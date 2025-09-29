Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ hai, ngày 29/09/2025 14:33 GMT+7

Vị Phó bảng người Nghệ An nào được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng không bộ phụ trách 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh?

+ aA -
Trần Hòa (Theo Giáo dục và Thời đại) Thứ hai, ngày 29/09/2025 14:33 GMT+7
Từng giữ chức Thị lang, Tham tri, Tuần vũ triều nhà Nguyễn, Tổng đốc Nghệ An thuộc chính phủ Trần Trọng Kim, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông trở thành Bộ trưởng không bộ phụ trách 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đó là Phó bảng Đặng Văn Hướng (1887 - 1954), người làng Nho Lâm, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (nay là xã Tân Châu, Nghệ An). Gia đình ông có truyền thống thi thư, cha đỗ Đình nguyên Hoàng giáp, anh trai đỗ Phó bảng; bạn bè đồng liêu nhiều người là danh sĩ nổi tiếng đương thời.

Cha tài sinh con giỏi

Ở phủ Diễn Châu xưa, có hai gia tộc danh gia được giới nho học trọng vọng, kính cẩn mỗi khi nhắc tới là họ Đặng Nho Lâm và Cao Xuân Thịnh Mỹ. Với họ Cao Xuân Thịnh Mỹ, phải nhắc tới Đại học sĩ, Thượng thư bộ Học là Cao Xuân Dục; còn nói đến họ Đặng Nho Lâm thì không thể không nhắc tới Đình nguyên Hoàng giáp Đặng Văn Thụy.

Mối liên hệ giữa hai gia tộc danh gia bắt đầu từ khoa thi Hương năm 1878, khi ấy Đặng Văn Thụy cùng cha là cụ Đặng Văn Bính và một danh sĩ họ Cao là Cao Xuân Dục tham gia ứng thí. Khoa thi ấy, cụ thân sinh đỗ Tú tài, Cao Xuân Dục đỗ Cử nhân, còn Đặng Văn Thụy lại trượt.

Cao Xuân Dục cảm mến tài năng của Đặng Văn Thụy nên giúp ông ăn học và gả con gái là bà Cao Thị Bích. Khoa thi Hương 1882, Đặng Văn Thụy đỗ Cử nhân, được bổ làm Huấn đạo Nông Cống (Thanh Hóa) rồi Giáo thụ phủ Diễn Châu. Khoa thi năm 1904, ông đỗ Đình nguyên Hoàng giáp, cùng khoa thi với Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng. Ông được vời về triều nhậm chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, vài năm sau lại được thăng chức Tế tửu Quốc Tử Giám.

tu-dai-quan-trieu-nguyen-tro-thanh-bo-truong-khong-bo-1.png
Nhà khoa bảng Đặng Văn Hướng. Ảnh tư liệu

Hoàng giáp Đặng Văn Thụy có với bà Cao Thị Bích 11 người con (7 trai, 4 gái). Trong nếp nhà thi thư, Đặng Văn Hướng được học hành bài bản và trong số các anh em, ông được coi là người nổi trội. Năm 1906, tức khi 19 tuổi, ông tham gia ứng thí đỗ Cử nhân. 13 năm sau nhằm khoa Kỷ Mùi (1919) - cũng là khoa thi cuối cùng trong thời phong kiến, Đặng Văn Hướng ứng thí đỗ Phó bảng. Khoa thi này, anh trai ông là Đặng Văn Oánh cũng đỗ Phó bảng, sau làm Giáo thụ An Nhân.

Sử sách không ghi chép sau khi đỗ đạt, Phó bảng Đặng Văn Hướng nhậm chức gì. Tuy nhiên lại cho biết, ông tham gia học tiếng Pháp trong hai năm và đỗ Thành chung. Do có học vấn toàn diện nên ông được triều đình nhà Nguyễn bổ dụng và trải qua các chức: Huấn đạo, Giáo thụ phủ Diễn châu, Tri huyện, Tri phủ, Thị lang Công bộ, Tham tri bộ Hình, Tuần vũ tỉnh Hà Tĩnh.

