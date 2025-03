Vì sao Thủ đô nước Anh cấm xe đạp điện?

Transport for London (TfL), cơ quan phụ trách giao thông công cộng tại thủ đô nước Anh, đã công bố lệnh cấm đối với toàn bộ xe đạp điện không gập trên các tuyến giao thông chính, bao gồm tàu điện ngầm London Underground, tàu Overground, tuyến Elizabeth và hệ thống tàu nhẹ DLR. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/3 năm nay.

Vì sao Anh cấm xe đạp điện?

TfL cho biết quyết định này xuất phát từ lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ cháy nổ do các loại xe đạp truyền thống được chuyển đổi sang xe đạp điện bằng bộ độ chế DIY. Theo cơ quan này, các loại xe đạp sử dụng bộ chuyển đổi thường tiềm ẩn rủi ro cao hơn so với các mẫu xe điện nguyên bản do chất lượng linh kiện không đảm bảo và sự thiếu đồng nhất trong quy trình lắp đặt. Tuy nhiên, để đơn giản hóa công tác kiểm tra và xử lý, lệnh cấm sẽ áp dụng cả với xe đạp điện nguyên bản nếu không có khả năng gập gọn.

Transport for London (TfL) sẽ cấm toàn bộ xe đạp điện không gập trên phần lớn hệ thống giao thông công cộng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do xe độ chế. Ảnh: IG.

Đại diện của TfL nhấn mạnh rằng “các xe đạp được độ bằng bộ chuyển đổi điện tử tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao hơn so với xe đạp điện nguyên bản,” và “việc phân biệt hai loại xe này trên thực tế là rất khó khăn.” TfL cho rằng cần duy trì lệnh cấm cho đến khi có các biện pháp an toàn sản phẩm được cải thiện rõ rệt, bao gồm chất lượng bộ chuyển đổi, pin và bộ sạc.

Lệnh cấm được ban hành sau nhiều vụ cháy liên quan đến xe đạp điện tại các nhà ga và phương tiện công cộng trong thành phố. Một trong những sự cố nghiêm trọng xảy ra tại ga Rayners Lane ở phía tây London, khi một chiếc xe đạp điện bất ngờ bốc cháy ngay trên sân ga. Sự kiện này đã dẫn đến phản ứng gay gắt từ các nghiệp đoàn lái tàu như ASLEF, RMT và TSSA, trong đó ASLEF từng đe dọa đình công nếu không có biện pháp bảo đảm an toàn kịp thời.

Theo quy định mới, chỉ các loại xe đạp điện có thể gập gọn mới được phép tiếp tục di chuyển trên các tuyến tàu điện của TfL. Lý do là loại xe này thường khó bị độ chế và dễ kiểm soát hơn. Đây có thể xem là lợi thế lớn đối với các công ty chuyên sản xuất xe gập như Brompton và Gocycle – hai thương hiệu có trụ sở tại London, vốn nổi tiếng với các mẫu xe tiện dụng, thiết kế nhỏ gọn và dễ mang theo.

Charlie Pugsley, phó ủy viên lực lượng cứu hỏa London Fire Brigade, cho biết: “Dù chúng tôi ghi nhận lợi ích về tính bền vững mà xe đạp điện và phương tiện micromobility mang lại, nhưng thực tế cho thấy trung bình mỗi hai ngày tại London lại xảy ra một vụ cháy liên quan đến xe đạp điện hoặc xe scooter điện. Chúng tôi đặc biệt lo ngại với các sản phẩm được độ chế.” Ông Pugsley nhấn mạnh thêm rằng các vụ cháy này “xảy ra đột ngột, vô cùng dữ dội và tạo ra khói cực kỳ độc hại.”

Ngay cả trước khi lệnh cấm được áp dụng, các loại xe đạp kích thước lớn – bao gồm xe điện và xe đạp truyền thống – đã bị cấm trên các tuyến xe buýt và tàu điện mặt đất (tram). Chúng chỉ được phép di chuyển trên một số đoạn của hệ thống tàu điện ngầm vào những khung giờ không cao điểm. Với quy định mới, xe đạp điện không gập chỉ còn được phép sử dụng trên một số tuyến đặc biệt như phà Woolwich, một số tuyến tàu thủy và xe khách, cũng như dịch vụ “Silvertown Tunnel Cycle Shuttle” – tuyến xe chuyên dụng dành cho xe đạp, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 7/4.

TfL cho biết họ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức an toàn, các nhà sản xuất phương tiện và các hiệp hội người dùng để cải thiện tiêu chuẩn sản phẩm cũng như xây dựng lộ trình rõ ràng cho việc tái tích hợp xe đạp điện vào mạng lưới giao thông công cộng trong tương lai.