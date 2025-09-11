Vợ cũ tố Hoàng Cảnh Du bạo hành, ngoại tình

Ngày 10/9, mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục dậy sóng khi Vương Vũ Hinh, vợ cũ của nam diễn viên Hoàng Cảnh Du, đăng tải loạt bài viết tố chồng cũ từng bạo hành cô đến mức sảy thai hai lần, đồng thời ngoại tình và che giấu bệnh tình. Vụ đấu tố kéo dài suốt 7 năm khiến công chúng mệt mỏi, nhưng phía nam diễn viên vẫn giữ im lặng.

Trang 163 đưa tin, Vương Vũ Hinh tiếp tục công khai loạt bài đăng mới trên mạng xã hội nhằm vạch trần bộ mặt thật của Hoàng Cảnh Du. Trong các bài viết, cô khẳng định bị nam diễn viên bạo hành nhiều lần dẫn đến tổn thương thể chất và tinh thần nghiêm trọng. Theo lời kể, hai lần cô sảy thai đều liên quan đến hành vi bạo lực của chồng cũ.

Ngoài ra, Vương Vũ Hinh còn tố Hoàng Cảnh Du từng ngoại tình với một nữ ngôi sao hàng đầu, dù không nêu rõ danh tính. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng người được nhắc đến là Địch Lệ Nhiệt Ba, người từng hợp tác với Hoàng Cảnh Du trong phim “Hạnh phúc trong tầm tay”. Cặp đôi từng bị bắt gặp có mặt tại nhà riêng của nhau, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò và thậm chí có tin đồn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã sinh con cho nam diễn viên.



Không dừng lại ở đó, Vương Vũ Hinh còn tố cáo Hoàng Cảnh Du mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và từng dùng tên trợ lý để khám chữa bệnh nhằm tránh bị phát hiện. Cô cũng cho biết anh từng làm giả hồ sơ lý lịch khi tham gia phim “Điệp vụ biển đỏ” để qua mặt đoàn làm phim.

Tính đến thời điểm này, phía Hoàng Cảnh Du chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong khi đó, dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến, nhưng đa phần đều bày tỏ sự mệt mỏi trước cuộc chiến truyền thông kéo dài nhiều năm giữa hai người. Nhiều người bình luận rằng đây là một ví dụ điển hình cho sự xuống cấp về đạo đức cá nhân trong giới giải trí.



Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim đam mỹ “Thượng ẩn”. Đầu năm 2017, anh và Vương Vũ Hinh bị phát hiện đang có mối quan hệ tình cảm. Khi đó, thông tin về mối quan hệ này khiến nhiều người bất ngờ vì Vương Vũ Hinh là một nữ doanh nhân hơn anh 6 tuổi. Cô là người hỗ trợ anh những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất và là người đồng hành trong thời kỳ anh chưa có tên tuổi trong giới giải trí.

Theo các nguồn tin trong ngành, cả hai đã bí mật kết hôn. Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, mạng xã hội lan truyền thông tin họ đã ly hôn. Lý do được cho là Hoàng Cảnh Du có hành vi bạo lực gia đình và công khai đưa bạn gái mới là Trương Nghệ Thượng về nhà chung, gây tổn thương cho Vương Vũ Hinh. Sự việc đã khiến dư luận phẫn nộ và đẩy nam diễn viên vào khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng.

Từ thời điểm đó, hình ảnh của Hoàng Cảnh Du trong mắt công chúng trở nên tiêu cực. Anh bị gắn mác là nghệ sĩ có nhân cách tồi, từng có hành vi côn đồ. Các thành tích trong sự nghiệp diễn xuất của anh cũng bị nghi ngờ do có “kim chủ” chống lưng, thay vì nỗ lực cá nhân.

Dù vẫn tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình, Hoàng Cảnh Du không thể thoát khỏi tai tiếng. Khán giả liên tục bày tỏ sự phản đối khi thấy tên anh trong dàn diễn viên chính. Một bộ phận người hâm mộ từng ủng hộ anh cũng tuyên bố quay lưng vì không thể chấp nhận các cáo buộc liên quan đến đạo đức cá nhân.

