Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:30 GMT+7

Vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền thụ Đả cẩu bổng pháp?

+ aA -
Quốc Tiệp (Theo Người Đưa Tin) Thứ hai, ngày 13/10/2025 10:30 GMT+7
Dù không phải là bang chủ Cái Bang nhưng Dương Quá trong một dịp may mắn đã được Hồng Thất Công truyền cho Đả cẩu bổng pháp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền thụ Đả cẩu bổng pháp?

Xuất hiện trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Đả cẩu bổng pháp cùng Hàng long thập bát chưởng được xem là võ học trấn bang của phái Cái Bang.

Trong khi Hàng long thập bát chưởng có thể được truyền cho người không phải là bang chủ, nhưng Đả cẩu bổng pháp thì nhất định chỉ truyền cho bang chủ mà thôi, do bang chủ đời trước truyền lại cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, Dương Quá trong một dịp may mắn đã được Hồng Thất Công truyền cho bộ võ công này. Cậu cũng là người duy nhất không phải là bang chủ Cái Bang học được Đả cẩu bổng pháp.

Hình tượng Hồng Thất Công

Vậy nguyên nhân vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền Đả cẩu bổng pháp?

Theo diễn biến trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp, khi Âu Dương Phong và Hồng Thất Công vô tình gặp lại nhau tại Hoa Sơn lúc này cả hai đã già nhưng vẫn quyết đấu một trận sinh tử, một mất một còn. Cả hai cao thủ đọ sức liên tục trong thời gian dài ở Hoa Sơn, từ đấu quyền cước, đến so tài nội công. Cuối cùng, khi cả hai đều bị trọng thương, họ quay ra đấu chiêu thức.

Lúc này Hồng Thất Công truyền chiêu thức Đả cẩu bổng pháp cho Dương Quá để chàng thay mình thi triển, còn Âu Dương Phong sẽ hóa giải. Âu Dương Phong lần lượt hoá giải hết 35 chiêu của Đả cẩu bổng pháp nhưng đến chiêu cuối cùng thì y nghĩ mãi không ra cách đối phó đến bạc cả đầu.

Cuối sau khi hóa giải được chiêu thứ 36 được gọi là Thiên hạ vô cẩu, Âu Dương Phong đã được Hồng Thất Công ôm choàng vì nể phục. Cả hai hòa giải mối hận thù cùng ôm nhau cười lớn mà chết. Mộ của 2 người được đặt cạnh nhau.

Hồng Thất Công xuất hiện trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu Thần điêu đại hiệp, được người đời gọi là Lão Ăn Mày, Bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, tham ăn tham rượu nhưng hào hiệp, trượng nghĩa. Võ công của ông cũng rất cao, ông nổi tiếng với hai tuyệt kỹ Hàng long thập bát chưởng và Đả cẩu bổng pháp.

Dương Quá là nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp. Cả cuộc đời mình, chàng học được không ít võ công cao thâm huyền bí. Nhưng môn võ công được Dương Quá tâm đắc nhất và cũng do chính chàng sáng tạo ra đó là Ám nhiên tiêu hồn chưởng có bản dịch là Ảm nhiên tiêu hồn chưởng.

Theo: Theo Người Đưa Tin

Tham khảo thêm

Ngoài Hàng Long Thập Bát Chưởng, Hồng Thất Công còn sở hữu những tuyệt kỹ nào?

Ngoài Hàng Long Thập Bát Chưởng, Hồng Thất Công còn sở hữu những tuyệt kỹ nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vì sao đế chế Hung Nô thất bại dưới tay Hán Vũ Đế?

Dù từng chinh phạt và chiến thắng Hung Nô ở nhiều thời điểm sau này, song nhà Hán, kể cả trong thời kỳ cực thịnh, vẫn không thể xóa sổ và sáp nhập hoàn toàn đế chế phương bắc vào lãnh thổ của mình.

Bàng Đức và Từ Hoảng, ai là người mạnh hơn?

Đông Tây - Kim Cổ
Bàng Đức và Từ Hoảng, ai là người mạnh hơn?

Cung Bảo Điền là ai mà được đánh giá có võ công trên tầm Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp?

