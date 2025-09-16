Từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) của Ngân hàng Thế giới đến Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII), các "ông lớn" đầu tư vốn này đang cho thấy rằng tài chính khí hậu không chỉ là trách nhiệm mà còn là đầu tư để sinh lời.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính cần khoảng 368 tỷ USD để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh toàn diện tại Việt Nam đến năm 2040, bao gồm nông nghiệp bền vững, giao thông sạch, kinh tế tuần hoàn và năng lượng tái tạo để giảm thiểu phát thải carbon trong nền kinh tế.

WB nhấn mạnh nhu cầu huy động vốn tư nhân để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, IFC chính là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung vào khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi.

IFC dẫn dắt tài chính tư nhân cho chuyển đổi xanh

Trong thông báo do IFC phát đi từ Hà Nội ngày 15/9, “ông lớn” đầu tư toàn cầu cho biết ngân hàng VPBank vừa phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

Trong đó, IFC đầu tư 200 triệu USD và 100 triệu USD còn lại do Proparco – Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp rót vốn.

Với vai trò nhà đầu tư dẫn dắt, IFC là bảo chứng xác thực đưa trái phiếu bền vững VPBank ra toàn cầu, thể hiện sự tin tưởng của định chế tài chính toàn cầu uy tín vào chiến lược phát triển bền vững của đơn vị phát hành trái phiếu, đồng thời là minh chứng rõ nét cho tiềm năng của thị trường tài chính phục vụ chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Trong 200 triệu USD do IFC đầu tư, 60% sẽ được dành để cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), với một nửa trong đó dành riêng cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Và 40% còn lại sẽ tài trợ cho các dự án khí hậu đủ điều kiện.

Việc mở rộng danh mục cho vay SME của VPBank dự kiến sẽ tạo ra tới 38.000 việc làm trong 5 năm tới, góp phần nâng cao thu nhập và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trên cả nước, tổ chức đầu tư thành viên của WB khẳng định.

Chuyển đổi xanh (ảnh minh họa do AI tạo) tại Việt Nam được nhiều định chế tài chính quốc tế lớn quan tâm.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, chia sẻ: “Đợt phát hành này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của chúng tôi. Đồng thời cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể kết nối mạnh mẽ với dòng vốn xanh toàn cầu. Khoản vốn 300 triệu USD sẽ được VPBank triển khai cho các dự án xanh và xã hội trọng điểm, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Chính phủ Việt Nam”.

Từ năm 2020 đến nay, tổng giá trị các khoản huy động vốn vay bền vững của ngân hàng này đạt gần 2,8 tỷ USD. VPBank cũng là thành viên của Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks). Đây là sáng kiến của IFC nhằm giúp các ngân hàng thành viên hoạt động hiệu quả hơn trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Liên minh này đang quản lý tổng tài sản hơn 5,6 nghìn tỷ USD. Đến nay, Việt Nam đã có 4 ngân hàng góp mặt trong liên minh: HDBank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) và VPBank.

Điều này cho thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tích cực tiếp cận các nguồn vốn quốc tế đa dạng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh trong nước.

BII khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam

Trong các định chế tài chính quốc tế đã tham gia tài trợ chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh tại Việt Nam, không thể không nhắc tới Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (British International Investment – BII), là tổ chức tài chính phát triển của Vương quốc Anh, quốc gia có thế mạnh toàn cầu về các dịch vụ tài chính.

Cuối tháng 7 vừa qua, BII công bố khoản vay trị giá 50 triệu USD cho VPBank để hỗ trợ chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Khoản vay này nằm trong gói tài trợ 350 triệu USD cho VPBank do ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật điều phối, với sự tham gia của Tổ chức Tài chính Xuất khẩu Australia (EFA), Tổ chức Tài chính phát triển Canada (FinDev Canada) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Như vậy, ngoài Nhật Bản và Vương quốc Anh, chính phủ Australia và Canada cũng đang chú ý tới tài chính xanh cho quá trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam.

Đáng chú ý hơn, 50 triệu USD nói trên chính là khoản đầu tư nợ trực tiếp đầu tiên của BII tại Việt Nam. Ông Srini Nagarajan, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc khu vực châu Á của BII, khẳng định: “Việt Nam là thị trường ưu tiên của BII khi chúng tôi tiếp tục triển khai tài chính khí hậu đến các quốc gia Đông Nam Á, nơi vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất năng lượng”.

Ông Srini Nagarajan, Giám đốc điều hành British International Investment

Ông Nagarajan chia sẻ thêm về khoản đầu tư 50 triệu USD này: “Chúng tôi sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các doanh nghiệp có trách nhiệm với khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam. Đây là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và đảm bảo tăng trưởng bền vững lâu dài”.

Theo BII, khoản đầu tư trên đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược Đông Nam Á của chính BII, là một phần trong kỳ vọng đầu tư tới 500 triệu bảng Anh vào tài chính khí hậu trong khu vực, đồng thời phân bổ 30% tổng giá trị cam kết mới cho tài chính khí hậu trong giai đoạn 2022–2026.

Cũng theo chia sẻ của ông Nagarajan, những thay đổi chính sách của Việt Nam hướng tới năm 2030 và xa hơn sẽ hỗ trợ BII rất nhiều trong việc xác định cơ hội đầu tư. Những thay đổi chính sách cũng rất hữu ích từ góc nhìn thúc đẩy đầu tư vào các dự án chuyển đổi xanh trong chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam và thu hút vốn tư nhân về lâu dài.



Tài chính khí hậu là việc thế giới huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn tài chính từ chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, và các nguồn khác để hỗ trợ các hành động giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Mục tiêu là chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững, ít carbon, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái và cộng đồng trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.