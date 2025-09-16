Vietcombank là ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam ba năm liên tiếp

Vietcombank đứng thứ 3 trên tổng 100 thương hiệu có giá trị lớn nhất cả nước, đứng thứ 2 trong nhóm thương hiệu mạnh nhất Việt Nam (Nguồn: Brand Finance Vietnam 100 2025).

Năm 2025, giá trị thương hiệu của Vietcombank được Brand Finance định giá đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16% so với năm trước. Thành tích này đưa Vietcombank vươn lên vị trí thứ 3 trong Top 100 thương hiệu Việt Nam, vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, hàng tiêu dùng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank đứng đầu toàn ngành ngân hàng về giá trị thương hiệu, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hệ thống tài chính – ngân hàng Việt Nam.

Không chỉ gia tăng giá trị, Vietcombank còn được xếp vào nhóm thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với 95,3/100 điểm Chỉ số Sức mạnh thương hiệu (BSI), đứng thứ 2 cả nước. Điều này phản ánh uy tín thương hiệu vững chắc, mức độ gắn kết của khách hàng, cùng khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh và dẫn dắt thị trường.

Trong khi tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam giảm 14% so với năm 2024, kết quả nổi bật của Vietcombank cho thấy sức bền và khả năng thích ứng vượt trội, bất chấp bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Báo cáo Việt Nam 100 năm 2025 cũng ghi nhận: 87% thương hiệu ngân hàng tại Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, trong đó Vietcombank được ghi nhận là điểm sáng. Việc đẩy mạnh đầu tư nền tảng ngân hàng số, không ngừng cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển hệ sinh thái tài chính số toàn diện đã giúp Vietcombank giữ vững lợi thế cạnh tranh.

Chiến lược tập trung khách hàng của Vietcombank cũng tạo khác biệt. Ngân hàng luôn tiên phong mang đến các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp từng nhu cầu từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đến các tập đoàn lớn, qua đó nâng cao tính gắn kết và mở rộng thị phần.

Vietcombank hiện là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về tổng tài sản trên 85 tỷ USD, quy mô vốn hóa thị trường trên 20 tỷ USD và duy trì các chỉ số an toàn tài chính ở mức cao. Tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức thấp nhất hệ thống (0,97%).

Song song với hoạt động kinh doanh, Vietcombank luôn chú trọng trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh, đồng hành cùng các dự án năng lượng sạch, hỗ trợ mục tiêu Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Các chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ trẻ em tiếp tục lan tỏa rộng khắp, góp phần củng cố hình ảnh ngân hàng trách nhiệm và gắn bó cùng cộng đồng.

Kết quả từ Brand Finance cho thấy, dù tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam giảm 14% so với năm ngoái, những thương hiệu như Vietcombank vẫn chứng minh sức bền nhờ sự chủ động và sáng tạo. Việc liên tục tăng trưởng giá trị và củng cố sức mạnh thương hiệu khẳng định Vietcombank không chỉ là ngân hàng dẫn đầu Việt Nam, mà còn là đại diện tiêu biểu của thương hiệu Việt trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Những kết quả trên một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của Vietcombank trong hành trình xây dựng thương hiệu ngân hàng hiện đại, số hóa toàn diện và phát triển bền vững. Từ nền tảng uy tín hơn 62 năm, Vietcombank tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số một Việt Nam, một trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á và nằm trong Top 200 định chế tài chính hàng đầu thế giới.



