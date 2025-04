"Vụ án vườn chuối" 50 tỷ đồng của ông Út Huy: Cần giải quyết bồi thường công khai phá và các quyền lợi khác cho người dân

Ông Võ Quan Huy kiểm tra sản phẩm chuối của gia đình trước khi sơ chế để xuất khẩu. Ảnh: NVCC

Vụ án kéo dài 18 năm

Trong đơn kêu cứu gửi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt ngày 13/4/2025, ông Võ Quan Huy ở ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, trong hai năm 1992 và 1993, ông Huy và ký 2 hợp đồng thuê 70ha đất trồng mía với Nông trường Cao su Bời Lời tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đến nay, phần đất này được giao cho Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh quản lý. Trong quá trình canh tác, ông đã khai hoang thêm khoảng 17ha, nâng tổng diện tích đất sản xuất thực tế lên 87ha. Năm 2007, Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh đã khởi kiện đòi ông Huy trả lại diện tích đất hơn 69ha.

Sau đó, có Quyết định giám đốc thẩm số 217/2010/DS-GĐT ngày 21/5/2010, nhận định hiện trạng tôi canh tác là hơn 87ha nên đã hủy Bản án số 35/2008/DSST ngày 24/4/2008 và Bản án số 354/2008/DSPT ngày 31/10/2008.

Năm 2014, Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh tự nguyện rút đơn khởi kiện, vụ án bị đình chỉ.

Trong 2 hợp đồng thuê đất được ký kết giữa ông Huy và nông trường cao su Bời Lời có diện tích 70ha đất trồng mía được chia làm 2 khu: Khu vực thứ nhất- Cầu 3 Tấn có diện tích khoảng 17ha, trong đó, có 2ha được giao cho Công ty Đầu tư Sài Gòn VRG làm đường.

Đến năm 2018, UBND huyện Trảng Bàng có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông. Theo đó, số đất mà ông Huy sử dụng đã được thu hồi hơn 16ha nhưng gia đình ông không được đền bù.

Trong thời điểm đó, những người dân canh tác trong vùng dự án đều được hỗ trợ đền bù theo Quyết định số 303/PA-TTPTQĐ-CNTrB ngày 02/10/2018. Như hộ bà Lài có diện tích canh tác lớn như ông Huy được đền bù 300 triệu/ha.

Khu thứ 2- Ngã 4 Bến Sắn: Ông Huy chia làm 4 lô gồm: Lô A, B, C: khoảng 58ha trong vụ án tranh chấp, ông đang canh tác; Lô D: khoảng 13,8ha xã quản lý, ông đang canh tác.

Đến năm 2018, Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh lại tiếp tục khởi kiện ông Huy nhưng bị đình chỉ do không đủ điều kiện khởi kiện.



Năm 2022, Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh tiếp tục kiện ông Huy lần thứ 3. Trong bản án số 120/2022/DS-ST ngày 19/10/2022, buộc ông đập bỏ, tháo dỡ, cắt bỏ, thu dọn, di dời tài sản và trả lại đất với diện tích hơn 58ha. Trong khi đó, thực tế ông Huy đang canh tác hơn 70ha.

Năm 2023, Bản án số 109/2023/DS-PT ngày 22/3/2023 của TAND tỉnh Tây Ninh giữ nguyên Bản án số 120/2022/DS-ST ngày 19/10/2022, buộc ông Huy trả lại diện tích đất là 58ha.

Khu vực trồng chuối xuất khẩu của ông Võ Quan Huy tại tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang bị yêu cầu đập bỏ, tháo dỡ. Ảnh: NVCC

Kháng nghị rồi lại... rút kháng nghị

Qua nhiều lần gửi đơn đề nghị xem xét lại thủ tục theo trình tự Giám đốc thẩm, ngày 14/11/2023, Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh có quyết định kháng nghị số 313/QĐ-VKS-DS đối với Bản án số 109/2023/DS-PT ngày 22/3/2023 của TAND tỉnh Tây Ninh, đang chờ tòa cấp cao TP. Hồ Chí Minh xét xử.

Theo quyết định kháng nghị, diện tích đất ông Huy quản lý, sử dụng có phần chênh lệch diện tích đất so với bản án phúc thẩm, phù hợp với lời khai của ông về việc đất tranh chấp này có cả đất do ông khai phá.

Nhiều quy định trong Luật Đất đai trong các thời kỳ có liên quan đến việc bảo hộ quyền lợi của người sử dụng đất nếu họ đã có quá trình khai hoang, phục hóa làm tăng giá trị sử dụng của đất.

Đồng thời sử dụng đất ổn định, liên tục thì được nhà nước xem xét công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được bồi thường quyền sử dụng đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất.