Tính tình của ông khá giống người cha Đặng Văn Thụy ở sự thẳng thắn, cương trực, sẵn sàng lên tiếng phê phán quan trên - bất kể là ta hay Tây, lại nhiều lần biểu hiện chủ nghĩa dân tộc giống với nhiều sĩ phu đương thời nên triều đình nhà Nguyễn cho ông về hưu sớm với hàm Thượng thư.

tu-dai-quan-trieu-nguyen-tro-thanh-bo-truong-khong-bo-5.jpg
Trung tá Đặng Văn Việt năm 1958. Ảnh tư liệu

Phó bảng Đặng Văn Hướng - Dấu ấn vị đại quan trong Cách mạng Tháng Tám

Sau khi trí sĩ, Phó bảng Đặng Văn Hướng được mời tham gia nội các của chính phủ Trần Trọng Kim nhưng ông từ chối. Sau đó vì nhiều lời mời, lại nể nang bạn bè đồng liêu vốn cũng từng là quan nhà Nguyễn nên ông nhận lời làm Tổng đốc Nghệ An với tham vọng có thể góp sức mình trong việc chấn chỉnh quốc nội.

Trong thời gian ông làm Tổng đốc, phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ. Đầu năm 1945, Việt Minh Nghệ Tĩnh được thành lập với sự tham gia của ông Trần Văn Cung (sau này là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Trung Bộ). Các nguồn ghi chép cho biết, khi ấy Tổng đốc Đặng Văn Hướng có quan hệ bí mật với Trần Văn Cung và ông Lê Viết Lượng (sau là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Liên khu IV, Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Thừa Thiên).

Trong vai trò Tổng đốc, Đặng Văn Hướng ra sức chu toàn bổn phận, vừa lo cho dân làm ăn vừa ngấm ngầm đối phó với phát-xít Nhật. Mặt khác, ông cùng Trần Văn Cung bí mật chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tại Nghệ An. Ông cho thay thế lãnh binh bằng ông Trần Văn Quang (sau này là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).

Chức Chánh văn phòng cũng được ông thay thế và giao cho ông Nguyễn Tạo (sau này là Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp). Đồng thời, một số tri huyện có xu hướng thân Pháp, Nhật cũng được thay thế bằng những người có xu hướng dân tộc…

Vì bộ máy chính quyền Nghệ An đã được “Việt Minh hóa” nên khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, ông bàn giao ấn tín, súng đạn, tiền của, hồ sơ từ chính quyền Trần Trọng Kim sang chính quyền cách mạng mà không tốn một viên đạn, giọt máu.

tu-dai-quan-trieu-nguyen-tro-thanh-bo-truong-khong-bo-2.jpg
Ảnh chụp đại gia đình cụ Phó bảng Đặng Văn Hướng trong lễ mừng thọ bà Cao Thị Bích vào năm 1943. Ảnh tư liệu 

Một số tài liệu còn cho biết, sau đó xe của chính quyền cách mạng treo cờ đỏ sao vàng, rước ông về quê Nho Lâm rất trọng thị. Cũng vì có công nên khi thành lập Chính phủ đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư “Kính gửi Công đại nhân Đặng Văn Hướng” và mời ông làm Bộ trưởng không bộ phụ trách 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, “Chính phủ mới” thay cho Chính phủ liên hiệp Kháng chiến, thành phần do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, thông qua ngày 3/11/1946 và được bổ sung cho đến năm 1955, ghi rõ: Chủ tịch nước, kiêm Thủ tướng - cụ Hồ Chí Minh, sau đó là các Bộ trưởng: Huỳnh Thúc Kháng (Bộ Nội vụ), Võ Nguyên Giáp (Bộ Quốc phòng), Phan Anh (Bộ Kinh tế)…

Riêng Bộ trưởng không bộ đầu tiên được xác định là cụ Nguyễn Văn Tố (hi sinh năm 1947), sau đó đến Đặng Văn Hướng (từ năm 1947), sau Đặng Văn Hướng là Bồ Xuân Luật.

Bộ trưởng không bộ là một chức vụ trong Chính phủ, tương đương với Bộ trưởng các bộ nhưng không đứng đầu một Bộ cụ thể. Thay vào đó, Bộ trưởng không bộ được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực nhất định hoặc tham gia vào hoạt động chung của Chính phủ.

