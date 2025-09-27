Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 27/09/2025 06:15 GMT+7

Vùng đất cổ, làng cổ này ở Thái Bình gắn với truyền thuyết ly kỳ thời Hùng Vương thứ 17

+ aA -
Quang Viện Thứ bảy, ngày 27/09/2025 06:15 GMT+7
Làng Đìa, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình-địa danh cổ được xác định là thủ phủ của huyện Ngự Thiên. Các triều Đinh, Lê, Lý, Trần đều phong hai ông Đại Đạo, Đại Hải là Thượng đẳng phúc thần, vua Lê Trang Tông gia phong mỹ tự: Thượng đẳng tối linh Đại Đạo Quý Minh Đại vương và Đại Hải Tế thế Đại vương, chuẩn cho khu Bảo Nguyên, trang Quan Bế, huyện Ngự Thiên phụng thờ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo tài liệu khảo cứu, vào thời Hùng Vương thứ 17, ở đạo Tuyên Quang, phủ Lạng Giang, huyện Tây Quan, trang Ngọc Chúc có một quan lang Phụ đạo thế truyền họ Hùng, tên Thanh, hiếu đễ khoan hoà, trung lương minh trí, tinh thông võ nghệ có sức trăm người không địch nổi.

Một chùa cổ ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) có quả chuông đồng nặng 9.000kg treo úp giữa cái hồ nước

Thuở ấy, Hùng Duệ Vương nghe danh tiếng quan lang, một ngày vua vời quan lang đến, vấn danh rõ ràng rồi phong làm quan phủ của phủ Khoái Châu, đạo Sơn Nam (Thượng), được một năm quốc gia vô sự, nhân dân vui vẻ xướng ca, bốn bề cảnh tượng thái bình thịnh trị.

Quan lang được vua ban cho chuyến công du đến khu Bảo Nguyên. Duyên không hẹn trước, trang có con gái họ Nguyễn tên là Lan Hoa nương, tuổi vừa 18, công dung ngôn hạnh, nhan sắc chim sa cá lặn, trăng thẹn hoa hờn.

Say sắc hương trời, quan phủ quan sai người đưa đồ sính lễ đến hỏi làm vợ. Vợ chồng họ Nguyễn đều hoan hỷ thuận gả. Phủ quan đón về ở hành cung.

Nhưng, rủi thay, năm năm mà mộng chung tư chưa từng ứng nghiệm. Một hôm, Phủ quan nói với phu nhân rằng: “Ta đã ngoại tứ tuần mà chưa có con cái, có lẽ là lòng trời chưa thấu hoặc việc người còn thiếu sót gì mà đến nỗi này chăng?

Nhược bằng vợ chồng ta tìm chốn linh từ, Phật tự, dâng một nén hương cầu đảo để có con nối dõi, kẻo mắc vào tội đại bất hiếu: “Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại”. Nói xong, bèn sắm sửa lễ chay đến chùa Phật Tích huyện Tiên Du, đạo Kinh Bắc là nơi rất linh ứng, nước đảo dân cầu, tất đều ứng nghiệm thỏa lòng.

Xã mới này của Hải Dương trước khi sáp nhập về Hải Phòng trồng loại quả ngon gì khiến cả làng "tán thán"?

Lúc bấy giờ vợ chồng Phủ quan hành lễ ở chốn Tam bảo Phật tiền, khấn xong hai vợ chồng trở về đến sông Thiên Đức (sông Tiên Hưng bây giờ). Khi ấy là mùa hạ nóng nực, phu nhân bèn xuống sông tắm, bỗng thấy trời đất mù mịt, mặt nước sóng cồn, các loài cá hình nghê, côn, ngạc đều nổi hết trên mặt nước, mặt sông nổi muôn lớp sóng cồn cuồn cuộn sục sôi.

Giữa lúc ấy có một con giao long cuốn lấy phu nhân ba vòng, phu nhân bàng hoàng bất tỉnh nằm như thây người chết.

