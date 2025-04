Ngày 5/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan đến vụ Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục cùng nhiều đối tượng bị khởi tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét trụ sở Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, tại số 144, đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, vào tối 4/4 thu giữ 24.000 hộp kẹo Kera.

24.000 hộp kẹo Kera tại trụ sở Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, tại số 144, đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, vào tối 4/4. Ảnh: NT

Trước đó, vào ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk.

Bên trong trụ sở Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, tại số 144, đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: NT

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hình ảnh Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục lúc bị Bộ Công an khởi tố. Ảnh: DV

Như Dân Việt đã đưa tin, tại họp báo công tác công an Quý I năm 2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, vào ngày hôm trước, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em rọt.

Công an cũng khởi tố 5 bị can về tội danh trên. Số này gồm Nguyễn Phong, Chủ tịch Công ty Asia Life; Lê Tuấn Linh, Giám đốc và Lê Thành Công.

Đáng chú ý, Phạm Quang Linh tức Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thái Hằng tức Hằng Du Mục, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án này.

Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh năm 1998, thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt (chỗ ở hiện nay tại Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du Mục, sinh năm 1995, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt (chỗ ở hiện nay tại Quận Gò Vấp, TP.HCM).

Trước đó, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo rau củ Kera có giá trị chất xơ cao, "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau" đã khiến nhiều người cho rằng, quảng cáo này không đúng với thực tế.

Tại buổi gặp mặt với truyền thông hôm 13/3, đại diện lãnh đạo Công ty CER thừa nhận những sai sót không đáng có dẫn đến những thông tin sai lệch, ảnh hưởng tới mọi người.