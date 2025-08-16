



Anh Lâm Hoàng Hải (em trai ruột nạn nhân). Ảnh: Chinh Hoàng

Liên quan đến vụ tài xế xe công nghệ bị sát hại vào khoảng 22h đêm 15/8 tại con hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, danh tính của nghi phạm là Châu Phú Tính, 18 tuổi, quê Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cắt cổ ở con hẻm số 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Hiện Tính đang bị Công an TP.HCM tạm giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Lâm Hoàng Hải (em trai ruột nạn nhân) chia sẻ, Anh P. là anh ruột của anh Hải (sinh năm 1978, quê Bạc Liêu) làm nghề tài xế xe ôm chở khách, chưa có vợ và con, thường chạy xe vào ban đêm vì thời tiết mát mẻ.

“Anh P. sống cùng tôi trong một căn trọ tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (cũ). Cả hai anh em đều làm tài xế và có hoàn cảnh khó khăn”, anh Hải nói.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h đêm 15/8. Nhiều người dân tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, bất ngờ nghe thấy tiếng la hét. Khi chạy ra, họ chứng kiến anh P. đang giằng co với một thanh niên.

Theo lời kể của nhân chứng, sau khi bị đâm một nhát vào cổ, anh P. vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công ra đến tận đường lớn. Sau một đoạn, anh quay lại hẻm, dựa vào tường và gục xuống, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu Future cùng túi xách và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh.

Hiện, công an tiếp tục lấy lời khai Châu Phú Tính để làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ việc.