Đông Tây - Kim Cổ
Cung Bảo Điền là ai mà được đánh giá có võ công trên tầm Diệp Vấn, Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ
Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Công năng của “cửa tò vò” ở biệt thự cổ Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ
Công năng của “cửa tò vò” ở biệt thự cổ Hà Nội?

Đọc thêm

18 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026, gồm những đội nào?
Thể thao

18 đội tuyển đã giành vé dự VCK World Cup 2026, gồm những đội nào?

Thể thao

Rạng sáng 13/10, Ghana đánh bại Comoros 1-0 để chính thức có vé dự ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào năm sau.

VietinBank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025
Kinh tế

VietinBank – Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025

Kinh tế

Ngày 08/10/2025, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã vinh danh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” 2025.

Nghịch lý bảo hiểm 'đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó' được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tin tức

Nghịch lý bảo hiểm "đóng tiền dễ, nhận quyền lợi khó" được nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, có nhiều người tham gia bảo hiểm ký vào những bản hợp đồng rất dày, có được hướng dẫn nhưng không được chi tiết, người dân bình thường cứ đóng tiền nhưng khi có rủi ro xảy ra thì việc thanh toán rất khó khăn.

Lạng Sơn: Giáo viên bới bùn đất tìm lại tài liệu, giáo án sau cơn lũ lịch sử
Xã hội

Lạng Sơn: Giáo viên bới bùn đất tìm lại tài liệu, giáo án sau cơn lũ lịch sử

Xã hội

Đầu tháng 10, trận lũ lịch sử quét qua Hữu Lũng (Lạng Sơn) để lại cảnh hoang tàn. Giáo án lấm bùn, trường học xơ xác, thầy cô cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường, tiếp tục hành trình gieo con chữ.

Mở rộng cao tốc TP.HCM tới Đồng Nai: Tăng cường kết nối siêu đô thị vùng Đông Nam bộ
Chuyển động Sài Gòn

Mở rộng cao tốc TP.HCM tới Đồng Nai: Tăng cường kết nối siêu đô thị vùng Đông Nam bộ

Chuyển động Sài Gòn

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, trục giao thông huyết mạch nối TP.HCM với vùng công nghiệp, cảng biển Đông Nam bộ và vùng Nam Trung bộ đang bước vào giai đoạn mở rộng.

Liên kết trồng cà phê với Công ty CP Phúc Sinh, nông dân Sơn La giàu lên
Nhà nông

Liên kết trồng cà phê với Công ty CP Phúc Sinh, nông dân Sơn La giàu lên

Nhà nông

“Trước kia bán cà phê cho đại lý, nông dân chúng tôi thường xuyên bị ép giá, nhất là vào mùa thu hoạch rộ. Nhưng từ khi liên kết với nhà máy của Công ty CP Phúc Sinh, ngày mưa cũng như ngày nắng giá thu mua cà phê không đổi, thậm chí khi cà phê chín rộ, công ty còn ưu tiên mua trước”, anh Hà Văn Doan, Giám đốc HTX Nông nghiệp dịch vụ du lịch Bản Củ chia sẻ.

Tin sáng (13/10): Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ… 778 ngày
Thể thao

Tin sáng (13/10): Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ… 778 ngày

Thể thao

Đoàn Văn Hậu đã rời xa sân cỏ… 778 ngày; Jordan Pickford gắn bó lâu dài với Everton; Barcelona sắp chia tay Robert Lewandowski; HLV Zinedine Zidane muốn dẫn dắt ĐT Pháp; David Beckham bị vợ tiết lộ thói xấu.

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025: “Kinh tế giúp tôi hiểu thế giới, thời trang giúp tôi thể hiện chính mình'
Văn hóa - Giải trí

Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025: “Kinh tế giúp tôi hiểu thế giới, thời trang giúp tôi thể hiện chính mình"

Văn hóa - Giải trí

Lại Mai Hoa - quán quân Vietnam’s Next Top Model 2025 hiện là sinh viên Khoa Kinh tế phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội). Cô từng xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang thời gian qua.

Dự báo vận may 12 con giáp tuần mới (13-19/10): Heo đón phước lành, Hổ thuận tự nhiên, Rồng cưỡi gió
Gia đình

Dự báo vận may 12 con giáp tuần mới (13-19/10): Heo đón phước lành, Hổ thuận tự nhiên, Rồng cưỡi gió

Gia đình

Tuần mới (từ 13-19/10), vận may của 12 con giáp có nhiều thay đổi, trong đó may mắn nhất là Hợi, Thìn, Ngọ nên thận trọng, Tỵ hành động thận trọng.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I
Tin tức

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng nay (13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025: Tâm sự của một nông dân xuất sắc Lào Cai gửi về Hội NDVN
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025: Tâm sự của một nông dân xuất sắc Lào Cai gửi về Hội NDVN

Nhà nông

"Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới ứng dụng công nghệ cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, giai cấp nông dân Việt Nam không chỉ là chủ thể mà còn là trung tâm của sự phát triển" - ông Phùng Thế Tài, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lào Cai chia sẻ tâm huyết về kỳ vọng đối với Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Giá Bitcoin tăng sốc, ấn tượng mạng Blockchain Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Giá Bitcoin tăng sốc, ấn tượng mạng Blockchain Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 13/10: Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam đang được thúc đẩy chia sẻ rộng rãi với các đối tác trong nước như MSB, SHB, T&T Group, Dragon Capital,… và đang được một số tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn nghiên cứu triển khai.

'Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu', chuyên gia cảnh báo nóng Nga và NATO
Điểm nóng

"Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu", chuyên gia cảnh báo nóng Nga và NATO

Điểm nóng

Phương Tây đang tạo ra những mối đe dọa mới đối với Nga ở nhiều khu vực cùng một lúc, nhà phân tích Alan Watson viết trên trang mạng xã hội X.

Môn phái Nhất Nam: 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa
Thể thao

Môn phái Nhất Nam: 40 năm gìn giữ và lan tỏa tinh hoa

Thể thao

Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền Nhất Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển (1985-2025) tại Hà Nội.

Đang ở phố bỏ về quê, đôi vợ chồng trẻ tỉnh Vĩnh Long trồng được khu rừng ngập mặn bên dưới nuôi toàn tôm cá ngon
Nhà nông

Đang ở phố bỏ về quê, đôi vợ chồng trẻ tỉnh Vĩnh Long trồng được khu rừng ngập mặn bên dưới nuôi toàn tôm cá ngon

Nhà nông

Nhiều năm qua, ở vùng rừng ngập mặn xã Thạnh Phước (tỉnh Vĩnh Long) có một khu du lịch sinh thái đặc biệt mang tên Người giữ rừng do vợ chồng anh Nguyễn Tấn Vàng và chị Trịnh Thị Ngọc Hiện khởi xướng, góp phần bảo vệ rừng và môi trường ở vùng cửa sông.

Hà Nội ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao
Xã hội

Hà Nội ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao

Xã hội

Trong tuần vừa qua, Hà Nội ghi nhận hơn 330 ca mắc sốt xuất huyết tại 95 phường, xã, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng.

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay, 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên trù bị, thống nhất chương trình, quy chế và các nội dung làm việc.

Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo ông Zelensky rằng Ukraine có thể biến mất với tư cách là một quốc gia
Điểm nóng

Tổng thống Belarus Lukashenko cảnh báo ông Zelensky rằng Ukraine có thể biến mất với tư cách là một quốc gia

Điểm nóng

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cảnh báo rằng Ukraine có thể không còn tồn tại như một quốc gia, vì vậy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là "cần phải ngồi lại và đàm phán" và "hành động khẩn cấp".

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10): Neo mức thấp do căng thẳng Mỹ - Trung
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10): Neo mức thấp do căng thẳng Mỹ - Trung

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (13/10) trên thị trường quốc tế neo mức thấp, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung được dự báo sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho nền kinh tế Mỹ.

Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới
Tin tức

Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Tin tức

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài viết với tiêu đề: "Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới". Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng.

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Ám ảnh tiếng còi báo động thời tem phiếu... đến ánh sáng đô thị kỷ nguyên mới

Hà Nội hôm nay

 Trong sâu thẳm, tôi chỉ mong những gì đẹp đẽ của ngày xưa vẫn được lưu giữ, không phải trên những bức tường cũ hay tấm bảng hiệu phai màu, mà trong chính tâm hồn của những người đang sống ở Thủ đô. Bởi ký ức, khi được nâng niu, sẽ giữ cho “hồn phố” không bao giờ phai nhạt, mà còn khiến Hà Nội thêm phần lung linh, dịu dàng hơn qua năm tháng...

Cảnh MONO ngồi trực thăng, đáp xuống nóc toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia khiến khán giả 'choáng ngợp'
Văn hóa - Giải trí

Cảnh MONO ngồi trực thăng, đáp xuống nóc toà nhà Trung tâm Hội nghị Quốc gia khiến khán giả "choáng ngợp"

Văn hóa - Giải trí

Hình ảnh Neko Lê, MONO đu dây xuống từ trực thăng trong tập 12 chương trình "Chiến sĩ quả cảm" gây ấn tượng với khán giả.

Tiến sĩ doanh nhân Nguyễn Đình Trọng: Đến với ngành môi trường là cái duyên và cũng là trách nhiệm
Kinh tế

Tiến sĩ doanh nhân Nguyễn Đình Trọng: Đến với ngành môi trường là cái duyên và cũng là trách nhiệm

Kinh tế

Chủ tịch Tập đoàn T-Tech Việt Nam Nguyễn Đình Trọng chia sẻ về hành trình hơn 20 năm kiên định với công nghệ, môi trường và khát vọng kiến tạo phát triển bền vững cho Việt Nam.

Một HTX ở tỉnh Hưng Yên có 10 nhà màng nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau 'sang, xịn, mịn', cả làng phục ông giám đốc
Nhà nông

Một HTX ở tỉnh Hưng Yên có 10 nhà màng nông nghiệp công nghệ cao, trồng rau "sang, xịn, mịn", cả làng phục ông giám đốc

Nhà nông

Từ một nhà màng với diện tích 400m2 xây dựng năm 2016, đến nay, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập thuộc địa bàn huyện Phù Cừ) dưới sự dẫn dắt của ông Bùi Duy Phương đã mở rộng lên 10 nhà màng, tổng diện tích 12.000m2, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

10 tấn cá chết bất thường, một hộ dân Lâm Đồng 'bay mất' hàng trăm triệu
Nhà nông

10 tấn cá chết bất thường, một hộ dân Lâm Đồng "bay mất" hàng trăm triệu

Nhà nông

10 tấn cá chết bất thường đã khiến gia đình ông Vũ Văn Soạn (tổ dân phố Ánh Mai 3, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu rơi vào cảnh tuyệt vọng vì Nga
Điểm nóng

Các nhà lãnh đạo châu Âu rơi vào cảnh tuyệt vọng vì Nga

Điểm nóng

Các nhà lãnh đạo châu Âu chỉ có thể bám víu quyền lực bằng cách đầu cơ với đề tài mối đe dọa dường như xuất phát từ phía Nga, Đại tá Mỹ Douglas MacGregor, cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố như vậy trên kênh YouTube.

Giải mã bí ẩn tính cách người Nghệ: Gàn mà khẳng khái, khắc khổ mà phóng khoáng
Dân Việt trò chuyện

Giải mã bí ẩn tính cách người Nghệ: Gàn mà khẳng khái, khắc khổ mà phóng khoáng

Dân Việt trò chuyện

“Anh đồ Nghệ với hình ảnh con cá gỗ cũng là biểu hiện cho tinh thần hiếu học, cũng là biểu hiện của tính gàn. Tính gàn không phải là một cái gì đó xấu xa, nó là một cá tính đặc trưng của người Nghệ, đó là cái ngông của kẻ sĩ, của người có học. Người Nghệ ngông, gàn nhưng lại được nhiều người quý mến vì họ cũng là người sống thẳng thắn, khẳng khái và nhiều khi cũng hào phóng, không hay tính toán lợi ích cho bản thân”.

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?
Gia đình

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Gia đình

Theo người xưa, có 1 số cây trồng trong nhà không nên chặt. Chúng chính là những báu vật bảo vệ ngôi nhà, nếu chặt sẽ mang lại xui xẻo, đói nghèo cho gia đình.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 13/10: Hà Lan, Croatia đại thắng
Thể thao

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 13/10: Hà Lan, Croatia đại thắng

Thể thao

Ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng nay (13/10, giờ Việt Nam), cả Hà Lan, Croatia, Ba Lan và Đan Mạch đều xuất sắc giành điểm số tối đa.

Tin đọc nhiều

1

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

2

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

5

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang "nắm 2 bảo vật"

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang 'nắm 2 bảo vật'