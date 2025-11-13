Vụ thi công gây đứt đường ống dẫn nước sạch, người dân khốn đốn: Đấu nối đường ống ngay trong đêm

Sáng 13/11, sau khi báo điện tử Dân Việt phản ánh về việc người dân trong hẻm 101 đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM phải đi xách nước giếng từ các hộ dân khác để sử dụng vì công trình thi công gây đứt đường ống dẫn nước sạch, trong đêm 12/11, chính quyền địa phương đã nhanh chóng khắc phục, đấu nối đường ống dẫn nước sạch đến người dân.

Các cơ quan chức năng phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM trong đêm đấu nối đường ống dẫn nước sạch. Ảnh: NDCC

Cũng trong sáng cùng ngày, đại diện UBND phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM cùng chi nhánh cấp nước Dĩ An, đơn vị thi công… có mặt tại hiện trường để kiểm tra các vấn đề mà người dân phản ánh.

Theo cơ quan chức năng, ngay trong đêm 12/11, các đơn vị cũng đã khẩn trương lắp đặt, đấu nối đường ống dẫn nước sạch cho người dân. Động thái khẩn trương tích cực này của đơn vị chức năng khiến người dân vui mừng.

Người dân tại hẻm 101 Nguyễn Thị Tươi đối thoại với chính quyền địa phương. Ảnh: Đăng Khôi.

Tại công trình ở hẻm 101, nhiều công nhân đang khẩn trương làm san lấp mặt bằng, đấu nối hệ thống thoát nước mưa. Nhờ đó, mặt đường tại công trình trở nên thông thoáng, thuận tiện cho người người điều khiển phương tiện qua lại.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Đăng Quang, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tân Đông Hiệp cho biết, thời gian thực hiện dự án nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến hẻm 101 Nguyễn Thị Tươi là 90 ngày.

Tuyến hẻm 101 có gần 30 hộ dân sinh sống. Nhiều năm trước, người dân phối hợp với đơn vị cung cấp nước sạch đấu nối dây dẫn từ đường Nguyễn Thị Tươi về nhà để sử dụng.

Đại diện UBND phường Tân Đông Hiệp cùng chi nhánh cấp nước Dĩ An có mặt tại hiện trường thi công công trình.

Tuyến hẻm đang được đẩy nhanh thi công.

Ống nước mà các cơ quan chức năng đấu nối tạm để người dân có nước sạch sử dụng.

Thời gian qua, hệ thống ống dẫn nước chằng chịt được người dân chôn lấp dưới mặt đường. Để thuận lợi cho việc thi công công trình, đơn vị thi công gỡ nhiều dây dẫn khiến nhiều hộ dân mất nước trong nhiều ngày.

Theo đại diện UBND phường, ngoài đấu nối lại hệ thống ống dẫn nước, chi nhánh cấp nước Dĩ An còn đầu tư kinh phí kéo đường dây dẫn nước đúng chuẩn từ đường Nguyễn Thị Tươi dọc theo tuyến hẻm 101 có chiều dài trên 100 mét, mỗi hộ dân tự mua sắm dây dẫn kéo về nhà sử dụng.

“Việc điện yếu, điện chập chờn làm hư hỏng dụng cụ thiết bị, qua nhiều buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh là có thật. Hơn một tháng qua, chính quyền địa phương triển khai công tác xã hội hoá, nhờ ngành điện làm trụ điện, kéo dây dẫn điện đúng chuẩn vào khu dân cư trong hẻm 101”, ông Phạm Đăng Quang nói.

Trước đó, Dân Việt đã có phản ánh việc công trình thi công tại hẻm 101 Nguyễn Thị Tươi gây đứt ống dẫn nước sạch, nhiều hộ dân phải xin nước giếng của hộ khác về sử dụng.