Trong vai trò Bộ trưởng không bộ, Đặng Văn Hướng cùng các bí thư, chủ tịch 3 tỉnh ra sức kêu gọi đồng bào ra sức kiến quốc, góp công, góp sức cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, ông qua đời tại quê hương Nho Lâm - nơi “rừng chữ, rừng nho”, để lại tiếng thơm thanh quan và những vinh dự của công cuộc góp sức mình vào thành công của Cách mạng Tháng Tám.

tu-dai-quan-trieu-nguyen-tro-thanh-bo-truong-khong-bo-4.jpg
Văn bia “Sĩ hội Nho Lâm” ghi chép tên tuổi các nhà khoa bảng trong làng. Ảnh: Trần Hòa

Hùm xám đường số 4

Theo gia phả họ ngoại (Cao Xuân), Phó bảng Đặng Văn Hướng kết hôn với bà Hoàng Thị Hiến, con gái của cụ Hoàng Đạo Phương - anh ruột học giả Hoàng Đạo Thúy. Ông bà có với nhau 8 người con: 3 trai, 5 gái. Trong đó, bà Đặng Thị Tâm là Giáo sư ngành Tâm lý trẻ em tại Illinois (Hoa Kỳ), ông Đặng Văn Ký là Giáo sư ở Đại học Bách khoa (Pháp); đặc biệt là ông Đặng Văn Việt (1920 - 2021) - người được mệnh danh là “Hùm xám đường số 4”.

Theo nghiên cứu của tác giả Kiều Mai Sơn, ngày 21/8/1945, cùng với Nguyễn Thế Lương (sau này là Thiếu tướng - PGS Cao Pha, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam), Đặng Văn Việt được cử hạ lá cờ quẻ ly của triều Nguyễn, kéo lá cờ đỏ sao vàng của chính quyền cách mạng lên kỳ đài trước Ngọ Môn (Huế). Sau đó, hai ông lại nhận lệnh đi bắt cựu Tổng đốc Ngô Đình Khôi trong ngày Huế khởi nghĩa (ngày 23/8/1945).

Trước đó, đang là sinh viên Y khoa Đại học Đông Dương, sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, ông về Huế trở thành học viên Trường Thanh niên Tiền tuyến do Bộ trưởng Bộ Thanh niên Phan Anh mở. Từ những kiến thức quân sự vỡ lòng ở ngôi trường này do thầy Phan Tử Lăng - Hiệu trưởng huấn luyện, Đặng Văn Việt tham gia xây dựng lực lượng vũ trang.

Nguồn gia phả họ Cao Xuân cho biết, ngay sau khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông Đặng Văn Việt tham gia quân đội và trở thành một trong những chỉ huy đầu tiên. Do nền tảng kiến thức tổng quát và quân sự cơ bản được đào tạo, ông được chỉ định làm Phân đội trưởng Phân đội 1 (gồm 36 người) của Giải phóng quân, trấn giữ tại cửa Thuận An. Tại đây, ông đã chỉ huy bao vây chiếc tàu đầu tiên của Pháp định quay lại chiếm Huế, bắt sống một Đại úy Pháp, Đại đội trưởng thuộc Trung đoàn do tướng Alessandri chỉ huy.

tu-dai-quan-trieu-nguyen-tro-thanh-bo-truong-khong-bo-3.jpg
Đường làng Nho Lâm – quê hương Phó bảng Đặng Văn Hướng. Ảnh: Trần Hòa

Khi quân Pháp chiếm Huế, ông được cử làm Chỉ huy trưởng Mặt trận đường số 9 (Hạ Lào 1945), rồi Chỉ huy trưởng Mặt trận đường số 7 (Thượng Lào 1946), thực hiện nhiều cuộc giao chiến làm giảm sức tiến công của quân Pháp. Sau đó, ông được điều ra Việt Bắc làm lãnh đạo Ban Nghiên cứu trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Một thời gian ngắn ông được cử làm Chủ nhiệm Quân y.

Năm 1947, ông được cử làm Chỉ huy trưởng Mặt trận đường số 4. Năm 1948, ông kiêm chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28. Ông đã chỉ huy quân đội Việt Minh hoạt động dọc tuyến đường số 4, tổ chức nhiều trận phục kích và công đồn, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng quân Pháp đồn trú tại đây, phần nào giảm bớt áp lực của quân Pháp ở chiến khu Việt Bắc.

Do những chiến tích lẫy lừng trên đường số 4, đặc biệt với các trận phục kích trên đèo Bông Lau từ năm 1947 đến 1949, tiêu diệt hơn 100 xe giới quân sự Pháp, nhân dân vùng Cao - Bắc - Lạng xưng tụng ông là “Đệ tứ lộ Đại vương”, còn các binh sĩ Pháp gọi ông với nhiều biệt danh khác nhau như “Hùm xám đường số 4” (le Tigre gris de la RC4), “tiểu tướng Napoléon” (mon petit Napoléon)...

Khi Trung đoàn 174 chủ lực được thành lập ngày 19/8/1949, trên cơ sở hợp nhất lực lượng của 3 trung đoàn thuộc 3 tỉnh: Trung đoàn 74 (Cao Bằng), Trung đoàn 72 (Bắc Cạn), Trung đoàn 28 (Lạng Sơn), ông được cử làm Trung đoàn trưởng đầu tiên và Chu Huy Mân làm Chính ủy đầu tiên.

Ngày 16/9/1950, Đặng Văn Việt chỉ huy Trung đoàn 174, phối hợp với Trung đoàn 209, chủ động đánh chiếm cứ điểm Đông Khê, mở đầu Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, sau đó bao vây cô lập Cao Bằng, uy hiếp cứ điểm Thất Khê và phá thế trận phòng thủ của quân Pháp trên đường số 4. Chỉ trong vòng một tháng, chiến dịch kết thúc với thắng lợi rực rỡ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có phần không nhỏ của Đặng Văn Việt và Trung đoàn 174 do ông chỉ huy.

Sau chiến dịch Biên giới, ông tiếp tục chỉ huy Trung đoàn tham gia nhiều chiến dịch lớn khác như chiến dịch Tây Bắc (1952), chiến dịch Hòa Bình, phá hủy căn cứ Đồng bằng Bắc Bộ của quân Pháp (1952)...

Năm 1958, trong đợt phong quân hàm chính quy đầu tiên của quân đội, ông được phong quân hàm Trung tá. Ra quân năm 1960, ông tiếp tục chiến đấu trên mặt trận xây dựng 20 năm, trong đó 15 năm liên tục chỉ làm Cục phó ở Tổng cục Thủy sản đến khi nghỉ hưu.

Do từng là một trong những sĩ quan cao cấp thời kỳ đầu và từng có thời gian gắn bó với chiến trường đường số 4, từ năm 1985 ông Đặng Văn Việt bước vào con đường văn chương. Ông viết và dịch nhiều hồi ký liên quan đến con đường và giai đoạn lịch sử này. Đặc biệt, với hồi ký “Đường số 4 rực lửa”, ông được tặng giải thưởng cao nhất của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam vào năm 1999. Hồi ký được Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết lời tựa, Đại tướng Hoàng Văn Thái viết lời giới thiệu. Một số tác phẩm của bản thân cũng được ông dịch sang tiếng Pháp, tiếng Anh để giới thiệu ra quốc tế.

Theo: Theo Giáo dục và Thời đại

Tham khảo thêm

Vì sao nhiều sĩ tử thời Trung Hoa cổ đại mong đỗ Thám hoa hơn cả đỗ Trạng nguyên?

Vì sao nhiều sĩ tử thời Trung Hoa cổ đại mong đỗ Thám hoa hơn cả đỗ Trạng nguyên?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vị tướng nào được gọi là "Nhân Đồ", tàn ác bậc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại?

Vị tướng này được mệnh danh là “Nhân Đồ” với mức độ tàn ác bạc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại, hạ sát hàng vạn tù binh đầu hàng không thương tiếc.

Bức tượng nhỏ nhất, truyền thuyết lớn nhất: Manneken Pis có gì bí ẩn?

Đông Tây - Kim Cổ
Bức tượng nhỏ nhất, truyền thuyết lớn nhất: Manneken Pis có gì bí ẩn?

Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?

Đông Tây - Kim Cổ
Tống Khánh Linh được bảo vệ như thế nào trong cách mạng văn hóa?

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ
3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?

"Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?"

Đông Tây - Kim Cổ
'Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?'

Đọc thêm

Công an Hải Phòng triệu tập 10 đối tượng gây rối trật tự Công cộng trên đường Bùi Viện
Pháp luật

Công an Hải Phòng triệu tập 10 đối tượng gây rối trật tự Công cộng trên đường Bùi Viện

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Kiến An (Hải Phòng) đã triệu tập 10 đối tượng gây rối trật tự Công cộng trên tuyến đường Bùi Viện vào đêm 21/9/2025.