Việc tòa phúc thẩm buộc ông Huy và người liên quan đập bỏ, tháo dỡ, di dời tài sản trên đất là giải quyết chưa bảo đảm căn cứ pháp luật và quyền lợi của người sử dụng đất. Bởi hồ sơ vụ án chưa thu thập chứng cứ để làm rõ một số tình tiết quan trọng về diện tích đất…

Việc yêu cầu ông Huy và những người liên quan bồi thường hơn 2,8 tỉ đồng tiền thiệt hại cũng chưa đủ cơ sở, bởi các chứng cứ nguyên đơn cung cấp trong hồ sơ không chứng minh được số tiền thuế đã nộp liên quan đến phần đất tranh chấp trong vụ án này…

Bên cạnh đó, quyết định kháng nghị giám đốc thẩm cũng nhận định cần thiết phải đưa thêm UBND huyện Trảng Bàng, UBND tỉnh Tây Ninh cùng chủ đầu tư dự án mới vào vụ án, vì liên quan đến các quyết định thu hồi đất…

Ngày 7/12/2023, ông Võ Quan Huy đã gửi đơn trình bày nguyện vọng kết thúc vụ kiện đất Bời Lời đến Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh để chứng tỏ thiện chí muốn giải quyết xong vụ việc theo tinh thần của Bản án giám đốc thẩm số 217/2010/DS-GĐT ngày 21/5/2010.

Ngày 23/1/2024, UBND tỉnh Tây Ninh quyết định số 171/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh liên quan đến toàn bộ diện tích đất ông đang sử dụng. Biên bản kiểm tra ngày 07/3/2024 nêu rõ ông Huy đang sử dụng phần đất có diện tích 722.389,6m2.

Ngày 04/9/2024, UBND tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 1623/QĐ-XPHC ngày 04/9/2024 xử phạt hành chính đối với ông Huy vì cho rằng ông đã có hành vi chiếm đất với diện tích 72,2ha (trong đó chiếm của UBND xã Đôn Thuận 13,58ha và chiếm của Công ty 30/4 Tây Ninh 58,6ha).

Tuy nhiên, đến ngày 14/02/2025, ông Huy lại nhận được Quyết định số 295/QĐ-HB hủy bỏ xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại số 296/QĐ-UBND.

Ngày 21/02/2025, ông Huy lại nhận được quyết định số 01/QĐ-VKS-DS rút toàn bộ kháng nghị Giám đốc thẩm và Bản án số 109/2023/DS-PT ngày 22/3/2023 được tiếp tục do: Trong quá trình giải quyết vụ án theo giám đốc giám thẩm, ngày 11/9/2023, Tỉnh ủy Tây Ninh có Công văn (đóng dấu mật) gửi Viện trưởng VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh án TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 744-CV/TU ngày 23/01/2025 gửi Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao kiến nghị không kháng nghị giám đốc thẩm, giữ nguyên Bản án số 109/2023/DS-PT ngày 22/3/2023 của TAND tỉnh Tây Ninh.

Sau đó, ngày 12/03/2025, ông Huy nhận Quyết định số 02/QĐ-VKS-DS rút toàn bộ kháng nghị giám đốc thẩm vì lý do “Để đảm bảo Dự án Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời thực hiện đúng tiến độ nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn Tây Ninh”.

Nhà xưởng sơ chế chuối xuất khẩu của ông Võ Quan Huy tại tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang bị yêu cầu đập bỏ, tháo dỡ. Ảnh: NVCC

Mong được hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng

Sau khi nhận được thông báo, từ ngày 22/9/2023 đến nay, ông Huy đã nhiều lần làm đơn gửi UBND Tỉnh Tây Ninh trình bày nguyện vọng mong muốn được giải quyết, kết thúc vụ Bời Lời. Ngày 14/10/2023, UBND Tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đối thoại với nhà đầu tư nhưng không thành công do 2 bên không thương lượng được mức đền bù.



Ngày 01/11/2024, ông Huy tiếp tục có cuộc đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhưng vụ việc vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Dù chưa nhận được bồi thường nhưng mới đây, gia đình ông Huy lại liên tiếp nhận thêm 2 quyết định gồm: Quyết định thi hành án số 26/QĐ-CCTHADS và 29/QĐ-CCTHADS ngày 25/3/2025; Quyết định khảo sát để thi hành án số 439 TB-CCTHA ngày 09/4/2025 càng khiến gia đình ông bức xúc và lo lắng hơn.

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Võ Quan Huy cho hay: Trong quá trình vụ án, tôi đã nhiều lần gửi đơn trình bày nguyện vọng đến Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh và cơ quan liên quan mong muốn giải quyết xong vụ việc Bời Lời. Tôi sẵn sàng trả lại đất, nhưng rất mong được bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất theo mức giá Nhà nước quy định, trong đó có một phần diện tích đất do gia đình đã vất vả khai hoang trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hiện tôi đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi để mong sự việc tiếp tục được làm rõ, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng đến giờ vẫn chưa có phản hồi tích cực.

Phải giải quyết bồi thường công khai phá cho người dân

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn ông Võ Quan Huy và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư Trương Thị Minh Thơ, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho rằng: Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, chúng tôi nhận thấy ông Võ Quan Huy có ký hợp đồng thuê đất với Nông trường Bời Lời. Tuy nhiên, về tố tụng Thẩm phán cấp sơ thẩm đã có một số vi phạm trong thủ tục tố tụng. Cụ thể, không mở phiên hợp hòa giải mà đưa vụ án ra xét xử là vi phạm theo Điều 205, 206, 207 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Mặt khác, thu thập chứng cứ không đầy đủ làm mất quyền phản tố của bị đơn.

