chỉ bị thương. Nhưng khi đến nơi, tôi như chết lặng khi nghe tin con trai đã ra đi mãi mãi…”.

Ông Toàn là con thứ hai trong gia đình, hiền lành, sống chan hòa và hết lòng với mọi người. Tin dữ về sự ra đi của ông khiến người thân, đồng nghiệp và bà con lối xóm bàng hoàng, xót xa.

Có mặt tại đám tang, ông Nguyễn Tuấn Long, người anh, người bạn của ông Toàn - xúc động chia sẻ: “Toàn là người bạn nghĩa tình, chân thành và rất trách nhiệm. Trong công việc, bạn ấy luôn hết lòng vì dân. Với bạn bè, Toàn sống giản dị, chan hòa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Nghe tin Toàn ra đi, tôi thực sự không tin nổi. Chúng tôi đã mất đi một người bạn tốt, còn người dân thì mất đi một người cán bộ tận tâm, hết lòng phục vụ”.

Từ khóa:
