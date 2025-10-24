Vì sao Uyển Quý phi Trần thị ở với Càn Long 70 năm nhưng chỉ được thị tẩm đúng 1 lần?

Vì sao Uyển Quý phi Trần thị ở với Càn Long lâu nhất nhưng chỉ được thị tẩm đúng 1 lần?

Nàng chính là Uyển Quý phi Trần thị. Vì không được Càn Long sủng ái, bà sống cuộc đời không con không cái, an nhiên thọ tới 92 tuổi.

Uyển Quý phi Trần thị (1717 - 1807) là con gái của Trần Đình Chương. Bà trưởng thành nơi đất khách quê người nên tính cách phóng khoáng. Do muốn củng cố địa vị trong triều, phụ thân bà đã dâng con gái cho Bảo Thân vương Hoằng Lịch, người sau này trở thành Hoàng đế Càn Long.

Ảnh minh họa

Sau đó, bà nhập phủ làm thiếp của Bảo Thân vương với phân vị Cách cách. Khi ấy, Trần thị mới chỉ 13-14 tuổi, do không xuất thân cao quý nên chỉ có địa vị thấp kém. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng cả đời bà chỉ được Càn Long sủng ái 1 lần.

Khi Bảo Thân vương đăng cơ, Trần thị được phong làm Thường tại. Đến năm Càn Long thứ 2, trong đợt đại phong hậu cung, bà được thăng làm Quý nhân và sống tại Diên Hi cung cùng Du phi Hải thị. Cả hai đều là những phi tần có thân phận thấp nhất thời điểm bấy giờ.

Nhiều năm sau, Càn Long tiến hành đại tấn phong hậu cung, Trần thị được sắc phong Uyển tần và giữ vị trí này suốt 40 năm. Dù là một trong những phi tần hầu hạ Càn Long sớm nhất, bà vẫn không được hoàng đế đoái hoài. Bà sống lặng lẽ đến cuối đời, không có lấy một người con làm chỗ dựa.

Trước khi nhường ngôi cho Gia Khánh Đế, Càn Long nhớ đến những phi tần kém may mắn và muốn bù đắp. Khi ấy, Trần thị được phong Uyển phi. Dù địa vị cao hơn, bà vẫn không được hoàng đế quan tâm. Nhờ bản tính không tranh giành, bình lặng đối mặt với cuộc sống, bà tránh được những âm mưu hiểm độc nơi hậu cung. Nhờ vậy, bà sống thọ tới 92 tuổi, trở thành phi tần cao tuổi nhất của Càn Long Đế.

Theo "Thanh Sử Cảo - Liệt Truyền Nhất - Hậu Phi" ghi chép: Uyển Quý Thái phi Trần Thị, dưới thời Càn Long, từ Quý nhân thăng đến Uyển tần. Đến triều Gia Khánh, bà được tôn làm Uyển Quý Thái phi và qua đời ở tuổi 92.

Đặc biệt, Uyển phi còn sống thọ hơn Càn Long đến 8 năm. Từ lúc được gả cho hoàng đế năm 13 tuổi đến khi ngài băng hà, bà đã gắn bó với triều đại này suốt 70 năm, vượt qua cả Du Phi - người được xem là kín tiếng nhất hậu cung với 62 năm bên Càn Long Đế.

Năm Gia Khánh thứ 6 (1801), tháng Giêng, bà được Gia Khánh Đế tấn thăng Uyển Quý Thái phi. Hoàng đế Gia Khánh kính trọng bà, tôn xưng Uyển Quý thái phi Mẫu phi. Khi bà qua đời năm 1807, Gia Khánh Đế đích thân đến tế rượu. Cùng năm đó, bà được an táng tại Dụ lăng, Phi viên tẩm, khép lại một cuộc đời cô quạnh nơi cung cấm.

