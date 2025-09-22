Vĩnh Long khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn do Bộ Công an và Vietcombank chung tay xây dựng

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đông đảo bà con nhân dân.

Về phía Vietcombank có đồng chí Hồng Quang - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank.

Bốn công trình được khánh thành gồm: Cầu Giồng Tre Quạ, xã Tân Hào; cầu liên xã Hưng Nhượng - Tân Hào; cầu liên ấp 8-9, xã Hưng Nhượng và cầu Đình, xã Hưng Nhượng. Đây đều là những vị trí trọng điểm, thay thế cho các cây cầu cũ đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn.

5 tháng trước, vào ngày 20/4/2025 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn với sự tham gia của Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an và Vietcombank. Tổng mức đầu tư của các công trình là 13,8 tỷ đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 10 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồng Quang khẳng định: “Bốn cây cầu không chỉ là công trình giao thông đơn thuần, mà còn là “nhịp cầu tình nghĩa”, là nhịp nối tình cảm giữa trái tim của những người cán bộ, nhân viên Vietcombank với bà con nơi đây. Những nhịp cầu ấy sẽ mở ra con đường thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới của địa phương”.

Đồng chí Hồng Quang - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, Vietcombank luôn quan tâm, dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Riêng trong lĩnh vực xây dựng cầu, đường nông thôn, Vietcombank đã và đang đồng hành cùng nhiều địa phương trên cả nước, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành.

Sự kiện khánh thành 4 cây cầu tại Vĩnh Long tiếp tục khẳng định cam kết của Vietcombank trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương vì một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng.

Các đại biểu tham quan công trình cầu Đình vừa hoàn thành.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào.

Đồng chí Hồng Quang (ngoài cùng bên phải) đại diện Vietcombank nhận bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long.