Hàng trăm tướng lĩnh Mỹ bị triệu tập họp khẩn cấp, ông Trump sẽ phát biểu bất ngờ
Điểm nóng

Hàng trăm tướng lĩnh Mỹ bị triệu tập họp khẩn cấp, ông Trump sẽ phát biểu bất ngờ

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao vào thứ Ba ngày 30/ 9, do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập khẩn cấp.

Hà Nội bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình
Tin tức

Hà Nội bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình

Tin tức

HĐND TP Hà Nội đã đồng ý tăng tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về thủ đô Hà Nội từ 6.420 tỷ đồng lên 7.457 tỷ đồng, tăng 1.036 tỷ đồng.

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Tin tức

Hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tin tức

Ngày 29/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ sau phiên họp thứ 28 đến nay và chủ trương xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tin bão mới nhất: Tin cuối cùng về bão số 10 (bão BUALOI), hàng trăm điểm bị cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Tin cuối cùng về bão số 10 (bão BUALOI), hàng trăm điểm bị cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, trưa ngày 29/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) đã di chuyển vào khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, tình hình mưa lớn, gió mạnh, sóng lớn còn kéo dài. Trong 6 giờ tới, nhiều tỉnh vẫn tiếp tục có mưa to, dự báo lũ quét, sạt lở, sụn lún đất.

3 HLV tiếp theo nào có nguy cơ sớm mất việc tại V.League 2025/2026?
Thể thao

3 HLV tiếp theo nào có nguy cơ sớm mất việc tại V.League 2025/2026?

Thể thao

V.League 2025/2026 dù mới ở chặng khởi đầu nhưng đã cho thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt, trong đó sức ép dành cho các HLV là rất lớn. Sau khi Hà Nội FC chia tay HLV Makoto Teguramori và HLV Phan Như Thuật xin từ chức ở SLNA, có 3 HLV nữa cũng đang đối diện với nguy cơ mất việc sớm khi đội bóng họ dẫn dắt có thành tích không tốt.

Hà Nội “cởi trói” chính sách buýt điện sau hơn 6 năm nằm trên giấy
Tin tức

Hà Nội “cởi trói” chính sách buýt điện sau hơn 6 năm nằm trên giấy

Tin tức

Sau hơn 6 năm vướng mắc khiến chính sách hỗ trợ buýt điện không doanh nghiệp nào tiếp cận được, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết sửa đổi, nâng mức hỗ trợ lãi vay lên 70%, kéo dài tối đa 10 năm, mở đường cho vận tải công cộng xanh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Đưa Lào Cai trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế
Tin tức

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Đưa Lào Cai trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế

Tin tức

Sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Yên Bái). Ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải: Phấn đấu đưa An Giang thành tỉnh phát triển khá, đặc khu Phú Quốc đạt tầm quốc tế
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải: Phấn đấu đưa An Giang thành tỉnh phát triển khá, đặc khu Phú Quốc đạt tầm quốc tế

Tin tức

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, An Giang đang đứng trước vận hội lớn để khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - xã hội năng động của vùng Tây Nam bộ. Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời mở ra những định hướng chiến lược cho giai đoạn 2025-2030.

Lắng nghe nông dân nói: Mong chính sách dài hơi từ Bộ Công Thương cho bài toán tiêu thụ
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Mong chính sách dài hơi từ Bộ Công Thương cho bài toán tiêu thụ

Kinh tế

Xuất phát từ thực tiễn sản xuất, những tâm tư thiết tha của nông dân đã được gửi gắm tới Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương. Khẳng định xây dựng thương hiệu là "chìa khóa vàng" cho tiêu thụ nông sản, nông dân không chỉ mong chờ giải pháp tạm thời như hội chợ, mà còn kỳ vọng vào những quyết sách mang tính chiến lược, dài hơi.

Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở y tế dồn lực cấp cứu, điều trị kịp thời người gặp nạn do bão Bualoi
Xã hội

Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở y tế dồn lực cấp cứu, điều trị kịp thời người gặp nạn do bão Bualoi

Xã hội

Bộ Y tế đã gửi công điện khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) dồn lực cấp cứu, điều trị kịp thời người gặp nạn.

