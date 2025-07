Ngày 23/7, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chết người xảy ra trên địa bàn ấp Bến Sắn vào lúc 23h23 ngày 22/7.

Cô gái nghi bị đâm tử vong ở xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nạn nhân tử vong là chị L.T.K.N (SN 2004, HKTT tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; hiện tạm trú tại ấp Đất Mới, xã Nhơn Trạch).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Ngoài ra, còn có một nạn nhân bị thương nặng là N.T.C (SN 2000, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, Công an xã Nhơn Trạch đã nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu vật chứng có liên quan và phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ.

Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng gây án, Công an xã Nhơn Trạch đề nghị người dân trên địa bàn nếu có thông tin về đối tượng nghi vấn, vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ việc nêu trên, báo về Công an xã Nhơn Trạch qua số điện thoại Trực ban Công an xã Nhơn Trạch: 02513.521047 hoặc trực ban hình sự: 02513.521041 để được tiếp nhận.