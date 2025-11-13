Vì sao người ta thích đến xã này, nơi đồn có “kho báu 4.000 tấn vàng” ở ven biển Lâm Đồng, ăn hải sản, chụp hình?

Núi Tàu Bình Thuận, nơi phát sinh lời đồn có "kho báu 4.000 tấn vàng" cảnh đẹp như phim

Xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ 4 đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Liên Hương, xã Phú Lạc, xã Bình Thạnh, xã Phước Thể, có diện tích tự nhiên 128,23 km², dân số trên 70.700 người.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, xã Liên Hương mới là địa bàn rộng, dân cư đông, đa dạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển toàn diện các lĩnh vực: kinh tế biển, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và du lịch ven biển.

Trên địa bàn xã Liên Hương có điểm du lịch văn hoá tâm linh nổi tiếng như chùa Cổ Thạch, đình Bình An, lăng ông Nam Hải, Khu bảo tồn biển Hòn Cau, bãi đá 7 màu độc đáo (hay còn gọi là bãi đá Cà Dược) trải dài khoảng 1km, nằm bên bãi biển trong xanh, không khí mát lành, luôn hút hồn du khách.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau (đảo Hòn Cau) thuộc xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng( huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận trước đây). Ảnh: NV.



Anh Nguyễn Thành Tiến, một hướng dẫn viên du lịch ở TP.HCM cho biết, hơn 2 năm qua, nhờ tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Vĩnh Hảo thuận tiện, vào những dịp cuối tuần anh thường đưa khách về vùng biển Liên Hương tham quan nghỉ dưỡng.

“Chưa biết, “kho báu 4000 tấn vàng” thực hư ra sao nhưng trên đường đi ngang, du khách thường yêu cầu chúng tôi cho dừng xe vài phút bên chân núi Tàu, Đồi Bằng lăng tím để chụp hình làm lưu niệm và ai cũng thích...”, anh Thành Tiến chia sẻ.

Theo quan sát của PV Dân Việt, núi Tàu nằm ở vùng bán sơn địa có độ cao khoảng 130m so với mực nước biển, một bên giáp biển, hiện là những cánh đồng muối rộng lớn. Hướng tây giáp với những dãy núi đá trùng trùng, điệp điệp.

Núi Tàu gắn liền với câu chuyện cụ ông Trần Văn Tiệp (Phú Nhuận, TP.HCM) đã bỏ hàng nghìn cây vàng và công sức suốt nhiều năm liền để tìm kiếm “kho báu chứa 4.000 tấn” vàng trên núi. Trước khi qua đời ở tuổi 101, cụ Tiệp vẫn hy vọng, con cháu đời sau tìm được kho vàng trên đóng góp vào ngân sách quốc gia…

Đường lên núi Tàu Bình Thuận, nơi đồn có “kho báu 4.000 tấn vàng” thuộc xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng(trước đây là xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Bùi Phụ.



Lý do mà cụ Tiệp dành cả đời đi tìm kho báu là có thông tin và lời đồn, trước đó vào năm 1944, khi quân Nhật thua trận, sắp đầu hàng quân đồng minh, Tướng Yamashita Tomoyuki nhận được lệnh bằng mọi cách phải đưa toàn bộ số của cải của Nhật từ Đông Nam Á về Nhật.

Thông tin này đã bị quân đồng minh phát hiện, tìm cách ngăn chặn. Trước tình thế đó, Tướng Yamashita Tomoyuki đã đưa ra phương án cho phép quân đội Nhật bí mật chôn giấu tại các địa điểm ven biển Việt Nam, trong đó có núi Tàu.

Đoàn tàu hơn trăm chiếc, mỗi tàu có trọng tải từ 3.000 - 3.500 tấn, chở hàng có gì trị, vàng bạc châu báu khai thác được ở các nước trong khu vực, men theo bờ biển Việt Nam về Nhật.

Trên đường đi bị quân đồng minh chặn đánh nên hơn 120 tàu bị đắm ngoài khơi từ các tỉnh Quảng Nam đến Bình Thuận. Vì thế, vị tướng người Nhật đã đào hầm trên đỉnh núi Tàu cất giấu 4000 tấn vàng…

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên đồi bằng lăng khoe sắc tím. Ảnh: Lê Hoàng Phi

Kề bên núi Tàu là đồi bằng lăng (còn gọi là núi Đất, chung chân núi Tàu) thời gian qua rất hút khách đến chụp hình.

Bà con sống ven chân núi cho biết, nhờ thiên nhiên ưu đãi, vào đầu tháng 5 (âm lịch) hàng năm, sau những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, những cội bằng lăng già đâm chồi, nở hoa. Sắc tím của hoa bằng lăng như nhuộm tím cả quả đồi, đẹp đến mê hồn khiến du khách ngang đây phải dừng chân chụp ảnh.

Theo phản ánh của dân địa phương, bằng lăng tím nở rộ đến gần tháng 7 và tô thêm vẻ sắc tím là những cánh đồng ruộng lúa mênh mông nằm ngay dưới chân đồi.

Du khách đi giữa mùa hè sẽ thấy màu xanh của lúa, hòa quyện với sắc tím bằng lăng, tạo nên một bức tranh vùng quê thanh bình, yên ả…

Vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây) liên tiếp có vụ chìm tàu do sóng đánh

Nho táo tươi, hải sản tươi ngon, chụp ảnh chổ nào cũng chả cần "tút, tát"

Theo ghi nhận của Dân Việt, trên tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, có nhiều vườn nho, vườn táo trồng trong nhà lưới, được các chủ vườn treo bản trân trọng đón khách khách du lịch tham.

Nông dân Hai Thanh, một chủ vườn nho cho biết, vừa rồi ông đã đi học khoá phục vụ du lịch ngắn ngày để biết cách phụ vục du khách tốt hơn.

“Mình là nông dân, làm du lịch phải thật tâm thì du khách mới thích. Khách thích rồi thì lần sau họ ghé lại mình sẽ bán được hàng nhiều hơn, thu nhập sẽ tốt hơn…”, nông dân Hai Thanh chia sẻ.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng( huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ). Ảnh: NV



Chị Tâm Nguyên, cho biết, tháng nào gia đình chị và nhóm bạn bè cũng tự lái xe từ TP.HCM theo đường cao tốc Vĩnh Hảo chỉ mất hơn 3 giờ là đến vùng biển Liên Hương nghỉ dưỡng.

“Ở đây không khí trong lành, nước biển trong xanh, là nơi rất đáng sống và tận hưởng. Hải sản tươi ngon nên bạn bè chúng tôi đều thích.

Đặc biệt là khu chợ đêm bán những món ăn dân giã như bạch tuộc ướp sa tế, sò điệp nướng mỡ hành, ốc tỏi, ghẹ sống luộc, sò Lông, sò dương nướng mỡ hành rất ngon…”, chị Tâm Nguyên thông tin.

Bà con nông dân đang hướng dân du khách tham quan vườn táo ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PV

Còn anh Hùng Thái, du khách từ Đồng Nai cho hay, gia đình anh thích đi tham quan các vườn nho, vườn táo và tận tay hái những quả tươi ngon. Sau đó cả gia đình cùng đi viếng Chùa Cổ Thạch, bởi chùa nằm ở vị thế đặc biệt, quần thể kiến trúc cổ kính, khi hậu mát mẻ, không khí trong lành. Ấn tượng nhất với anh Thái là vẻ đẹp kỳ thú của bãi biển cổ thạch và bãi đá 7 màu) và nhịp sống bình dị của dân làng chài dân ven biển ở đây.

“Sau khi thưởng thức hải sản tươi sống, tôi thường mua thêm tôm khô, cá khô, cá tẩm khô, mực một nắng và các loại đóng hộp sẵn như: mực rim me, cua sữa, cá cơm chiên giòn… về làm quà cho người thân…”, anh Hùng Thái tâm sự.

Phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ ven biển

Theo Đảng uỷ xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập, xã Liên Hương có đa dạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội, có thế mạnh về kinh tế biển, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ ven biển.

Đảng bộ xã Liên Hương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và ông Trần Sinh Toàn(bàn đầu, bìa trái) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng Ảnh: LH

Xã cũng xác định, việc sản xuất của bà con nông ngư dân đã góp phần phát triển thế mạnh kinh tế biển, một ngành mũi nhọn của địa phương và xã đang quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương, góp phần giới thiệu hình ảnh một xã ven biển giàu tiềm năng để thu hút khách du lịch.

Toàn xã Liên Hương có 4 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và có 650 tàu thuyền đánh bắt. Toàn xã đang quyết tâm xây dựng xã Liên Hương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, nhờ tuyến cao tốc thông xe từ giữa năm 2023, du khách từ TP.HCM đến vùng biển này nhiều hơn, mở ra cơ hội bứt phá cho ngành du lịch địa phương.

Thời gian qua, xã Liên Hương đã phát huy lợi thế về đa dạng loại hình du lịch như du lịch biển, hải đảo, sinh thái, cộng đồng và tâm linh.

Cùng với đó, xã đang đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm, loại hình mới như: Du lịch sinh thái, trải nghiệm sống hài hòa với thiên nhiên và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Đặc biệt là mô hình du lịch gắn với sản phẩm nông nghiệp tại các vườn nho, vườn táo để du khách có thêm trải nghiệm về du lịch. Việc này vừa góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người dân địa phương.

Lễ hội cầu ngư Lăng ông Nam Hải ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bùi Phụ

Cũng theo lãnh đạo xã Liên Hương, xã đang nghiên cứu phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển tại Khu du lịch Bình Thạnh; xây dựng chuỗi liên kết tour - tuyến; đồng thời có giải pháp gìn giữ, phát huy các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Trong thời gian tới, UBND xã Liên Hương sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực tài chính và tâm huyết tham gia phát triển các dự án du lịch, dịch vụ hiện đại, hấp dẫn.

Địa phương cũng sẽ chú trọng phát huy hiệu quả tiềm năng của các điểm đến, từng bước xây dựng Liên Hương trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