'Họ sẽ không sống sót được', đại tá Mỹ cảnh báo về kế hoạch nguy hiểm của châu Âu
Điểm nóng

"Họ sẽ không sống sót được", đại tá Mỹ cảnh báo về kế hoạch nguy hiểm của châu Âu

Điểm nóng

Theo Đại tá Lục quân Mỹ và cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor trên kênh YouTube Deep Dive, quân đội châu Âu không có khả năng đối đầu với Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Tìm thấy 2 du khách nước ngoài bị lạc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên giữa mưa gió
Tin tức

Tìm thấy 2 du khách nước ngoài bị lạc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên giữa mưa gió

Tin tức

Các lực lượng chức năng của xã Tả Van, tỉnh Lào Cai vừa tìm thấy 2 du khách nước ngoài bị lạc tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Jennifer Lopez đã thay đổi
Văn hóa - Giải trí

Jennifer Lopez đã thay đổi

Văn hóa - Giải trí

Jennifer Lopez tiết lộ cuộc sống hoàn thành thay đổi sau cuộc ly hôn với Ben Affleck. Hiện tại, cô tập trung vào công việc và rao bán căn biệt thự từng chung sống với chồng cũ.

Chồng giấu tiền riêng nhưng cách anh tiêu mới là điều khiến tôi lạnh gáy
Gia đình

Chồng giấu tiền riêng nhưng cách anh tiêu mới là điều khiến tôi lạnh gáy

Gia đình

Chuyện bắt đầu từ lúc tôi tình cờ phát hiện trong cốp xe anh có một phong bì dày.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) làm 11 người chết, 13 người mất tích, Thủ tướng chỉ đạo khẩn, khắc phục hậu quả
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) làm 11 người chết, 13 người mất tích, Thủ tướng chỉ đạo khẩn, khắc phục hậu quả

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, đầu giờ chiều 29/9, theo thông tin sơ bộ, bão số 10 (bão BUALOI) và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Lắng nghe nông dân nói: 6 kỳ vọng then chốt
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: 6 kỳ vọng then chốt

Kinh tế

Lần đầu tiên, hai “điểm tựa” của thị trường nông sản (cơ quan quản lý thương mại và tổ chức đại diện nông dân) cùng thiết lập một không gian đối thoại ba bên giữa nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp, xoay quanh ba trục chủ đề “Kết nối thị trường – Xây dựng thương hiệu – Thúc đẩy tiêu thụ nông sản” gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Mưa đỏ” lập thêm một 'kỷ lục' nữa ngoài doanh thu
Kính đa tròng

“Mưa đỏ” lập thêm một "kỷ lục" nữa ngoài doanh thu

Kính đa tròng

Câu chuyện về bộ phim “Mưa đỏ” cho thấy hóa ra, khi câu chuyện lịch sử được kể đúng cách và chạm được đến trái tim, nó không chỉ thắng ở phòng vé mà còn thắng trong lòng thế hệ hôm nay. Dường như đó mới là “kỷ lục” chúng ta mong muốn nhất.

Đà Nẵng: Vượt sóng lớn, khẩn cấp đưa bệnh nhân tai biến, xuất huyết tiêu hóa từ xã đảo vào bờ cấp cứu
Tin tức

Đà Nẵng: Vượt sóng lớn, khẩn cấp đưa bệnh nhân tai biến, xuất huyết tiêu hóa từ xã đảo vào bờ cấp cứu

Tin tức

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã vượt sóng lớn, phối hợp vận chuyển khẩn cấp 2 bệnh nhân bị tai biến và xuất huyết tiêu hóa từ xã đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An, Quảng Nam cũ) vào đất liền để cấp cứu.

Tổng thư ký AFC lên tiếng, ĐT Malaysia không bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?
Thể thao

Tổng thư ký AFC lên tiếng, ĐT Malaysia không bị xử thua ĐT Việt Nam 0-3?

Thể thao

Theo chia sẻ mới nhất từ Tổng thư ký Datuk Seri Windsor John của LĐBĐ châu Á (AFC), ĐT Malaysia sẽ không bị cấm thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027. LĐBĐ Malaysia sẽ nộp phạt theo quy định của FIFA. 7 cầu thủ liên quan cũng sẽ bị treo giò 12 tháng. Không có thông tin nào về việc ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam.

