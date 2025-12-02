Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Ngày 2/12, liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác xảy ra ở phường Tân Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, làm rõ.

Trước đó, hồi tháng 11, cảnh sát đã tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ diện tích khu đất (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình nhà, phòng trọ.

Khu vực thửa đất mà ông Hoàng xây nhầm trên đất của ông Ký. Ảnh: Thanh Quang.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã lấy thông tin của toàn bộ các hộ gia đình đã mua nhà tại khu đất này.

Theo hồ sơ mà Dân Việt có được, năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ TP.HCM) được UBND huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 6.465m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, phường Tân Phước Khánh cũ.

Nguồn gốc đất này được cha mẹ ông Ký để lại cho vợ chồng ông canh tác, trồng cây lâu năm. Ông Ký làm tường rào bao bọc xung quanh để giữ đất.

Đến năm 2017, ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) cùng cá nhân khác đã chiếm 1 phần thửa đất của ông Ký để xây nhà tạm nên 2 bên xảy ra tranh chấp, 2 năm sau, ông Ký khởi tiện ông Hoàng ra tòa án.

Khi tòa thụ lý vụ án, TAND thị xã Tân Uyên cũ đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Hòa không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất của ông Ký.

Lúc này, tại thửa đất trên, ông Hoàng đã xây dựng 7 căn nhà cấp 4 và 1 dãy nhà trọ.

Đến năm 2020, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên (cũ) thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây trình xây dựng trái phép, thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.

Ông Hoàng sau đó làm đơn khởi kiện ông Ký, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Tháng 7/2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Đến tháng 2/2025, TAND TP Tân Uyên cũ (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Hoàng.