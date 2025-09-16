Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Kinh tế
Thứ ba, ngày 16/09/2025 14:48 GMT+7

Vietcombank là ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam ba năm liên tiếp

+ aA -
PV Thứ ba, ngày 16/09/2025 14:48 GMT+7
Theo Báo cáo Vietnam 100 năm 2025 do Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vừa công bố, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam, ghi nhận ba năm liên tiếp giữ vững vị thế này, đồng thời nằm trong Top 2 thương hiệu mạnh nhất cả nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Vietcombank đứng thứ 3 trên tổng 100 thương hiệu có giá trị lớn nhất cả nước, đứng thứ 2 trong nhóm thương hiệu mạnh nhất Việt Nam (Nguồn: Brand Finance Vietnam 100 2025).

Năm 2025, giá trị thương hiệu của Vietcombank được Brand Finance định giá đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Thành tích này đưa Vietcombank vươn lên vị trí thứ 3 trong Top 100 thương hiệu Việt Nam, vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, hàng tiêu dùng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank đứng đầu toàn ngành ngân hàng về giá trị thương hiệu, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

Không chỉ gia tăng giá trị, Vietcombank còn được xếp vào nhóm thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với 95,3/100 điểm Chỉ số Sức mạnh thương hiệu (BSI), đứng thứ 2 cả nước. Điều này phản ánh uy tín thương hiệu vững chắc, mức độ gắn kết của khách hàng, cùng khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh và dẫn dắt thị trường.

Trong khi tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam giảm 14% so với năm 2024, kết quả nổi bật của Vietcombank cho thấy sức bền và khả năng thích ứng vượt trội, bất chấp bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Báo cáo Việt Nam 100 năm 2025 cũng ghi nhận: 87% thương hiệu ngân hàng tại Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, trong đó Vietcombank được ghi nhận là điểm sáng. Việc đẩy mạnh đầu tư nền tảng ngân hàng số, không ngừng cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện đã giúp Vietcombank giữ vững lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược tập trung khách hàng của Vietcombank cũng tạo khác biệt. Ngân hàng luôn tiên phong mang đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp từng nhu cầu từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đến các tập đoàn lớn, qua đó nâng cao tính gắn kết và mở rộng thị phần.

Vietcombank hiện là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về tổng tài sản trên 85 tỷ USD, quy mô vốn hóa thị trường trên 20 tỷ USD và duy trì các chỉ số an toàn tài chính ở mức cao. Tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức thấp nhất hệ thống (0,97%).

Song song với hoạt động kinh doanh, Vietcombank luôn chú trọng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh, đồng hành cùng các dự án năng lượng sạch, hỗ trợ mục tiêu Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Các chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ trẻ em tiếp tục lan tỏa rộng khắp, góp phần củng cố hình ảnh ngân hàng trách nhiệm và gắn bó cùng cộng đồng.

Kết quả từ Brand Finance cho thấy, dù tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam giảm 14% so với năm ngoái, những thương hiệu như Vietcombank vẫn chứng minh sức bền nhờ sự chủ động và sáng tạo. Việc liên tục tăng trưởng giá trị và củng cố sức mạnh thương hiệu khẳng định Vietcombank không chỉ là ngân hàng dẫn đầu Việt Nam, mà còn là đại diện tiêu biểu của thương hiệu Việt trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Những kết quả trên một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của Vietcombank trong hành trình xây dựng thương hiệu ngân hàng hiện đại, số hóa toàn diện và phát triển bền vững. Từ nền tảng uy tín hơn 62 năm, Vietcombank tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số một Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á và nằm trong Top 200 định chế tài chính hàng đầu thế giới.