Luật sư Thơ khẳng định: UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh thuê đất là không đúng pháp luật, nhưng cấp sơ thẩm không đưa chủ thể là UBND tỉnh Tây Ninh tham gia vào quá trình tố tụng là thiếu sót. Một điểm nữa, việc UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy CNQSDĐ cho Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh là không đúng pháp luật, nên Công ty không có quyền khởi kiện ông Huy.

Theo Luật sư Thơ, trên thực tế không có việc sáp nhập Nông trường Bời Lời vào Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Năm 1997, Nông trường Bời Lời mới được cấp giấy phép thành lập và nông trường không có quyền cho ông Huy thuê đất, từ đó cho thấy đất ông Huy sử dụng là đất hoang hóa, chứ không phải của Nông trường Bời Lời, vì thế khi Nhà nước thu hồi phải giải quyết bồi thường công khai phá cho ông Huy theo pháp luật.

Luật sư Trương Thị Minh Thơ, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Trao đổi thêm với PV Báo NTNN/điện tử Dân Việt về vụ việc, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho hay: Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định kháng nghị rồi hai lần rút kháng nghị nhưng không dựa trên cơ sở pháp lý cụ thể, mà chỉ căn cứ vào công văn (đóng dấu mật) kiến nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh và để phục vụ tình hình chính trị tại địa phương, đảm bảo dự án Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời thực hiện đúng tiến độ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

"Quyết định rút kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh trong vụ việc này không có căn cứ pháp lý đầy đủ để thể hiện sự minh bạch và tính thuyết phục trong hoạt động tố tụng", luật sư Thơ nhấn mạnh.



Thủ tướng yêu cầu lập "tổ công tác đặc biệt” kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại các nông lâm trường

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 diễn ra ngày 31/12/2024, nông dân Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (huyện Đức Huệ, Long An)- Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013 và 2015, người đang sản xuất trên diện tích gần 1.000ha và là nông dân Việt Nam xuất sắc bày tỏ sự ấn tượng khi gần đây, Trung ương đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Đặc biệt, Luật Đất đai đã được đưa vào thực tế sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, qua thực tế sản xuất, ông Huy gửi đến Thủ tướng một số kiến nghị, trong đó có vấn đề liên quan tới đất đai. Ông Huy cho biết, từ hơn 20 năm trước, lúc đó đất cần người sản xuất, Đảng và Nhà nước có chính sách vận động thành lập nông lâm trường, đưa dân đến khai hoang sản xuất, giao khoán trả sản phẩm.

Sau đó, mô hình này hoạt động không hiệu quả, dẫn đến thoái trào giải thể, chuyển về địa phương quản lý, nông dân vẫn canh tác trả tiền thuê đất theo quy định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo quy định mới, muốn thuê đất thuộc diện này, cũng phải thực hiện đấu giá, nên các địa phương đang rất khó thực hiện vì người nông dân đã đầu tư xây dựng đồng ruộng chỉnh sửa mặt bằng rất tốn kém, thậm chí bỏ tiền khai hoang từ nhiều năm.

Trong khi, nếu tiến hành đấu giá, thì phải thực hiện việc thu hồi, chuyển đổi vị trí người nông dân đang sản xuất rất khó cho địa phương và người dân. Từ đó, ông Huy kiến nghị, cần xây dựng công thức thu tiền sử dụng đất nông nghiệp cho từng loại đất có cải tiến để ổn định sản xuất cho nông dân.

Liên quan đến câu hỏi này của ông Huy, tại Văn bản số 1311/VPCP-NN ngày 18/2/2025 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ nông dân sau Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2024, gửi các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TNMT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan lập "Tổ công tác đặc biệt" của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại các nông lâm trường quốc doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra (trong quý II năm 2025) để có cơ chế, chính sách khai thác nguồn đất đai có hiệu quả.



Ông Út Huy tên thật là Võ Quan Huy, sinh năm 1955 ở ấp Thuận Hoà (xã Hiệp Hoà, huyện Đức Hoà, Long An). Ông nổi tiếng với danh hiệu “vua chuối”với thương hiệu chuối Fohla, và từng khởi nghiệp đến 25 lần. Ông Huy cũng là nông dân đầu tiên đưa chuối Việt xuất khẩu ra thị trường thế giới.



Hiện, ông Huy đang quản lý hơn 1.000 ha đất nông nghiệp ở nhiều địa phương, trong đó gần 1.000 ha là đất chuyên canh tôm, nuôi vỗ béo bò Úc, trồng trà, cao su, bưởi da xanh, măng cụt…



Cuối năm 2014, ông dành 110 ha trồng chuối ở Long An và Tây Ninh. Trại chuối 70ha tại xã Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) và trại ở xã Mỹ Bình (huyện Đức Huệ, Long An) đều trồng theo quy trình sạch. Tổng mức đầu tư cho cả 2 trại chuối này ban đầu khoảng 50 tỉ đồng.



Ông Võ Quan Huy từng 2 lần nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.