Vietstock 2025 sẽ được tổ chức ở TP.HCM trong tháng 10, nhiều công nghệ chăn nuôi, thú y hàng đầu sẽ được giới thiệu

Triển Lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam (Vietstock 2025) sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 8 - 10/10. Tại triễn lãm sẽ giới thiệu những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
Sáng 12/9, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Tập đoàn Informa Markets tổ chức họp báo, giới thiệu về Triển lãm Vietstock 2025.

Giới thiệu thành quả tự hào của ngành chăn nuôi và thú y

Theo ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, triển lãm Vietstock thuộc chuỗi triển lãm chăn nuôi và thủy sản tại khu vực Châu Á do Informa Markets tổ chức.

Vietstock 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 8 - 10/10 với chủ đề: "Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi".

Ông Đăng cho hay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói chung và Cục Chăn nuôi và Thú y nói riêng đang triển khai quyết liệt, đồng bộ thực hiện các nội dung của "bộ tứ Nghị quyết" của Bộ chính trị, đó là, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Để thực hiện các Nghị quyết trên, đòi hỏi ngành chăn nuôi Việt Nam phải có những định hướng chiến lược đột phá, công nghệ cao (đặc biệt là công nghệ số), vào quản trị ngành, quản trị trang trại, nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi, đồng thời giải quyết triệt để những điểm nghẽn, những yếu kém, hạn chế đang kìm hãm cản trở sự phát triển của ngành. Hai quá trình đột phá này cần phải được tiến hành song song, đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau, trong đó đi tắt, đón đầu, mang tính quyết định; khắc phục, giải quyết những yếu kém, bất cập là cấp bách, quan trọng.

Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y phát biểu khai mạc họp báo.

Chủ đề của Vietstock 2025 là thông điệp ngành chăn nuôi và thú y gửi gắm đến tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức; huy động sử dụng tối ưu nguồn lực của hệ thống chính trị, của thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng và chuyển đổi số, nguồn lực của các doanh nghiệp, người dân nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

Ông Đăng cho hay, Vietstock 2025, sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động như: Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ chủ trì 3 phiên hội thảo (gồm phiên toàn thể và 2 phiên hội thảo chuyên đề).

Trong đó, Phiên toàn thể: Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số nhằm phát triển chăn nuôi bền vững; Phiên chuyên đề 1: Nâng cao năng lực phát triển bền vững ngành chăn nuôi phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; Phiên chuyên đề 2: Nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý vacxin và thuốc thú y thích ứng với tình hình mới.

Bên cạnh đó, tại triển lãm lần này còn có các phiên hội thảo trong nước và quốc tế của các Hội/Hiệp hội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản… với sự tham gia của hơn 80 diễn giả trong nước và quốc tế; các chuyên gia, các nhà cố vấn tham dự.

Chuỗi nội dung về Diễn đàn Kháng thuốc Kháng sinh (Antimicrobial Resistance Forum - AMR) với sự tham gia của các diễn giả quốc tế, các chuyên gia dự án hợp tác quốc tế đang triển khai tại Việt Nam.

Vietstock 2025, sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 8 - 10/10 với chủ đề: "Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi".

Chuỗi hoạt động về gian hàng trưng bày tại triển lãm: Cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng Informa Markets gửi công văn đến các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế về thông tin triển lãm và Chương trình ưu đãi gian hàng dành cho doanh nghiệp Việt Nam. BTC dự kiến có hơn 300 đơn vị đăng ký trưng bày gian hàng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế với hơn 13.000 lượt khách tham quan.

Chuỗi hoạt động Đối thoại giữa Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y với các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài về quy định nhập khẩu thức ăn, phụ gia thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi và vật tư dùng trong chăn nuôi.

"Vietstock 2025 là cơ hội để trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chăn nuôi ở trong nước và quốc tế. Đây còn là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các tổ chức đào tạo và chuyên gia trong ngành có thể giao lưu, học hỏi, cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thông qua các Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn…", ông Đăng khẳng định.

Quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày và trên 13.000 khách tham quan

Thông tin thêm, bà Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Dự án Cấp cao Tập đoàn Informa Markets cho hay, hơn 20 năm đồng hành cùng ngành chăn nuôi Việt Nam, Vietstock đã xây dựng được uy tín vững chắc trong cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, trở thành nền tảng tin cậy giúp các bên kết nối, trao đổi công nghệ và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững. Sự kiện luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tận dụng cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phiên bản thứ 13 – Vietstock 2025 dự kiến quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày và trên 13.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, trên hơn 13.000 m2 diện tích triển lãm. Quy mô ấn tượng này hứa hẹn sẽ mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối, hợp tác và dẫn đầu trong ngành chăn nuôi đang phát triển mạnh mẽ.

Bà Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc Dự án Cấp cao Tập đoàn Informa Markets cho biết, Vietstock 2025 dự kiến quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày và trên 13.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, trên hơn 13.000 m2 diện tích triển lãm.

Thông tin về kết quả của ngành chăn nuôi và thú y, Cục trưởng Dương Tất Thắng cho biết, chiếm hơn 1/4 tỷ trọng ngành nông nghiệp, chăn nuôi Việt Nam đã có những bước tiến nổi bật mới trong bối cảnh phát triển công nghệ và hội nhập quốc tế. Mục tiêu phân bổ cụ thể cho ngành chăn nuôi trong năm 2025 là tăng trưởng từ 5,7 - 5,98%.

6 tháng đầu năm ngành chăn nuôi tăng trưởng ổn định, sẵn sàng bứt tốc cuối năm 2025. Ngành chăn nuôi phục hồi mạnh mẽ nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt. Đàn lợn tăng 3,8%, đạt khoảng 29,5 triệu con, trong khi đàn gia cầm tăng 4%, lên hơn 600 triệu con. Giá bán thịt gia súc, gia cầm duy trì ở mức cao, tạo điều kiện cho người chăn nuôi tái đầu tư, nâng cao chất lượng đàn. Ngược lại, tổng số trâu giảm 3,4% và đàn bò giảm 0,6%, cho thấy sự chuyển dịch sang các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Không chỉ đáp ứng cho nhu cầu trong nước, các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam còn được xuất khẩu với tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi đạt 264,4 triệu USD (tăng 10,1%) trong 6 tháng đầu năm 2025.

Ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y chia sẻ về kết quả của ngành chăn nuôi và thú y.

Bên cạnh những mặt tích cực, ngành chăn nuôi Việt Nam hiện nay vẫn còn một số hạn chế, như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết dẫn đến giá trị gia tăng thấp; thức ăn chăn nuôi phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu; những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu.Để ngành chăn nuôi có thể phát triển bền vững, rất cần sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp và người chăn nuôi. Cần thiết lập những chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi chuyển đổi trang trại theo hướng hiện đại hóa.

Các doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, xây dựng chuỗi cung ứng khép kín và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Người chăn nuôi cần nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Ngành chăn nuôi Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng lớn trong tương lai. Để tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế trên trường quốc tế, ngành cần sự hợp tác của tất cả các bên liên quan. Công nghiệp hóa, ứng dụng khoa học, chuyển đổi số, chăn nuôi theo hướng hữu cơ và bảo vệ môi trường sẽ là xu thế để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế", ông Thắng khẳng định.

