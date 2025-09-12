Vụ việc cụ bà 77 tuổi sống một mình tại tỉnh Ninh Bình được báo hoá đơn tiền điện 12 triệu đồng đã gây xôn xao dư luận.

Đáng nói, hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng rất cao, gấp 15-20 lần so với các tháng trước đó.

Nhiều tháng trong năm, hộ tiêu dùng điện này chỉ sử dụng cao nhất 1 triệu đồng/tháng, trung bình các tháng trước đó chỉ có hoá đơn thanh toán tiền điện từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/tháng.

Cụ bà Ninh và gia đình làm đơn kiến nghị lên cơ quan điện lực địa phương về sự cố phát sinh trong sử dụng điện tháng 8 của gia đình.

Theo EVNNPC, trường hợp khách hàng sử dụng điện là cụ bà Nguyễn Thị Ninh (77 tuổi, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ nhận hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 lên tới hơn 12 triệu đồng, Điện lực khu vực Nam Định đã có báo cáo chi tiết.

Qua xác minh, sản lượng điện tăng đột biến (3.420 kWh) xuất phát từ việc đường dây sau công tơ bị hỏng cách điện, dẫn đến rò rỉ điện ra dây viễn thông.

Phần dây sau công tơ thuộc trách nhiệm của khách hàng, nhưng nhận thấy công tác hướng dẫn, cảnh báo rủi ro rò điện, đặc biệt với các hộ gia đình cao tuổi, còn chưa kịp thời, đầy đủ, vì vậy Đội Quản lý điện lực khu vực Nam Định sẽ rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp phòng ngừa tốt hơn trong thời gian tới.

Trong quá trình giải quyết, cán bộ Điện lực đã trực tiếp làm việc với gia đình người thân của cụ bà Nguyễn Thị Ninh giải thích nguyên nhân và cùng gia đình bàn bạc phương án xử lý.

Theo EVNNPC, đại diện gia đình bà Ninh, chị Phạm Lệ Bình (con gái bà Ninh) cho biết, ngành điện đã tư vấn, hỗ trợ các giải pháp đảm bảo an toàn điện sau công tơ, đồng thời chia sẻ với gia đình.

Gia đình kiến nghị ngành điện và viễn thông tiếp tục phối hợp chỉnh trang, bó gọn hệ thống lưới điện – viễn thông để bảo đảm an toàn lâu dài.

Đại diện đơn vị viễn thông tại địa phương cũng khẳng định sẽ sớm triển khai bó gọn hệ thống cáp, giảm nguy cơ chạm, chập với đường điện.

Về vụ việc, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Tập đoàn EVN cho biết, đây là sự cố khách quan nên công ty điện lực cũng trao đổi với người thân của cụ bà Nguyễn Thị Ninh và thống nhất phương án xử lý sự cố, để giảm bớt khó khăn trong chi phí tiền điện tháng 8 của gia đình.

Phương án được đưa ra, gia đình cụ Ninh sẽ nộp số tiền điện bằng tháng sử dụng điện cao nhất tính từ tháng 8 trở về trước. Còn phần còn lại trong số hoá đơn 12 triệu đồng, hoá đơn tiền điện tháng 8/2025, các cá nhân trong Đội, Tổ dịch vụ điện sẽ hỗ trợ bằng tiền cá nhân để giảm thiệt hại cho gia đình bà Ninh.