Tham khảo thêm

Doanh nghiệp dễ dàng quản lý chi tiêu, khấu trừ thuế với thẻ Vietcombank Visa Business

Doanh nghiệp dễ dàng quản lý chi tiêu, khấu trừ thuế với thẻ Vietcombank Visa Business

Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Vietcombank Kiên Giang ký kết hợp tác 1.000 tỷ đồng với Công ty Trường Phát để xây dựng công trình phục vụ APEC 2027

Vietcombank Kiên Giang ký kết hợp tác 1.000 tỷ đồng với Công ty Trường Phát để xây dựng công trình phục vụ APEC 2027

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra tiến độ một loạt dự án trọng điểm khu vực Tây Bắc thành phố như cảng Liên Chiểu, đường ven biển nối cảng, khu đô thị Làng Vân, Khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Kinh tế
Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một 'siêu tỉnh' mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Kinh tế
Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Thủ tướng yêu cầu tinh gọn mô hình quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Kinh tế
Thủ tướng yêu cầu tinh gọn mô hình quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo "nóng" về tỷ giá VND/USD

Kinh tế
Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo 'nóng' về tỷ giá VND/USD

Đọc thêm

Qua mặt Lamine Yamal, Ousmane Dembele giành Quả bóng Vàng 2025
Thể thao

Qua mặt Lamine Yamal, Ousmane Dembele giành Quả bóng Vàng 2025

Thể thao

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 đã khép lại với chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng của Ousmane Dembele.

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)
Nhà đất

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)
4

Nhà đất

Những cú sốc từ các phiên đấu giá đất Thủ Thiêm đến những cơn sốt vùng ven Hà Nội đã cho thấy sức “tàn phá” ghê gớm của thao túng bất động sản. Nhiều “đại gia” đã khiến thị trường đảo lộn, giá cả vượt xa giá trị thực, làm lung lay niềm tin xã hội và đẩy giấc mơ an cư của hàng triệu người dân ra xa tầm với.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản góp phần đưa Nghĩa Hưng, bản nghèo của xã Mường Cơi, Sơn La thành điểm sáng nông thôn mới
Nhà nông

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản góp phần đưa Nghĩa Hưng, bản nghèo của xã Mường Cơi, Sơn La thành điểm sáng nông thôn mới

Nhà nông

Từ một bản còn nhiều gian khó, Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La) đã chuyển mình ngoạn mục, vươn lên trở thành bản nông thôn mới kiểu mẫa. Đằng sau sự "thay da đổi thịt" ấy là bóng dáng của một người cán bộ gần dân, trọng dân, dám nghĩ, dám làm và luôn đi tiên phong trong mọi việc khó – ông Nguyễn Đức Cường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản.

Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc như thế nào?
Bạn đọc

Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc như thế nào?

Bạn đọc

Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND xã và Chủ tịch UBND xã theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Tự ý dùng thuốc, một phụ nữ rét run, mẩn đỏ toàn thân do sốc phản vệ
Xã hội

Tự ý dùng thuốc, một phụ nữ rét run, mẩn đỏ toàn thân do sốc phản vệ

Xã hội

Mệt mỏi, sốt cao, bệnh nhân tự mua thuốc và tự ý dùng thuốc dẫn đến sốc phản vệ gây ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc
Điểm nóng

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc

Điểm nóng

Sáng 22/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm.

Hồ Hoài Anh tiết lộ điều đặc biệt khi sáng tác ca khúc Đức Phúc giành Quán quân tại Nga
Văn hóa - Giải trí

Hồ Hoài Anh tiết lộ điều đặc biệt khi sáng tác ca khúc Đức Phúc giành Quán quân tại Nga

Văn hóa - Giải trí

“Khi Đức Phúc nhận lời mời tham gia cuộc thi đã tìm đến tôi để nhờ làm một bài hát mới. Thời gian khá gấp, chúng tôi đã định làm một bài đơn giản, nhưng sau đó cả hai đều cảm thấy chưa thỏa đáng...”, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ với Dân Việt.

Đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế
Nhà đất

Đề xuất Chủ tịch UBND cấp tỉnh được giao, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế

Nhà đất

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Nghị định hướng dẫn chính sách đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (dự thảo Nghị định), theo Nghị quyết số 222/2025/QH15.

