Trong đơn, bà Hiền nói: "Tôi viết đơn này bằng cả trái tim tan nát của một người mẹ vừa mất con, vừa mang nỗi uất ức khôn nguôi khi cho đến nay, sau nhiều tháng ròng rã kêu oan, vụ việc gây ra cái chết oan ức cho con tôi vẫn chưa được xử lý đúng pháp luật".

Bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, mẹ nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024) đã có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: H.X

Bà Hiền trình bày, vào ngày 4/9/2024, con gái bà là cháu Trân đang trên đường đi từ trường về nhà, đi chung hai người bạn bằng xe đạp điện trên tuyến tỉnh lộ 901. Khi đến địa phận xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn thì bị xe tải mang biển số 84C-102.77 do ông Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều, va chạm và cán qua người cháu.

Theo kết luận giám định pháp y, cháu tử vong do chấn thương ngực kín, vỡ gan, dập phổi, xuất huyết nội tạng.

"Con gái tôi là một đứa trẻ ngoan hiền, chưa đầy 14 tuổi, mà mãi không còn cơ hội đến trường, không còn cơ hội làm người lớn, không còn hy vọng có hai tiếng mẹ ơi” - bà Hiền viết trong đơn.

Bà Hiền khẳng định rằng, cháu Trân đi đúng phần đường, đi sát lề phải, có bạn học cùng đi làm chứng. Trong khi đó, xe tải của ông Trung vượt ẩu trong điều kiện không đảm bảo an toàn, lấn toàn bộ phần đường của người đi ngược chiều và không có tín hiệu khẩn cấp...

Bà Nguyễn Thị Hiền bên chiếc xe đạp điện con gái dùng đi đến trường trong ngày xảy ra tai nạn. Ảnh: H.X

Về pháp lý, bà Hiền nêu rõ, hành vi của ông Trung có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), khi điều khiển phương tiện giao thông lấn sang phần đường ngược chiều gây tai nạn dẫn đến hậu quả chết người.

Nạn nhân là cháu Trân được xác định là trẻ em theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em 2016 và các hành vi nghiêm cấm: “Cấm tước đoạt quyền sống của trẻ em” và Điều 12 Luật trẻ em 2016 về quyền sống: “Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển”. Như vậy, việc gây ra cái chết cho trẻ em là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sống và quyền được bảo vệ của trẻ em.

Từ cơ sở trên, bà Hiền yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến cái chết của cháu Trân, khởi tố bị can đối với ông Trung để xử lý theo quy định của pháp luật.

Buộc ông Trung bồi thường thiệt hại về tính mạng cho gia đình và các chi phí khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo bà Hiền, gia đình đã chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được khi mất đi đứa con gái thân yêu. Trên cơ sở trên, bà Hiền yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra xem xét khách quan, toàn diện vụ việc, đảm bảo công lý được thực thi, người vi phạm bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.



Sau tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong 4/9/2024, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý và cơ quan này không khởi tố vụ án.



Không đồng ý với quyết định trên, ngày 21/2, tức cách nay hơn 2 tháng, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã có gửi đơn khiếu nại về cái chết của con gái đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Long.



Trong đơn khiếu nại, ông Phúc cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án.



Do đó, ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái ông, khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe gây tai nạn thương tâm.



Tuy nhiên, đến ngày 14/3, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Phúc.



Đến sáng 28/4, ông Phúc đã tìm đến nhà người tài xế trong vụ tai nạn nói trên (anh Trung) và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.



Ông Phúc và anh Trung đều được ngành chức năng địa phương đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.



Sau đó, ông Phúc được người nhà chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng không qua khỏi.