Quấn một lúc lâu, giao long tự nhiên biến mất, phu nhân tỉnh dậy, lên bờ kể hết chuyện với Phủ quan. Phủ quan nghĩ thầm rằng giao long đã hoan giao với nàng, bèn nói rằng: đó là thủy thần giáng thế, để giúp nước cứu dân, đợi xem chớ nên nghi ngại.

Làng Đìa, xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình-địa danh cổ xưa, vùng đất cổ, làng cổ được xác định là thủ phủ của huyện Ngự Thiên.

Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo

Nói xong liền làm mâm cỗ chay lễ bái tạ, rồi trở về chốn cũ hành cung ở khu Bảo Nguyên. Từ đấy phu nhân thấy trong dạ mình luôn có tiếng rầm rầm như sấm, rồi có mang, trải 12 tháng, đến ngày 1 tháng 4 mùa hạ vào giờ Ngọ thì phu nhân sinh ra một bọc vỡ ra hai quả trứng. Phủ quan cho là kỳ dị.

Hôm ấy Phủ quan lại đem hai quả trứng vứt ra sông, đến giờ Dậu trên trời có 3 tiếng sét, mưa gió nổi lên ầm ầm, bỗng thấy trứng vỡ ra, hai hài nhi trai, hương thơm sực nức khí tốt chan hòa.

Sấm sét ngừng, Phủ quan vui mừng khôn xiết, đón hài nhi về nhà, làm con. Ngày qua, tháng lại, hai hài nhi trai lớn dần, được 100 ngày đều có diện mạo như rồng, sau lưng mỗi bé đều có hai hàng vảy cá như 28 vì sao tô điểm, kỳ hình dị tướng.

Phủ quan đại mừng cho là trời ban phúc, bèn tấu sớ lên nhà vua. Quan phủ đưa hai con ra mắt vua, nhà vua thấy hai ông tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt cho là kỳ nhân ở trên đời, thử hỏi tài năng thì hai ông bèn xuống sông lặn tận đáy nước hết ngày mới lên, lại khiến được phép lạ hô phong hoán vũ, trời đất mù mịt đến hơn 10 ngày chưa dứt.

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh

Vua cho là kỳ nhân trong thiên hạ liền phong một ông làm Đại Đạo tướng quân và một ông làm Đại Hải tướng quân, lưu lại triều giúp nhà vua, lưu triều 20 năm.

Ở du cung, Phủ quan và phu nhân đã già, một ngày, 2 người đột ngột qua đời, nhằm ngày 5 tháng 5. Nhận tin dữ, Đại Đạo, Đại Hải đau xót tột cùng, bèn mổ trâu, bò làm lễ an táng song thân phụ mẫu, chọn đất lành an táng.

Bối cảnh khi Hùng Duệ Vương 105 tuổi, vua nước Thục nắm thông tin vua Hùng đã cao tuổi mà 20 hoàng tử đều quy tiên, không ai kế nghiệp, bèn thừa cơ phát động 50 vạn binh mã, 8.000 ngựa tốt, 3.000 thuyền chiến, chia hai đường thủy bộ cùng tiến đến cửa bể Quảng Yên cướp bóc của cải chia ba thiên hạ.

Thư ngoài biên cương cáo cấp, địa phương dâng biểu tâu về vua một ngày 5 lần. Vua rất lo lắng gọi con rể là Tản Viên Sơn Thánh cùng với Đại Đạo và Đại Hải tướng quân, ban cho binh hùng 30 vạn, danh tướng 300 viên, chia làm hai đạo thủy bộ đại chiến, đánh 30 trận mà chưa phân thắng bại.

Trồng lúa hữu cơ, ra thứ gạo ngon, ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập) nhà nào trồng nhà đó phấn chấn bởi điều này

Sơn Thánh Tản Viên dẫn binh trở về bản châu, tay trái cầm sách, tay phải chống gậy trúc, ngẩng mặt lên trời ước, ước một lát bỗng thấy một vị đại thần ở trên trời giáng xuống đứng giữa đám mây, tay cầm loa đồng thổi một trận gió, trời đất mù mịt, mưa gió liên tiếp cát bụi, đá bay.

