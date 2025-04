Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự, an tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.