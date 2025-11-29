Việt Nam chia buồn sâu sắc tới Palestine trước những mất mát trong 2 năm xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng

Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine của Liên Hợp Quốc (29/11), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Annalena Baerbock, Chủ tịch Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Thực thi các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine Coly Seck, Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas.

Trong điện, Chủ tịch nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Palestine trước những mất mát, đau thương to lớn trong cuộc xung đột hai năm qua, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị thương và tàn phá nghiêm trọng ở Dải Gaza.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và tình đoàn kết của Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa vì độc lập và tự do, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh còn phức tạp, tiềm