Thứ năm, ngày 28/08/2025 19:40 GMT+7

Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng hợp tác phát triển dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Thứ năm, ngày 28/08/2025 19:40 GMT+7
Ngày 28/8/2025, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025, Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) về phát triển và cung cấp dịch vụ tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (IFC Đà Nẵng).
2025082-vcb-va-ubnd-da-nang-hop-tac-phat-trien-dich-vu-tai-tt-tai-chinh-quoc-te-vn-1.jpg
Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) và ông Lương Nguyễn Minh Triết - UV dự khuyết BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Đoàn Chủ toạ phiên toàn thể Diễn đàn tài chính thường niên Việt Nam năm 2025.

Buổi lễ diễn ra trong phiên toàn thể của Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025, với sự tham dự và chứng kiến của:

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương;

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng;

Đồng chí Thái Thanh Qúy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương;

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương;

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng;

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

PGS.TS. Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng;

Và đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng, các tổ chức tài chính - công nghệ, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Về phía Vietcombank có sự tham dự của ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc và ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc.

2025082-vcb-va-ubnd-da-nang-hop-tac-phat-trien-dich-vu-tai-tt-tai-chinh-quoc-te-vn-2.jpg
Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu tiên, thứ 2 từ trái sang) cùng ông Nguyễn Thanh Nghị - UV BCH TW Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (thứ 2 từ phải sang), ông Nguyễn Văn Quảng - UV BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 3 từ phải sang) và đoàn đại biểu Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thăm không gian triển lãm của Vietcombank.

Hợp tác chiến lược – đồng hành xây dựng IFC Đà Nẵng

Theo Biên bản ghi nhớ, Vietcombank và UBND TP Đà Nẵng thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư vào IFC Đà Nẵng; hỗ trợ tìm hiểu và quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương; kết nối quỹ đầu tư, định chế tài chính và các nhà đầu tư tiềm năng… nhằm xây dựng và phát triển Trung tâm.

Đồng thời, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp với định hướng phát triển của IFC Đà Nẵng và chiến lược phát triển của Vietcombank.

2025082-vcb-va-ubnd-da-nang-hop-tac-phat-trien-dich-vu-tai-tt-tai-chinh-quoc-te-vn-3.jpg
Toàn cảnh lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác của UBND TP Đà Nẵng với Vietcombank và các đối tác.

Cùng với việc trao Biên bản ghi nhớ hợp tác, Vietcombank đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng tổ chức phiên chuyên đề “Công nghệ tài chính (Fintech), tài chính xanh và phát triển bền vững” – một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025. Phiên làm việc quy tụ lãnh đạo cấp cao của Vietcombank, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ, Viện nghiên cứu Công nghệ và Sáng tạo Franklin Templeton (FIRST), cùng đại diện Công ty Tư vấn Bain & Company, VNPay, Franklin Templeton (FIRST), Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), Tenity, CrossFund và Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ… chia sẻ các tham luận chuyên sâu, góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác đa ngành, tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái Fintech hiện đại, kết nối và bền vững tại IFC Đà Nẵng.

2025082-vcb-va-ubnd-da-nang-hop-tac-phat-trien-dich-vu-tai-tt-tai-chinh-quoc-te-vn-4.jpg
Ông Lê Hoàng Tùng - Phó TGĐ Vietcombank trình bày tham luận tại sự kiện.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại sự kiện: “Vietcombank sẵn sàng đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các đối tác liên ngành để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) không chỉ là nơi hội tụ vốn và định chế, mà còn là nơi thực hiện thử nghiệm thể chế và đổi mới công nghệ tài chính.

Với vai trò là ngân hàng dẫn dắt thị trường, sở hữu hạ tầng công nghệ mạnh và kinh nghiệm hợp tác đa phương, Vietcombank cam kết: Không chỉ tham gia TTTCQT với tư cách người vận hành dịch vụ, mà đồng hành như một đối tác kiến tạo – thúc đẩy TTTCQT trở thành trung tâm tài chính hiện đại, an toàn, gắn kết chặt chẽ với đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.”

2025082-vcb-va-ubnd-da-nang-hop-tac-phat-trien-dich-vu-tai-tt-tai-chinh-quoc-te-vn-5.jpg
Toàn cảnh phiên toàn thể Diễn đàn tài chính thường niên Việt Nam năm 2025.

Vietcombank - Nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái tài chính số kết nối toàn cầu

Với định hướng chuyển đổi số toàn diện, Vietcombank đã phát triển một hệ sinh thái ngân hàng số đồng bộ, phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng: VCB Digibank đang phục vụ lượng khách hàng đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam, với hơn 260 sản phẩm dịch vụ số; VCB DigiBiz dành cho khách hàng SME, cung cấp hơn 100 giải pháp tài chính, miễn phí chuyển tiền và tích hợp quy trình quản trị; VCB CashUp hỗ trợ quản lý dòng tiền và thanh toán tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp.

Vietcombank cũng kết nối với hơn 1.700 đối tác và 100.000 điểm chấp nhận thanh toán số, dẫn đầu trong thanh toán dịch vụ công và phối hợp triển khai Sandbox, dữ liệu mở, và tích hợp công nghệ AI, RPA, OCR… trong toàn hệ thống.

2025082-vcb-va-ubnd-da-nang-hop-tac-phat-trien-dich-vu-tai-tt-tai-chinh-quoc-te-vn-6.jpg
Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại không gian Triển lãm Vietcombank.

Những nỗ lực thực chất và hiệu quả này đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín như Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất (2021), Dịch vụ ngân hàng số tốt nhất Việt Nam (2022), Ngân hàng số xuất sắc (2024), Dịch vụ ngân hàng di động tốt nhất cho VCB Digibank (2025) do tạp chí danh tiếng The Asian Banker vinh danh.

Với quy mô tổng tài sản lớn mạnh (trên 85 tỷ USD), quy mô vốn hoá lớn nhất thị trường (trên 20 tỷ USD),lợi nhuận dẫn đầu ngành ngân hàng và năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, Vietcombank khẳng định sẵn sàng là đối tác tin cậy trong hành trình phát triển TTTCQT Đà Nẵng - không chỉ cung cấp dịch vụ, mà cùng các bên thiết lập chuẩn mực, vận hành hạ tầng và lan tỏa đổi mới sáng tạo cho thị trường tài chính tương lai của Việt Nam.

