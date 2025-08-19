Sáng 19/8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty phối hợp tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Ngày hôm nay đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó 89 dự án khánh thành và 161 dự án khởi công.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: 250 công trình khởi công, khánh thành là lời cam kết về tương lai

Trong 250 dự án này, có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Tổng mức đầu tư các dự án, công trình là 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước là 478.000 tỷ đồng với 129 dự án (chiếm 37% tổng mức) và 802.000 tỷ đồng nguồn vốn khác với 121 dự án (chiếm 63% tổng mức, trong đó có 05 dự án FDI với số vốn 54.000 tỷ đồng).

Việc khánh thành, khởi công các dự án tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Đáng chú ý, trong 250 công trình này có 6 dự án đến từ Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong đó, sự kiện Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội vinh dự là điểm cầu trung tâm của chương trình, với sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Bên cạnh là 5 công trình hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Đồng Nai.

Vingroup đồng loạt khánh thành, khởi công 6 dự án trọng điểm dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy, công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56 m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy - huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây - Nam - Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m2, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m2; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ...

Điểm cầu thứ hai là Lễ Khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Vinhomes Royal Island - Hải Phòng;

Điểm cầu thứ ba là sự kiện khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100 ha;

Điểm cầu thứ tư là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes khởi công tại Vũng Áng, Hà Tĩnh; Tiếp đến là điểm cầu thứ năm tại Tây Ninh với việc khởi công dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô khoảng 1.089,6 ha;

Và cuối cùng là Lễ khởi công Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông), Chơn Thành (Bình Phước), tỉnh Đồng Nai.