Quân Thục đại bại tan tác, trận ấy Sơn Thánh Tản Viên nhân lúc trời đang gió mưa xông lên chém được 50 đầu tướng Thục, sĩ tốt chết nhiều vô kể, với thế trúc chẻ ngói tan, uy phong bẻ cành khô chẻ gỗ mục, một chiếc xe không về, một con ngựa không còn, bắt được ấn tín của tướng Thục.

Vua Thục chạy về nước. Đại Đạo và Đại Hải cùng Tản Viên Sơn Thánh dâng biểu lên vua, vua được tin cả mừng, bèn hạ chiếu gọi hai ông về.

Hai ông làm lễ bái tạ nhà vua, vua truyền văn võ bá quan mở tiệc yến ẩm, gia phong cho công thần. Sắc chỉ gia phong cho Đại Đạo làm Thống Chế đại tướng quân. Gia phong cho Đại Hải làm Thái Bảo đại tướng quân thăng làm Thống chế đạo Sơn Tây và đạo Kinh Bắc.

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi

15 năm sau bại trận mà vua Thục chưa nguôi hận, vẫn nuôi hận tích lũy lương thảo tinh binh 100 vạn, lại ồ ạt kéo đến biên cương Văn Lang báo thù.

Chúng chia làm 5 đạo, một đạo 20 vạn theo đường Lạng Sơn, Cao Bằng tiến vào, một đạo 25 vạn theo đường Châu Hoan, Châu Ái tới, một đạo binh 15 vạn theo đường Bố Chính, Minh Linh tiến vào, một đạo thủy binh 10 vạn theo đường cửa bể tiến vào...

Đại Đạo và Đại Hải đại vương tâu với vua Hùng: “Thần vì bệ hạ mà tuyển tướng tài và tinh binh 30 vạn, 1.000 thuyền chiến, gánh việc khó nhọc thay bệ hạ. Chẳng quá 10 ngày thì đầu vua Thục sẽ treo trên cờ súy. Bệ hạ chớ lo lắng gì nữa”.

Trên đường ra trận, đoàn quân của hai ông đến khu Bảo Nguyên, trang Quan Bế, huyện Ngự Thiên, bô lão, nhân dân giết trâu mổ bò làm lễ chúc mừng, hai ông kén nghĩa binh cường tráng ở khu Bảo Nguyên được 25 người cho làm thủ túc.

Giao chiến với quân Thục qua 12 trận, giết được hơn 3.000 quân Thục. Quân của Đại Đạo và Đại Hải tử trận quá nửa. Ngày 21 tháng 4, tình thế nguy nan, Đại Đạo và Đại Hải đại vương ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Ra quân chưa báo đáp ơn vua, anh hùng không đội trời chung với giặc”. Dứt lời, hai ông gieo mình xuống biển...

Các triều Đinh, Lê, Lý, Trần đều phong hai ông là Thượng đẳng phúc thần, vua Lê Trang Tông gia phong mỹ tự: Thượng đẳng tối linh Đại Đạo Quý Minh Đại vương và Đại Hải Tế thế Đại vương, chuẩn cho khu Bảo Nguyên, trang Quan Bế, huyện Ngự Thiên phụng thờ.

Theo: Báo Thái Bình

Tham khảo thêm

Một ngọn núi nổi tiếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu cao 245m có cái giếng cổ, chuyện ly kỳ về ông vua đầu tiên nhà Nguyễn

Một ngọn núi nổi tiếng ở Bà Rịa-Vũng Tàu cao 245m có cái giếng cổ, chuyện ly kỳ về ông vua đầu tiên nhà Nguyễn

Ở vùng núi nổi tiếng này của An Giang có chuyện ly kỳ về con động vật hoang dã dài 15m, nặng 300kg

Ở vùng núi nổi tiếng này của An Giang có chuyện ly kỳ về con động vật hoang dã dài 15m, nặng 300kg

Vùng đất thiêng ở Lào Cai có đỉnh núi cao với chuyện ly kỳ về loài hổ dữ ngồi canh 'rừng tỏi tiên'

Vùng đất thiêng ở Lào Cai có đỉnh núi cao với chuyện ly kỳ về loài hổ dữ ngồi canh "rừng tỏi tiên"