'Báo hiệu cho Nga', vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine
Điểm nóng

"Báo hiệu cho Nga", vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Karol Nawrocki bày tỏ mong muốn triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp tại Ba Lan để tăng cường an ninh quốc gia. Đáng chú ý, Warsaw đã thảo luận về vấn đề này từ lâu, nhưng trước đó đã cân nhắc đến đầu đạn hạt nhân của Mỹ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắn 2 mẹ con 'vợ hờ' thương nặng, nổ súng tự sát tử vong; bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắn 2 mẹ con "vợ hờ" thương nặng, nổ súng tự sát tử vong; bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng

Pháp luật

Bắn 2 mẹ con "vợ hờ" thương nặng rồi nổ súng tự sát tử vong; bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng; truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai... là những tin nóng 24 giờ qua.

TS. Nguyễn Xuân Thắng, tác giả nhiều giống ngô năng suất, giúp nông dân tăng thu nhập hàng tỷ đồng/năm
Nhà nông

TS. Nguyễn Xuân Thắng, tác giả nhiều giống ngô năng suất, giúp nông dân tăng thu nhập hàng tỷ đồng/năm

Nhà nông

“Làm 1.000 cây đầu dòng chọn được 10 cây, từ đó tạo ra các tổ hợp lai rồi chọn ra được 1 giống đã là may mắn. Có người dành cả đời nghiên cứu ròng rã mà không chọn được giống nào. Thế nên chúng tôi thường nói vui với nhau rằng: Làm nghiên cứu khoa học thành công 70% là nhờ say mê, còn 30% là của Chúa!”.

Chàng trai Bahnar ở Gia Lai trồng cà phê theo kiểu 'lười', không cho ăn phân bón hóa học, thế mà quả đẻ chi chít
Nhà nông

Chàng trai Bahnar ở Gia Lai trồng cà phê theo kiểu "lười", không cho ăn phân bón hóa học, thế mà quả đẻ chi chít

Nhà nông

Anh A Ngum là người Bahnar tiên phong trồng cà phê theo hướng hữu cơ ở làng Bot Grek (xã Kdang, tỉnh Gia Lai). Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện làm giàu từ cây cà phê, mà còn là sự lan tỏa trong cộng đồng phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Rạng sáng nay, 23/9, cường độ của siêu bão vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc
Thể thao

ĐT futsal Việt Nam đè bẹp Trung Quốc

Thể thao

Tại lượt trận thứ hai bảng E vòng loại giải futsal châu Á 2026, ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 7-2 trước chủ nhà Trung Quốc, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối.

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, đời thăng trầm mấy cũng không nản lòng, về sau hưởng phúc lộc đủ đầy
Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này, đời thăng trầm mấy cũng không nản lòng, về sau hưởng phúc lộc đủ đầy

Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch đặc biệt này, dù gặp bao khó khăn thử thách cũng không hề nản lòng, từng bước vượt qua gian nan, cuối đời được phúc lộc đầy nhà.

Tại sao mãnh tướng Nhạc Chung Kỳ khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Tại sao mãnh tướng Nhạc Chung Kỳ khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhạc Chung Kỳ, tên tự là Đông Mỹ, hiệu Dung Trai là cháu đời thứ 21 của Nhạc Phi, một danh tướng thời Nam Tống, và là con trai của Nhạc Thăng Long, tổng trấn Tứ Xuyên. Ông là vị tướng khiến 3 vị hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long vừa yêu, vừa sợ

Thanh Hóa đình hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, khẩn trương ứng phó siêu bão RAGASA
Nhà nông

Thanh Hóa đình hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, khẩn trương ứng phó siêu bão RAGASA

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của siêu bão RAGASA, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND ngày 22/9/2025. Công điện yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương chủ động, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga
Thế giới

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga

Thế giới

Trong những năm qua, chính sách của phương Tây đối với Nga và Trung Quốc đã bộc lộ nhiều thiếu sót mang tính chiến lược - bài đăng trên tờ UnHerd của Anh đã chỉ ra những sai lầm của phương Tây khiến Trung Quốc giờ đây là đồng minh quan trọng nhất đối với Nga so với mối quan hệ lúc nóng lúc lạnh giữa Mỹ và Ukraine.

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Thúc Bảo (553–604), vị hoàng đế cuối cùng của triều Trần trong thời kỳ Nam Bắc triều, là một nhân vật lịch sử được nhắc đến với nhiều sự chê trách hơn là ca ngợi. Sử sách Trung Hoa coi ông là hình mẫu của một quân vương bất tài, ham mê tửu sắc, chìm đắm trong văn chương phù phiếm, phó mặc chính sự, để rồi chính sự truỵ lạc ấy đã đưa cả một vương triều vốn đã suy yếu đến chỗ diệt vong.

Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón
Thể thao

Tin tối (22/9): Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón

Thể thao

Thép xanh Nam Định chiêu mộ tiền đạo từng được Benfica săn đón; Trọng tài người Bahrain bắt chính trận Nepal vs ĐT Việt Nam; Lamine Yamal mặc áo Messi; Calafiori dứt điểm nhiều nhất Arsenal; Guehi muốn đầu quân cho Real.

Bộ Xây dựng chỉ đạo 'khẩn' ứng phó với siêu bão Ragasa
Giao thông - Xây dựng

Bộ Xây dựng chỉ đạo "khẩn" ứng phó với siêu bão Ragasa

Giao thông - Xây dựng

Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

'Giống như xác sống': Sĩ quan Nga tiết lộ hành vi kỳ lạ của binh sĩ Ukraine trong trận chiến ở Olhivske
Thế giới

'Giống như xác sống': Sĩ quan Nga tiết lộ hành vi kỳ lạ của binh sĩ Ukraine trong trận chiến ở Olhivske

Thế giới

Quân đội Nga tại khu vực Olhovske, tỉnh Zaporizhzhia vừa đẩy lùi một đợt tấn công của đối phương, trong đó binh sĩ Ukraine được quan sát thấy có nhiều dấu hiệu vô cùng kỳ lạ, theo Ria Novosti.

Thủ tướng: Cần xem lại ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, địa phương được... “linh động điều chỉnh”
Kinh tế

Thủ tướng: Cần xem lại ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, địa phương được... “linh động điều chỉnh”

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Thua Ninh Bình FC, HLV Vũ Hồng Việt khen Đặng Văn Lâm quá xuất sắc
Thể thao

Thua Ninh Bình FC, HLV Vũ Hồng Việt khen Đặng Văn Lâm quá xuất sắc

Thể thao

Sau trận thua 2-0 của Thép xanh Nam Định trước Ninh Bình FC trên SVĐ Ninh Bình vòng 4 V.League 2025/2026, HLV Vũ Hồng Việt đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh qua bộ phim mang tên lạ
Văn hóa - Giải trí

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh qua bộ phim mang tên lạ

Văn hóa - Giải trí

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn ảnh sau thời gian vắng bóng trong một bộ phim có tên khá lạ. Nam diễn viên cho biết, anh đã mất nhiều năm mới tìm được một vai diễn khơi gợi lại cảm hứng với điện ảnh.

Siêu bão RAGASA là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, tỉnh nào ở nước ta có thể chịu ảnh hưởng?
Nhà nông

Siêu bão RAGASA là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay, tỉnh nào ở nước ta có thể chịu ảnh hưởng?

Nhà nông

Vào chiều nay, các kịch bản và dự báo mới nhất về siêu bão RAGASA đã được thông tin tại cuộc họp khẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm ứng phó với bão.

Thiếu binh sĩ, Ukraine tung đội quân robot cực mạnh ra chiến trường cản bước tiến của quân Nga
Thế giới

Thiếu binh sĩ, Ukraine tung đội quân robot cực mạnh ra chiến trường cản bước tiến của quân Nga

Thế giới

Giữa làn mưa UAV sát thương của Nga, những robot bọc thép điều khiển từ xa đang trở thành “trợ thủ” đắc lực mới của quân đội Ukraine – từ vận chuyển nhu yếu phẩm, rà phá bom mìn cho đến sơ tán thương binh, theo Independent.

Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC toàn thắng 4 trận
Thể thao

Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC toàn thắng 4 trận

Thể thao

Ở trận cầu tâm điểm vòng 4 V.League 2025/2026, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức toả sáng với 1 pha lập công giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch Thép xanh Nam Định.

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng

Tin tức

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ trải qua một bước ngoặt vào nửa cuối năm, khi mây tan và trăng lên, nửa cuối năm kiếm tiền suôn sẻ.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

3

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

4

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

5

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn