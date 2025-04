Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cựu Trưởng công an, Viện kiểm sát huyện Tân Biên

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ công an và cán bộ Viện kiểm sát huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh liên quan vụ bỏ lọt tội phạm trong vụ buôn lậu xe ô tô Lexus từ Campuchia về Việt Nam để sử dụng. Theo đó, 5 bị can cùng bị truy tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Trong đó có các cựu cán bộ lãnh đạo Công an huyện Tân Biên gồm: Ông Nguyễn Thanh Sơn (cựu Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, cựu Trưởng Công an huyện Tân Biên).

Hai ông Nguyễn Minh Phụng và ông Trịnh Ngọc Anh (đều là cựu Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, cựu Phó trưởng Công an huyện Tân Biên). Ông Vũ Đức Tân, cựu đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Tân Biên. Một cựu cán bộ kiểm sát là bà Hứa Thị Kim Ngân, cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên.

Theo cáo trạng, vào ngày 20/4/2015, ba người đàn ông gồm: Phùng Viết Đông, Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Đắc Tuyên bị Công an huyện Tân Biên bắt quả tang về hành vi sang Campuchia mua xe ô tô Lexus RX-350 về Việt Nam sử dụng.

Ba người đàn ông này bị bắt quả tang khi đang ngồi trên chiếc xe Lexus nói trên đi trên tuyến đường tại TP.HCM, trên xe còn có một số giấy tờ giả, biển số...

Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố cựu trưởng công an, viện kiểm sát huyện Tân Biên. Ảnh: M.H.

Sau đó 5 cựu cán bộ công an và kiểm sát huyện Tân Biên đều là cán bộ có chức danh tư pháp, biết rõ hành vi của ba người đàn ông buôn lậu xe ô tô Lexus từ Campuchia về Việt Nam sử dụng, làm giả giấy tờ nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các cựu cán bộ đã trả tự do cho ba người đàn ông trái pháp luật, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, dẫn đến việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Sau khi vụ việc được phát hiện, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy quyết định không khởi tố hình sự. Kết quả là ba ông Đông, Tuấn Anh, Tuyên bị tuyên phạt tù về các tội "buôn lậu" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong đó, riêng bị can Đông trong thời gian được thả tự do còn bị phạt tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" trong một vụ án khác.

Quy định của pháp luật về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

Luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội là tội phạm không chỉ xâm phạm đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng, mà còn xâm phạm đến nguyên tắc xử lý "mọi hành vi phạm tội phải bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh". Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội là tội cố ý bảo lọt tội phạm và do đó còn xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, xã hội và công dân.

Cũng theo luật sư Huy, trong vụ việc trên, các bị can trong thời gian tại chức đã không tiến hành các hoạt động buộc tội và áp dụng các hình phạt đối với người thực hiện các hành vi cấu thành tội phạm theo quy định tại Bộ luật hình sự. Hành vi của các bị can đã thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 369 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội thì sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Không truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng; Đối với 02 người đến 05 người; Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự bỏ trốn hoặc thực hiện hành vi cản trở điều tra, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

Dẫn đến việc người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trả thù người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị hại, nhân chứng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: Đối với 06 người trở lên; Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tiếp tục thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Làm người bị hại tự sát. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, theo luật sư Huy, tùy vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà các bị can có thể đối mặt với mức hình phạt cao nhất của là 12 năm tù. Nếu các cựu cán bộ đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích trong quá trình công tác sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.