Con sông Long Xuyên trên đất Hà Nam với chuyện ly kỳ về một hòm gỗ lạ trôi sang từ sông Hồng

Con sông Long Xuyên trên đất Hà Nam với chuyện ly kỳ về một hòm gỗ lạ trôi sang từ sông Hồng

Đồi Vó Vua ở Hòa Bình lưu truyền chuyện ly kỳ về Bà vợ hai của Thánh Tản Viên đi lạc lên tận Cao Phong

Đồi Vó Vua ở Hòa Bình lưu truyền chuyện ly kỳ về Bà vợ hai của Thánh Tản Viên đi lạc lên tận Cao Phong

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông
Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Nhà nông
Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Đọc thêm

Selena Gomez làm đám cưới với Benny Blanco
Văn hóa - Giải trí

Selena Gomez làm đám cưới với Benny Blanco

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Selena Gomez và nhà sản xuất Benny Blanco chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 27/9 tại Santa Barbara, sau hai năm yêu nhau.

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh
Nhà nông

Đây, hòn đảo cách xa nhất đất liền Kiên Giang, 80% diện tích được bao phủ bởi rừng, xưa chúa Nguyễn Ánh từng vào ẩn lánh

Nhà nông

Quần đảo Thổ Chu thuộc TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang, An Giang). Có tới Thổ Chu mới thấm được đường ra đảo xa xôi thế nào, dù đã có tàu Thổ Châu 09 chuyên chở. Chiếm tới 80% diện tích Thổ Chu là rừng nguyên sinh. Ở đảo Thổ Chu, lịch sử từng ghi chép là nơi chúa Nguyễn Ánh đã lưu lại rất nhiều lần...

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15: Một số tỉnh, thành thông báo 'khẩn' cho học sinh nghỉ học ngày 29/9
Xã hội

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15: Một số tỉnh, thành thông báo "khẩn" cho học sinh nghỉ học ngày 29/9

Xã hội

Một số tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để đảm bảo an toàn trước bão số 10 Bualoi, đồng thời yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai.

Cầu thủ đắt giá nhất đội hình HAGL có gì đặc biệt?
Thể thao

Cầu thủ đắt giá nhất đội hình HAGL có gì đặc biệt?

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Marciel Silva là cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình HAGL ở mùa giải 2025/26.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10
Nhà nông

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó bão số 10

Nhà nông

Từ sáng 28/9, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng
Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến phản hồi chuyện chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng

Văn hóa - Giải trí

Vợ cố diễn viên Đức Tiến thông tin với Dân Việt về quyết định của tòa liên quan đến việc phân chia nhà ở Mỹ trong vụ tranh chấp tài sản với mẹ chồng.

Đà Nẵng: Hai người mất tích, vài chục người dân đi thăm rẫy chưa liên lạc được
Tin tức

Đà Nẵng: Hai người mất tích, vài chục người dân đi thăm rẫy chưa liên lạc được
6

Tin tức

Tại thành phố Đà Nẵng, hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 người dân mất tích khi đi bắt tổ ong và bơi qua suối. Bên cạnh đó, tại xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng, hiện có vài chục người đi thăm rẫy, đến nay lực lượng chức năng chưa liên lạc được.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) áp sát Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, nguy cơ xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) chỉ còn cách TP.Huế khoảng 90km, cách Bắc Quảng Trị khoảng 165km, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Ô Quan Chưởng không bị phá là nhờ một người Pháp đứng ra bảo vệ?
Đông Tây - Kim Cổ

Ô Quan Chưởng không bị phá là nhờ một người Pháp đứng ra bảo vệ?

Đông Tây - Kim Cổ

Ô Quan Chưởng là cửa ô duy nhất còn sót lại của Hà Nội, lẽ ra giống tất cả các cửa ô khác, nó đã bị phá bỏ.

Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu
Thế giới

Thái Lan và Campuchia đấu khẩu tại LHQ về tranh chấp biên giới, Thái Lan tuyên bố phải sửa bài phát biểu

Thế giới

Thái Lan và Campuchia đã công khai chỉ trích lẫn nhau tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9, nêu hai phiên bản trái ngược về căng thẳng biên giới đe dọa nền hòa bình mong manh giữa hai nước.

Tọa đàm Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững
Video

Tọa đàm Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững

Video

Giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội mà còn thể hiện tính ưu việt của chế độ, là thước đo sự phát triển bao trùm của một quốc gia. Trong hành trình đó, Quốc hội luôn giữ vai trò then chốt, không chỉ xây dựng hành lang pháp lý mà còn giám sát, phân bổ nguồn lực để chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Hôm nay, với chủ đề “Quốc hội đồng hành kiến tạo: Nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững” do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu hơn về vấn đề này.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập
Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 mở ra tầm nhìn phát triển mới, xác định mục tiêu đến 2030, khát vọng đưa Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Thái tử Johor (Malaysia), Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “1 thế lực nào đó muốn cản trở sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia'
Thể thao

Thái tử Johor (Malaysia), Tunku Ismail Sultan Ibrahim: “1 thế lực nào đó muốn cản trở sự trỗi dậy của bóng đá Malaysia"

Thể thao

Cuộc khủng hoảng bóng đá Malaysia tiếp tục nóng lên khi Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người khởi xướng và thúc đẩy chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia, đã chính thức lên tiếng về án phạt gây chấn động từ FIFA.

Viettel: Không chủ quan với mọi biến động của bão Bualoi
Tin tức

Viettel: Không chủ quan với mọi biến động của bão Bualoi

Tin tức

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2025 – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hạ tầng viễn thông tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi (bão số 10) và hoàn lưu bão.

'Chạy vì trái tim 2025” quyên góp hơn 7 tỷ đồng, trao thêm hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh
Chuyển động Sài Gòn

"Chạy vì trái tim 2025” quyên góp hơn 7 tỷ đồng, trao thêm hy vọng cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay, 28/9, hơn 6.000 người đã cùng hòa nhịp trong chương trình "Chạy vì trái tim 2025" tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Sự kiện quyên góp được hơn 7 tỷ đồng, góp phần nâng tổng số quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lên hơn 53 tỷ đồng sau hơn một thập kỷ duy trì.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân

Tin tức

Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 -2030), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân". Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư.

Xu hướng học tiếng Anh kết hợp ứng dụng công nghệ AI
Giáo Dục

Xu hướng học tiếng Anh kết hợp ứng dụng công nghệ AI

Giáo Dục

Thị trường giáo dục Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều mô hình mới khi kết hợp công nghệ, giáo trình quốc tế và kèm cặp sát sao của giáo viên cùng ứng dụng AI học tập cá nhân hóa.

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga
Thế giới

'Vùng chết' - Forbes đưa tin về chiến thuật mới của Lực lượng vũ trang Nga

Thế giới

Tạp chí Forbes đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng máy bay không người lái cải tiến để triển khai chiến thuật mới chống lại quân Ukraine, tạp chí Forbes đưa tin .

Siêu bão Bualoi chặn đường vào đất liền, bác sĩ đặc khu Lý Sơn nỗ lực cứu thành công thai phụ doạ sinh non
Xã hội

Siêu bão Bualoi chặn đường vào đất liền, bác sĩ đặc khu Lý Sơn nỗ lực cứu thành công thai phụ doạ sinh non

Xã hội

Do ảnh hưởng, siêu bão Bualoi đã gây sóng lớn “cắt” đường vào đất liền, các bác sĩ Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã nỗ lực và cấp cứu thành công, trường hợp thai phụ có dấu hiệu doạ sinh non.

Làn sóng phát hành trái phiếu bất động sản trỗi dậy, tăng hơn 200% cùng kỳ
Nhà đất

Làn sóng phát hành trái phiếu bất động sản trỗi dậy, tăng hơn 200% cùng kỳ

Nhà đất

Tháng 8, trái phiếu bất động sản ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 22.100 tỷ đồng phát hành, chiếm 36,2% toàn thị trường.

