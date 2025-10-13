Vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền thụ Đả cẩu bổng pháp?

Xuất hiện trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, Đả cẩu bổng pháp cùng Hàng long thập bát chưởng được xem là võ học trấn bang của phái Cái Bang.

Trong khi Hàng long thập bát chưởng có thể được truyền cho người không phải là bang chủ, nhưng Đả cẩu bổng pháp thì nhất định chỉ truyền cho bang chủ mà thôi, do bang chủ đời trước truyền lại cho người kế nhiệm. Tuy nhiên, Dương Quá trong một dịp may mắn đã được Hồng Thất Công truyền cho bộ võ công này. Cậu cũng là người duy nhất không phải là bang chủ Cái Bang học được Đả cẩu bổng pháp.

Hình tượng Hồng Thất Công

Vậy nguyên nhân vì sao Dương Quá được Hồng Thất Công truyền Đả cẩu bổng pháp?

Theo diễn biến trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp, khi Âu Dương Phong và Hồng Thất Công vô tình gặp lại nhau tại Hoa Sơn lúc này cả hai đã già nhưng vẫn quyết đấu một trận sinh tử, một mất một còn. Cả hai cao thủ đọ sức liên tục trong thời gian dài ở Hoa Sơn, từ đấu quyền cước, đến so tài nội công. Cuối cùng, khi cả hai đều bị trọng thương, họ quay ra đấu chiêu thức.

Lúc này Hồng Thất Công truyền chiêu thức Đả cẩu bổng pháp cho Dương Quá để chàng thay mình thi triển, còn Âu Dương Phong sẽ hóa giải. Âu Dương Phong lần lượt hoá giải hết 35 chiêu của Đả cẩu bổng pháp nhưng đến chiêu cuối cùng thì y nghĩ mãi không ra cách đối phó đến bạc cả đầu.

Cuối sau khi hóa giải được chiêu thứ 36 được gọi là Thiên hạ vô cẩu, Âu Dương Phong đã được Hồng Thất Công ôm choàng vì nể phục. Cả hai hòa giải mối hận thù cùng ôm nhau cười lớn mà chết. Mộ của 2 người được đặt cạnh nhau.

Hồng Thất Công xuất hiện trong tiểu thuyết Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp, được người đời gọi là Lão Ăn Mày, Bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, tham ăn tham rượu nhưng hào hiệp, trượng nghĩa. Võ công của ông cũng rất cao, ông nổi tiếng với hai tuyệt kỹ Hàng long thập bát chưởng và Đả cẩu bổng pháp.

Dương Quá là nhân vật nam chính trong bộ tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp. Cả cuộc đời mình, chàng học được không ít võ công cao thâm huyền bí. Nhưng môn võ công được Dương Quá tâm đắc nhất và cũng do chính chàng sáng tạo ra đó là Ám nhiên tiêu hồn chưởng có bản dịch là Ảm nhiên tiêu hồn chưởng.

Theo: Theo Người Đưa Tin