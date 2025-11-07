Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:41 GMT+7

Vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau bán hàng nghìn vé câu cá 'chui': Kiến nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 07/11/2025 08:41 GMT+7
Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cùng nhiều cán bộ khác bị Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm vì sai phạm liên quan đến việc tự in, bán hàng nghìn vé câu cá “chui” mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh thời gian qua.
Ngày 6/11, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành kết luận thanh tra “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý thu, chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá (giai đoạn năm 2023 - 2024) tại Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau”.

Theo nội dung kết luận, ngoài việc ghi nhận những mặt đạt được của Vườn quốc gia U Minh Hạ, Thanh tra tỉnh Cà Mau còn chỉ ra nhiều sai sót của đơn vị này.

Giám đốc Vườn  quốc gia U Minh Hạ cùng nhiều thuộc cấp bị Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc tự in, bán hàng nghìn vé câu cá "chui". Ảnh: An An

Cụ thể, trong công tác quản lý nguồn kinh phí dịch vụ câu cá giai đoạn năm 2023 - 2024, kết luận thanh tra cho biết, việc phát hành 2.600 vé câu cá tự in, nhưng không đăng ký với cơ quan thuế cũng như không thực hiện thông báo phát hành, nhưng Vườn quốc gia U Minh Hạ đã sử dụng để cung cấp dịch vụ câu cá cho khách sử dụng vé câu cá (hóa đơn) là không phù hợp được quy định tại khoản 9, Điều 3 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Hay việc kế toán của đơn vị này ghi chép, hạch toán nguồn thu dịch vụ câu cá chưa phản ánh kịp thời, chưa đúng thời gian tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định của Luật Kế toán…

Từ đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Công Hoằng - Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, chịu trách nhiệm người đứng đầu nhưng để xảy ra hạn chế trong việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng văn bản không phù hợp.

Ngoài ra, ông Hoằng còn được xác định là chưa quy định mức trích cụ thể của các quỹ; chưa quy định việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp sử dụng vượt mức khoán, tiêu chuẩn, định mức quy định; cho lập, quản lý, sử dụng vé (hóa đơn) không đúng quy định, chủ trương phát hành vé câu cá tự in chưa được công khai…

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ tổ chức rút kinh nghiệm đối với Phòng Tổ chức - Hành chính vì để xảy ra việc tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng văn bản không phù hợp, chưa quy định mức trích cụ thể các quỹ…; tổ chức rút kinh nghiệm đối với Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường vì để xảy ra việc sử dụng vé câu cá tự tin không hợp pháp.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Trịnh Văn Tiệp - Kế toán trưởng; rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Tấn Truyền - Phó trưởng Phòng Quản lý và bảo vệ rừng…

Như Dân Việt đã thông tin: Vườn quốc gia U Minh Hạ (đặt tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời – nay là xã Đá Bạc, Cà Mau) bị tố tự in, bán hàng nghìn vé câu cá “chui”, với giá 300 nghìn đồng/vé. Trước đó, cơ quan thuế cũng mời đơn vị này làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính liên quan đến hành vi in và sử dụng vé không đúng quy định.

