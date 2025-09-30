Vì sao ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định “biến mất”?

Tối 28/9, Thép xanh Nam Định nhận thất bại 0-2 trước CLB CAHN ngay tại Thiên Trường ở trận đấu thuộc vòng 5 V.League 2025/2026. Bị đối phương dẫn bàn và rơi vào tình thế bám đuổi, nhưng đội bóng thành Nam không thể đưa phương án không chiến quen thuộc Kyle Hudlin vào sân, lý do là bởi tiền đạo người Anh không được đăng ký.

Trong 2 trận đấu gần nhất tại V.League 2025/2026, cũng là 2 trận đại chiến với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ninh Bình FC và CLB CAHN, HLV Vũ Hồng Việt sắp xếp ngoại binh theo “công thức” Brenner đá trọn 90 phút, Caio Cesar đá chính và Percy Tau vào sân dự bị. Hai cái tên còn lại là tiền vệ Romulo và trung vệ Lucas Alves mỗi người đá 1 trận. Không có chỗ cho Kyle Hudlin.

Giữa tuần qua trong trận mở màn Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026, Thép xanh Nam Định ra sân với đội hình 7 ngoại binh (6+1 ngoại binh châu Á), nhưng cũng không có Kyle Hudlin. Cần chú ý tại giải đấu này, hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba được tính suất ngoại binh cũng ảnh hưởng tới sắp xếp đội hình.

Kyle Hudlin bất ngờ “biến mất” tại Thép xanh Nam Định.

Nhưng tại đấu trường AFC Champions League Two 2025/2026 không giới hạn ngoại binh, Kyle Hudlin tuy được đăng ký, vẫn không có tên trong danh sách đá chính. Ở trận ra mắt đội bóng mới gặp CLB CAHN tại Siêu cúp Quốc gia 2025, chân sút sinh năm 2000 có khởi đầu ấn tượng khi ghi bàn trong pha chạm bóng thứ 2. Anh lập cú đúp trong thất bại 2-1 ngày hôm đó và được nhiều NHM kỳ vọng, nhưng đến hiện tại đang “biến mất” ở V.League.

Ở 3 vòng đấu đầu tiên V.League (hạn đăng ký giai đoạn 1), HLV Vũ Hồng Việt cũng sắp xếp theo công thức Brenner, Romulo +2. Caio Cesar và Lucas Alves luân phiên thi đấu. Suất còn lại thuộc về Mamoud Eid (tiền đạo Palestine đã bị loại khỏi danh sách đăng ký V.League) và Kyle Hudlin trong vai trò dự bị chiến lược. Tới vòng 4, điều này tiếp tục được lặp lại.

Nhưng kể từ vòng 5, thời điểm khép lại FIFA Days tháng 9, Percy Tau đủ thể trạng thi đấu và chiếm suất của Kyle Hudlin. Sau trận thua CLB CAHN tối qua, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Percy Tau là điểm sáng nhất của toàn đội chúng tôi ở trận đấu cho nên khi có cậu ấy vào sân thì khả năng tấn công của chúng tôi tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi mất một số cầu thủ về chấn thương, nên tính toán ngoại binh phải thay đổi. Những trận tới cũng tính toán để Percy thi đấu nhiều hơn”.

Với việc Percy Tau đang chơi hay và tạo được niềm tin, cơ hội Kyle Hudlin thi đấu càng trở nên ít ỏi. Mới đây, tiền đạo cao 2m06 thừa nhận sự khó khăn: “V.League là một giải đấu rất khắc nghiệt hơn những gì tôi nghĩ. Sự cạnh tranh diễn ra trong từng trận đấu, và thực sự tôi không ngờ nó lại khó khăn đến như vậy”.

Dù vậy, điều này hoàn toàn có thể thay đổi trong thời gian tới vì Kyle Hudlin vẫn có tên trong danh sách đăng ký V.League. Anh có cơ hội được thi đấu nếu Thép xanh Nam Định ưu tiên hàng tấn công, trong trường hợp gặp những đối thủ nhẹ ký.

"Tôi không coi mình là người thay thế. Tôi mang đến lối chơi riêng của mình. Thực ra ai cũng có thể thay thế nhau, nếu một người không thi đấu, người khác sẽ vào sân. Tôi chỉ tập trung tận hưởng bóng đá, chơi hết mình và để mọi thứ diễn ra tự nhiên”, tiền đạo người Anh từng bày tỏ trước mùa giải và vẫn chờ đợi cơ hội để chứng tỏ lợi thế chiều cao của mình.

Sau 6 trận đấu đã qua tại V.League 2025/2026, CLB Thép xanh Nam Định thua 3, thắng 2 và hòa 1. Họ mới giành 7 điểm và đang cách nhóm dẫn đầu 6 điểm. Trận đấu tiếp theo của CLB Thép xanh Nam Định sẽ là chuyến làm khách tới Hồng Kông (Trung Quốc) chạm trán Eastern FC. Sau FIFA Days tháng 10, họ sẽ trở về sân nhà tiếp đón Becamex TP.HCM tại vòng 7 V.League 2025/2026.