Đâm bạn gái vì không trả lại 1 tỷ đồng khi chia tay, nạn nhân may mắn thoát chết vì 2 con dao đều gãy lưỡi
Pháp luật

Đâm bạn gái vì không trả lại 1 tỷ đồng khi chia tay, nạn nhân may mắn thoát chết vì 2 con dao đều gãy lưỡi

Pháp luật

Lao động nhiều năm ở nước ngoài để gửi tiền về cho bạn gái nhưng cuối cùng nhận lời chia tay, người đàn ông “đòi quà” cũng không được, nghĩ mình bị lừa tình, lừa tiền nên mang dao tới gây án. Nạn nhân may mắn thoát chết vì cả hai lưỡi dao đều bị gãy lúc hung thủ tấn công.

Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Gần đây, mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một nhóm người giành nhau để lấy phiếu mua căn hộ một dự án bất động sản tại TP.HCM.

Quốc hội quyết định công tác nhân sự, không nghỉ giữa kỳ họp thứ 10
Tin tức

Quốc hội quyết định công tác nhân sự, không nghỉ giữa kỳ họp thứ 10

Tin tức

Quốc hội sẽ xem xét thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện...

Triệu Việt Vương áp dụng “kế trì cửu chiến” đánh bại quân Lương ở đầm Dạ Trạch
Đông Tây - Kim Cổ

Triệu Việt Vương áp dụng “kế trì cửu chiến” đánh bại quân Lương ở đầm Dạ Trạch

Đông Tây - Kim Cổ

Triệu Quang Phục-Triệu Việt Vương là một võ tướng, một lãnh tụ nghĩa quân đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của Lý Bí-Lý Nam Đế-vị vua tạo dựng nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử. Triệu Việt Vương đã phát kiến ra việc xây dựng căn cứ địa kháng chiến và áp dụng “kế trì cửu chiến”, từng bước đánh bại quân Lương, đuổi chúng ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập cho dân tộc.

Xúc động hành trình 5km đường rừng đưa bệnh nhân Lào từ Đà Nẵng về quê an toàn
Xã hội

Xúc động hành trình 5km đường rừng đưa bệnh nhân Lào từ Đà Nẵng về quê an toàn

Xã hội

Lực lượng công an, quân sự xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) đã thay phiên khiêng võng đưa bà Pơloong Thị Deeng (75 tuổi, người Lào) vượt 5km đường rừng từ thôn Atu 2 về bản Abưl, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League 2025/2026: Cuộc đua tứ mã
Thể thao

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V.League 2025/2026: Cuộc đua tứ mã

Thể thao

LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) khép lại vòng 5 với cục diện rất đáng chú ý ở cuộc đua vô địch, khi lần đầu tiên xuất hiện tình trạng tách tốp với sự bứt phá của 4 đội bóng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Một lễ hội hoành tráng kéo dài từ phường Sài Gòn đến phường Vũng Tàu, Bình Dương sắp diễn ra
Chuyển động Sài Gòn

Một lễ hội hoành tráng kéo dài từ phường Sài Gòn đến phường Vũng Tàu, Bình Dương sắp diễn ra

Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Sông nước TP.HCM năm nay lần đầu tiên được tổ chức kéo dài từ phường Sài Gòn đến phường Bình Dương, phường Vũng Tàu trong vòng 1 tháng. Chương trình nghệ thuật khai mạc tiếp tục sẽ là điểm nhấn đặc biệt được mong chờ.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở: Những giấy tờ cần thiết
Bạn đọc

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở: Những giấy tờ cần thiết

Bạn đọc

Người dân vẫn có thể được cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở ngay cả khi chưa có đủ giấy tờ, miễn là đáp ứng điều kiện theo quy định. Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp, từ nhà đất có hoặc không có giấy tờ, công trình xây dựng có mục đích hỗn hợp cho đến nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine
Điểm nóng

NATO ra tuyên bố mới về cuộc xung đột ở Ukraine

Điểm nóng

Cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc bằng đàm phán, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Học viện Quân sự West Point của Mỹ. Bản ghi âm bài phát biểu của ông đã được đăng tải trên kênh YouTube NATO News.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

5

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị