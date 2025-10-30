Vinh danh 44 tác phẩm đạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, Báo Dân Việt được 2 giải Khuyến khích

Tối 30/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ trao giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Phan Đình Trạc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban Chỉ đạo Giải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025. Ảnh: Lê Hiếu

Lễ trao giải được Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối 30/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.



Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).



Theo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, việc tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó cổ vũ và tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong phát hiện, đấu tranh, lên án những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.



Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 4 thể loại (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 Giải A; 10 giải B; 12 giải C; 18 giải Khuyến khích.



Trong đó, Báo điện tử Dân Việt giành được 2 Giải Khuyến khích với các Loạt tác phẩm: “Thư ký, trợ lý – Đừng để tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây” của nhóm tác giả Vũ Xuân Ân, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Thị Quỳnh, Trần Việt Anh, Nguyễn Sĩ Dũng” và “Sân sau ‘đại án” và sự tha hóa của một bộ phận lãnh đạo” của nhóm tác giả Vũ Kiều Minh, Dương Dũ Tuấn, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hà, Nguyễn Quốc Phong.

Đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử Dân Việt (thứ 3 từ trái ảnh sang và thứ 8 từ phải ảnh sang) và các tác giả nhận giải Khuyến khích giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025. Ảnh: Lê Hiếu

Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, giải năm nay có sự tham gia đông đảo của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Các tác phẩm báo chí tập trung phản ánh kịp thời, toàn diện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước với phương châm kiên trì, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngoài những tác phẩm phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí đã mở rộng nội dung, đề tài phản ánh về phòng, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, mang tính thời sự, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân của các nhà báo, sự quyết tâm, dũng cảm và chịu sức ép, sự nguy hiểm đeo bám tới cùng vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó, tạo ra tác phẩm báo chí tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả, chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: Lê Hiếu

Giải năm nay cũng ghi nhận những tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những cựu chiến binh đã chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm nay lại tiên phong, xung kích trên tuyến đầu, bền bỉ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xây dựng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.



Các tác phẩm tham dự Giải năm nay được các tác giả, nhóm tác giả đầu tư công phu về công nghệ làm báo, hình thức thể hiện, đề tài khá phong phú, sinh động theo phong cách, xu hướng của báo chí hiện đại, phản ánh khá toàn diện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ Trung ương đến các địa phương.



Bên cạnh đó, theo ban tổ chức, các tác phẩm dự giải cũng là kết tinh thành quả lao động miệt mài của các nhà báo, vượt lên mọi khó khăn, áp lực, thậm chí nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp để có được các tác phẩm báo chí mang tính chiến đấu cao, tính nhân văn sâu sắc.



Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 4 giải A; cùng với 10 giải B; 12 giải C; và 18 giải Khuyến khích cho các tác giả.