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia
Thể thao

6 án phạt cực nặng từ FIFA chờ đón ĐT Malaysia

Thể thao

Theo quy định của AFC, chỉ cần sử dụng một cầu thủ trái phép, đội tuyển đã có thể bị xử thua 0-3. Vì vậy, không loại trừ khả năng kết quả trận ĐT Malaysia – ĐT Việt Nam sẽ bị đảo ngược. Nhưng hệ lụy có thể không dừng ở đó. Nếu việc gian lận nhập tịch được xác nhận là có hệ thống, FAM có thể phải đối mặt với hàng loạt án phạt nặng từ FIFA.

Thu hồi đất nông nghiệp 2025: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào?
Bạn đọc

Thu hồi đất nông nghiệp 2025: Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường như thế nào?

Bạn đọc

Khi thu hồi đất nông nghiệp, người sử dụng đất được bồi thường bằng tiền tối đa 5 lần giá đất cùng loại theo bảng giá của địa phương. Theo luật sư, hộ gia đình, cá nhân có thể nhận bồi thường bằng nhà ở, tiền mặt hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác so với đất nông nghiệp bị thu hồi.

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Xuất khẩu nông sản trước thách thức từ thuế quan và hàng rào kỹ thuật

Kinh tế

Hội nhập toàn cầu đã mở ra những cánh cửa rộng lớn cho ngành xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, những xung đột chính trị giữa các nước kéo dài, khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao… khiến nhiều quốc gia đưa thêm các quy định siết chặt nhập khẩu, dựng hàng rào phi thuế quan khắt khe.

Có gì đặc biệt trên đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam mà chỉ bước vào tháng 9 - 10 mới được chứng kiến?
Xã hội

Có gì đặc biệt trên đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam mà chỉ bước vào tháng 9 - 10 mới được chứng kiến?

Xã hội

Săn mây và chinh phục đỉnh núi cao thứ 7 Việt Nam, du khách bất ngờ "lạc" giữa loài hoa hiếm chỉ nở một lần trong năm.

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

54 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Trong phiên làm việc sáng nay (28/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả, 54 đồng chí đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, thể hiện sự tín nhiệm và thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tỷ phú Cà Mau 'rủ rê chòm xóm' nuôi tôm trải bạt làm giàu, lời 10 tỷ/năm, được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Tỷ phú Cà Mau "rủ rê chòm xóm" nuôi tôm trải bạt làm giàu, lời 10 tỷ/năm, được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Tỷ phú Cà Mau chúng tôi muốn nhắc tới là ông Nguyễn Chí Linh, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trước sáp nhập). Ông Chí Linh đã thành công với nghề nuôi tôm, đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao, lời 10 tỷ năm, được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn
Tin tức

Thông tuyến đường vào thôn tại xã miền núi Đà Nẵng sau sạt lở, 46 hộ dân an toàn

Tin tức

Tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Z’Lao, xã Tây Giang (Đà Nẵng) bị sạt lở hơn 15m taluy dương do mưa lớn nhưng đã được khắc phục ngay trong ngày, bảo đảm đi lại bình thường cho 46 hộ dân.

Cuộc sống hôn nhân 4 năm của thiếu gia Phan Thành
Văn hóa - Giải trí

Cuộc sống hôn nhân 4 năm của thiếu gia Phan Thành

Văn hóa - Giải trí

Sau bốn năm cưới kín tiếng, bà xã thiếu gia Phan Thành - Primmy Trương - chia sẻ khoảnh khắc thân mật hiếm hoi của gia đình 4 người lên mạng xã hội.

Mỹ nhân nào khiến Lý Thế Dân quyết định đại khai sát giới?
Đông Tây - Kim Cổ

Mỹ nhân nào khiến Lý Thế Dân quyết định đại khai sát giới?

Đông Tây - Kim Cổ

Là một minh quân, thế nhưng vết nhơ giết em trai để lấy em dâu khiến Đường Thái Tông Lý Thế Dân vẫn bị hậu thế chê bai mỗi khi nhắc đến.

Khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị do bão số 10
Tin tức

Khen thưởng 3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị do bão số 10

Tin tức

3 người hùng cứu 7 thuyền viên gặp nạn ở Quảng Trị vừa được khen thưởng. Họ là những tấm gương sáng khiến nhiều người khâm phục.

Tin đọc nhiều

1

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn