Theo đó, đoàn thanh tra đã kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, một số doanh nghiệp khai thác tại 4 mỏ, đồng thời rà soát hồ sơ đề án đóng cửa mỏ Hố Chuối, mỏ đất đồi san lấp tại thôn Sơn Phước (xã Hòa Ninh cũ) và thôn Tùng Sơn (xã Hòa Sơn cũ).

Qua thanh tra cho thấy, nhiều công ty chưa gửi báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hằng năm cho cơ quan thuế, vi phạm quy định. Các đơn vị có trách nhiệm gồm: Công ty Trường Bản, Công ty Quang - HT, Công ty Quang Hưng và Công ty Miền Nam - Đà Nẵng.

Ngoài ra, bản đồ hiện trạng khai thác của một số mỏ không thể hiện đầy đủ thông tin: mỏ Trường Bản và Hóc Già Hạnh thiếu hạng mục xây dựng cơ bản, bãi chứa khoáng sản, bãi đổ đất thải; mỏ Hóc Già Hạnh không có thông tin về trữ lượng khoáng sản chính; mỏ Trường Bản không có thông tin về trữ lượng khoáng sản đi kèm.

Phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, khai thác mỏ khoáng sản tại Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Kết quả thanh tra cho thấy 3/4 công ty có sản lượng khai thác thực tế chênh lệch lớn so với báo cáo: Mỏ Trường Bản (Công ty Trường Bản): Báo cáo sản lượng năm 2024 là 333.019 m³ đá nguyên khai, trong khi thực tế khai thác hơn 333.997 m³, chênh tăng 977 m³; Mỏ Hóc Già Hạnh (Công ty Quang Hưng): Báo cáo sản lượng năm 2024 là 36.870 m³, trong khi thực tế gần 41.534 m³, chênh tăng hơn 4.663 m³; Mỏ Hố Bạc 3 (Công ty Miền Nam - Đà Nẵng): Báo cáo sản lượng năm 2023 là 117.998 m³, trong khi thực tế hơn 123.765 m³, chênh tăng 5.767,5 m³.

Thanh tra xác định việc xác định sản lượng không đúng dẫn đến kê khai thiếu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Trách nhiệm thuộc về các công ty: Trường Bản, Quang Hưng, Miền Nam - Đà Nẵng.

Tổng số tiền thuế, phí bảo vệ môi trường phải nộp bổ sung là hơn 270 triệu đồng. Đồng thời, các công ty Trường Bản, Quang Hưng, Miền Nam - Đà Nẵng, Quang - HT, Huy Cường Thịnh, Trung Thành Đà Nẵng phải nộp bổ sung hơn 347 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ.

Thanh tra kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các nghĩa vụ về thuế, phí, báo cáo định kỳ, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật hiện hành.